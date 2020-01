Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a51b5adf-5e81-4b35-9aee-d08b6373a129","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Kleinheincz Csilla szerkesztőként és fordítóként is a magyar fantasztikus irodalom megkerülhetetlen alakja, íróként pedig olyasmire vállalkozott, amire itthon mások még nem nagyon: népmesékből inspirálódva írt fajsúlyosan drámai regénysorozatot.","shortLead":"Kleinheincz Csilla szerkesztőként és fordítóként is a magyar fantasztikus irodalom megkerülhetetlen alakja, íróként...","id":"20200106_Kleinheincz_Csilla_Olomerdo_Uveghegy_Ezustkez_nepmese_fantasy_hos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a51b5adf-5e81-4b35-9aee-d08b6373a129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c50574-8def-4456-822b-8e71fce96ac8","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Kleinheincz_Csilla_Olomerdo_Uveghegy_Ezustkez_nepmese_fantasy_hos","timestamp":"2020. január. 06. 16:35","title":"Nem lehet hős, aki másokat kényszerít áldozathozatalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tüntetők fogadták Prágában a kormányfőt, Lázár János bírálta pártját, rendkívüli vádak a fő súlyemelés-diplomata, Aján Tamás ellen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Tüntetők fogadták Prágában a kormányfőt, Lázár János bírálta pártját, rendkívüli vádak a fő súlyemelés-diplomata, Aján...","id":"20200106_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390af4e4-662c-46c7-9518-264e4e43b9f4","keywords":null,"link":"/360/20200106_Radar360","timestamp":"2020. január. 06. 17:30","title":"Radar360: Orbánnak fütyültek, a Fidesznek beszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd940a73-dc6e-486d-8a01-6b89b70359d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Beborította a füst Melbourne-t, már veszélyes belélegezni a levegőt.","shortLead":"Beborította a füst Melbourne-t, már veszélyes belélegezni a levegőt.","id":"20200106_Megrazo_videon_Melbourne_hogy_nezett_ki_a_tuzvesz_elott_es_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd940a73-dc6e-486d-8a01-6b89b70359d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8269fabd-d465-4a5e-96e8-5a8cd0e8c2a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Megrazo_videon_Melbourne_hogy_nezett_ki_a_tuzvesz_elott_es_most","timestamp":"2020. január. 06. 13:54","title":"Megrázó videón Melbourne, hogy nézett ki a tűzvész előtt és most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5860a636-801c-4dc6-a50e-88e8574d7183","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha igen, ideje kétségbe vonni őket – könnyebb lesz az élete.","shortLead":"Ha igen, ideje kétségbe vonni őket – könnyebb lesz az élete.","id":"20200105_On_is_elhiszi_a_4_tevhitet_a_sebezhetosegrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5860a636-801c-4dc6-a50e-88e8574d7183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20de01a-eb6e-4b24-b86c-50f822a6029e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200105_On_is_elhiszi_a_4_tevhitet_a_sebezhetosegrol","timestamp":"2020. január. 05. 20:15","title":"Ön is elhiszi a 4 tévhitet a sebezhetőségről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jellemzően olyan részek váltak díjkötelessé, amelyek új útszakaszok vagy felújításon estek át.","shortLead":"Jellemzően olyan részek váltak díjkötelessé, amelyek új útszakaszok vagy felújításon estek át.","id":"20200106_Meg_tobb_utszakasz_lett_fizetos_a_kamionoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f230422-cf30-47dd-b2ac-95f977a3b79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Meg_tobb_utszakasz_lett_fizetos_a_kamionoknak","timestamp":"2020. január. 06. 09:56","title":"Még több útszakasz lett fizetős a kamionoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

","id":"20200105_Fucsovics_fotablas_Katarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23633535-7d54-44d4-8511-d4f704a3556a","keywords":null,"link":"/sport/20200105_Fucsovics_fotablas_Katarban","timestamp":"2020. január. 05. 16:30","title":"Fucsovics főtáblás Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár nappal a műtét után arra ébredtek, hogy nem látnak. Ezt mondta az RTL Híradónak két szürkehályoggal műtött beteg, akiket még decemberben operáltak a Budaörsi Egészségügyi Központban. ","shortLead":"Pár nappal a műtét után arra ébredtek, hogy nem látnak. Ezt mondta az RTL Híradónak két szürkehályoggal műtött beteg...","id":"20200104_Nem_lattak_par_nappal_a_mutet_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137c8006-fb10-4acd-9b2d-18f3462c919c","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Nem_lattak_par_nappal_a_mutet_utan","timestamp":"2020. január. 04. 21:26","title":"Nem láttak pár nappal a műtét után egy budaörsi centrum betegei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75ffad-3f73-4ab2-a9bb-b2497ea24beb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak a valódi emberekre. A következő napokban, a Las Vegas-i CES 2020 technológiai szakkiállításon többet is megtudhatunk róluk.","shortLead":"A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak...","id":"20200106_neon_digitalis_ember_asszisztens_samsung_ces_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b75ffad-3f73-4ab2-a9bb-b2497ea24beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588f4d15-918f-4f1d-b752-909c2fcb7b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_neon_digitalis_ember_asszisztens_samsung_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 09:03","title":"Mesterséges emberekkel áll elő a Samsung, úgy beszélnek és mozognak, mint az igaziak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]