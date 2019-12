Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66cf760b-b123-4c3d-b33b-b65b00bfc978","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"elet","description":"A 94 éves Fahidi Éva túlélte Auschwitzot, a 42 éves Magenheim Rita túlélte a rákot. Gyenis Ágnes kollégánk állítja, 2019-ben a legemlékezetesebb újságírói pillanatai azok voltak, amikor velük készíthetett portrét a HVG hetilapba, így neki ők az év emberei.","shortLead":"A 94 éves Fahidi Éva túlélte Auschwitzot, a 42 éves Magenheim Rita túlélte a rákot. Gyenis Ágnes kollégánk állítja...","id":"20191229_Ket_tulelo_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cf760b-b123-4c3d-b33b-b65b00bfc978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedd7049-fa99-4a4a-bf1b-2af95a37640c","keywords":null,"link":"/elet/20191229_Ket_tulelo_no","timestamp":"2019. december. 29. 14:00","title":"Két túlélő nő: Fahidi Éva és Magenheim Rita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","shortLead":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","id":"20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eb2820-c6a7-4522-85a5-6e8708d33e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","timestamp":"2019. december. 30. 14:15","title":"Varga Mihály közölte, mennyivel emelkedik a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","shortLead":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","id":"20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b20e0d-eba9-4f45-8699-3b61f28bf645","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","timestamp":"2019. december. 30. 06:41","title":"4,6 millió kilométer ment bele ebbe az öreg állólámpás Mercibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba475a8-7b6b-4e93-8db9-c819e89891d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét meghirdette, majd órákkal később újra lemondta a Mohamed-karikatúraversenyt Geert Wilders bevándorlás- és iszlámellenes holland parlamenti képviselő.\r

\r

","shortLead":"Ismét meghirdette, majd órákkal később újra lemondta a Mohamed-karikatúraversenyt Geert Wilders bevándorlás- és...","id":"20191229_Mohamedkarikaturaversenyt_hirdetett_a_hirhedt_holland_szelsojobbos_majd_rogton_le_is_fujta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba475a8-7b6b-4e93-8db9-c819e89891d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea53b4-2783-40b4-94d9-66b21a54e014","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Mohamedkarikaturaversenyt_hirdetett_a_hirhedt_holland_szelsojobbos_majd_rogton_le_is_fujta","timestamp":"2019. december. 29. 13:40","title":"Mohamed-karikatúraversenyt hirdetett a hírhedt holland szélsőjobbos, majd rögtön le is fújta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60c72c6-1bdd-4498-a38f-c8c8da7b09ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG hetilapban idén több mint 4000 önálló cikk jelent meg, ennél is több fotóval és félezer ábrával, illetve grafikonnal illusztrálva. Most szemléletesen igyekszünk bemutatni, mely témák, helyszínek és szereplők tűntek fel legtöbbször a lapban.","shortLead":"A HVG hetilapban idén több mint 4000 önálló cikk jelent meg, ennél is több fotóval és félezer ábrával, illetve...","id":"20191230_Igy_irtunk_mi__HVGleltar_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d60c72c6-1bdd-4498-a38f-c8c8da7b09ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ce1d19-a7d2-4b10-8062-25171253dcb9","keywords":null,"link":"/360/20191230_Igy_irtunk_mi__HVGleltar_2019","timestamp":"2019. december. 30. 11:00","title":"Így írtunk mi – HVG-leltár 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e856313-c681-4082-ac73-9bbab30b6ed5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Eddig nem látott politikai durvaságot hozott 2019, de Lázár János szerint az elmúlt harminc év legdurvább, legvadabb és legfontosabb választási kampánya 2022-ben jön. Jövőre erre a kampányra és a választásra fognak készülni a pártok, és eldől az is, képes-e megújulni a Fidesz és Orbán Viktor, valamint arra is választ kaphatunk, ki az ellenzék vezető ereje.","shortLead":"Eddig nem látott politikai durvaságot hozott 2019, de Lázár János szerint az elmúlt harminc év legdurvább, legvadabb és...","id":"20191230_Utkereso_Fidesz_es_gatyajukat_vesztett_politikusok_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e856313-c681-4082-ac73-9bbab30b6ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7996ec47-d5eb-4ec1-9325-2f7672419eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Utkereso_Fidesz_es_gatyajukat_vesztett_politikusok_utan","timestamp":"2019. december. 30. 07:00","title":"Az útkereső Fidesz és a letolt gatyával álló politikusok után mi jön? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0e72d6-e9a5-4251-8bbc-84a9f788b9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában még az 1980-as években kezdték el megtervezni a rendszert, amely pontosabb az amerikai GPS-nél. Hónapokra vagyunk attól, hogy teljeskörűen üzembe helyezzék.","shortLead":"Kínában még az 1980-as években kezdték el megtervezni a rendszert, amely pontosabb az amerikai GPS-nél. Hónapokra...","id":"20191230_kina_navigacio_gps_bds_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc0e72d6-e9a5-4251-8bbc-84a9f788b9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5b37b6-6471-4c4e-83fb-c4782507a158","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_kina_navigacio_gps_bds_muhold","timestamp":"2019. december. 30. 19:03","title":"Hamarosan indul a BDS, a rendszer, amellyel Kína leváltaná a GPS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Idén közel nyolcvan autót teszteltünk itthon, vagy próbáltunk ki nemzetközi rendezvényeken. Ebből a népes felhozatalból válogattuk most ki a legemlékezetesebbeket.","shortLead":"Idén közel nyolcvan autót teszteltünk itthon, vagy próbáltunk ki nemzetközi rendezvényeken. Ebből a népes felhozatalból...","id":"20191229_tesztautok_2019_a_legcukibbtol_a_legfurcsabbig_tesztek_velemenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e3ed67-8d9f-4e7a-88d3-ea235b9f0aad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191229_tesztautok_2019_a_legcukibbtol_a_legfurcsabbig_tesztek_velemenyek","timestamp":"2019. december. 29. 17:00","title":"2019 tesztautói a legcukibbtól a legfurcsábbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]