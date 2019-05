A YouTube-on „újrafeltalált” tévézésnek is köszönhető, hogy hosszú évek után az internetes rádióműsorként meghatározható podcastok is felkapottak lettek. A különféle tematikával próbálkozó – leginkább talán életmód és gamer vonalon sikeres – youtuberek hódítása után, illetve mellett már világszerte több országban, köztük Magyarországon is érezhető, hogy egyre többen hallgatnak ilyen, előre rögzített, az internetről bármikor letölthető vagy online hallgatható adásokat. A trendeket jól jelző amerikai piacon meg is mérték, mennyire jól mennek a podcastok. Az Edison Research kutatócég szerint 2008-ban az Egyesült Államokban élők mindössze 9 százaléka állította, hogy a megelőző egy hónap során hallgatott legalább egy ilyen adást. A rá következő években stagnált vagy csak alig nőtt a hasonló választ adók aránya, az utóbbi időben azonban látványos növekedés tapasztalható. A tavalyi mérés alapján az amerikaiak 26 százaléka hallgatott podcastot, az idei prognózis szerint már a 32 százalékuk „újrádiózik” majd. Van mit fogyasztani, már csak azért is, mert az eleinte nagyobb arányban jelen lévő szórakoztató tartalmak mellett sorra tűnnek fel a közéleti műsorok is. A véleményszabadság szempontjából érdekes, hogy a The National című, egyesült arab emírségekbeli híroldal minapi riportja szerint az arab világban is megjelentek a politikai és társadalmi-kulturális kérdésekkel foglalkozó műsorok.