Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még festményeket is elvittek idén a talált tárgyak osztályára a fővárosi közlekedési cégnél.","shortLead":"Még festményeket is elvittek idén a talált tárgyak osztályára a fővárosi közlekedési cégnél.","id":"20191228_Talicskat_es_mikrot_is_ottfelejtettek_a_BKV_jaratain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805cdf00-397d-4af1-b476-4ea4f77b4dc5","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Talicskat_es_mikrot_is_ottfelejtettek_a_BKV_jaratain","timestamp":"2019. december. 28. 16:13","title":"Talicskát és mikrót is ottfelejtettek a BKV járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbe67e0-9168-4a3f-a358-a302aa43ef30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz megyére adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Tíz megyére adtak ki figyelmeztetést.","id":"20191228_Elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fbe67e0-9168-4a3f-a358-a302aa43ef30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d910f0-5283-41fb-92dc-ff673940471d","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","timestamp":"2019. december. 28. 14:24","title":"Elfújja a szél a fél országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d075400-0ca2-4292-9f63-d8559fedc184","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Győr egy góllal nyert az FTC otthonában.","shortLead":"A Győr egy góllal nyert az FTC otthonában.","id":"20191229_Mar_nem_veretlen_a_Fradi_a_noi_kezi_NB1ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d075400-0ca2-4292-9f63-d8559fedc184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49ef796-ca9e-41fa-88a4-814fec94b2f2","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Mar_nem_veretlen_a_Fradi_a_noi_kezi_NB1ben","timestamp":"2019. december. 29. 20:10","title":"Már nem veretlen a Fradi a női kézi NB1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

","shortLead":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

","id":"20191229_Elfogtak_a_ferfit_aki_hanukan_tamadt_az_unneplokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6b38a-5d8c-4825-a829-8901c3b0e9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Elfogtak_a_ferfit_aki_hanukan_tamadt_az_unneplokre","timestamp":"2019. december. 29. 16:53","title":"Elfogták a férfit, aki hanukán támadt az ünneplőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor tudományos tanácsadója is csatlakozott azokhoz, akik szerint a hiszékeny és tapasztalatlan fiatalok miatt van veszélyben a magyar identitás.","shortLead":"Orbán Viktor tudományos tanácsadója is csatlakozott azokhoz, akik szerint a hiszékeny és tapasztalatlan fiatalok miatt...","id":"20191228_Orban_fotudosa_kijelolte_az_uj_ellenseget_a_Harry_Potter_es_a_Pokember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213428b1-499f-4923-a8cf-c0f2f8ea38a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Orban_fotudosa_kijelolte_az_uj_ellenseget_a_Harry_Potter_es_a_Pokember","timestamp":"2019. december. 28. 21:47","title":"Maróth Miklós: Veszélyben a magyar identitás, mert a fiatalok Harry Pottert és Pókembert olvasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89b3e07-1069-4443-bfea-79a903728b44","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az apjától kapott trombitát gitárra cserélte, egyházi fesztiválon hozta össze a sors John Lennonnal, és a Beatles tagjaként vált legendává Paul McCartney, aki félezer dalt írt, több százmillió albumot adott el, jövőre pedig ismét fellép a világ egyik leghíresebb fesztiválján.","shortLead":"Az apjától kapott trombitát gitárra cserélte, egyházi fesztiválon hozta össze a sors John Lennonnal, és a Beatles...","id":"201951_paul_mccartney_exbeatle_rocklegenda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89b3e07-1069-4443-bfea-79a903728b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9843565-26fe-4873-9347-20103da47758","keywords":null,"link":"/360/201951_paul_mccartney_exbeatle_rocklegenda","timestamp":"2019. december. 29. 12:30","title":"Példátlan karrier áll mögötte, de Paul McCartney 78 évesen sem áll le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab115a7-2193-48a4-8205-8bc8ebc1adb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi jellegű légicsapás során fegyverraktárakat és parancsnoki irányító központokat támadtak az amerikai egységek.","shortLead":"A védelmi jellegű légicsapás során fegyverraktárakat és parancsnoki irányító központokat támadtak az amerikai egységek.","id":"20191230_irak_sziria_legicsapas_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab115a7-2193-48a4-8205-8bc8ebc1adb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56482fb-1e75-4141-bdaf-e0376f2c051e","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_irak_sziria_legicsapas_egyesult_allamok","timestamp":"2019. december. 30. 05:16","title":"Iraki és szíriai célpontokat bombázott drónokkal az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191229_gyenge_jelszavak_ausztralia_hoseg_viz_ingyenes_programok_letoltes_xiaomi_kameralyuk_oroszorszag_internet_lekapcsolodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be544d0e-3807-41e8-8f0d-921fa7899a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_gyenge_jelszavak_ausztralia_hoseg_viz_ingyenes_programok_letoltes_xiaomi_kameralyuk_oroszorszag_internet_lekapcsolodas","timestamp":"2019. december. 29. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, melyik 2019-ben a 100 legrosszabb jelszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]