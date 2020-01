Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkalmazott a rakodógép mögött dolgozott, amikor megtörtént a baleset.","shortLead":"Az alkalmazott a rakodógép mögött dolgozott, amikor megtörtént a baleset.","id":"20200107_Halalra_gazolt_egy_tolato_rakodogep_egy_not_egy_ajkai_uzemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116f9781-8806-4bcc-a201-bd7f122acf8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Halalra_gazolt_egy_tolato_rakodogep_egy_not_egy_ajkai_uzemben","timestamp":"2020. január. 07. 12:29","title":"Halálra gázolt egy rakodógép egy nőt egy ajkai üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tüntetők fogadták Prágában a kormányfőt, Lázár János bírálta pártját, rendkívüli vádak a fő súlyemelés-diplomata, Aján Tamás ellen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Tüntetők fogadták Prágában a kormányfőt, Lázár János bírálta pártját, rendkívüli vádak a fő súlyemelés-diplomata, Aján...","id":"20200106_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390af4e4-662c-46c7-9518-264e4e43b9f4","keywords":null,"link":"/360/20200106_Radar360","timestamp":"2020. január. 06. 17:30","title":"Radar360: Orbánnak fütyültek, a Fidesznek beszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d91227-8c3e-4f4f-9054-fc1c7cf9d405","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Jászai-díjas, sokat foglalkoztatott színész szerint a hatalom mindenkit megváltoztat. Kárpátaljaiként úgy látja, hogy a határon belüli magyarok sokszor ellenérzéssel vannak a határon túliak iránt, de ő megtanult élni ezzel. HVG-portré.","shortLead":"A Jászai-díjas, sokat foglalkoztatott színész szerint a hatalom mindenkit megváltoztat. Kárpátaljaiként úgy látja...","id":"202001_trill_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5d91227-8c3e-4f4f-9054-fc1c7cf9d405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec36c023-3a7d-4548-8c9d-dd65fa29cc78","keywords":null,"link":"/360/202001_trill_zsolt","timestamp":"2020. január. 07. 15:00","title":"Trill Zsolt: Nagypofájúnak tűnök, de valójában félős, beszari fickó vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864755ec-2148-41c7-88c1-d7655733fe05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedd hajnalban északon nagyon hideg lehet.","shortLead":"Kedd hajnalban északon nagyon hideg lehet.","id":"20200106_Kemeny_fagy_jon_minusz_12_fok_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=864755ec-2148-41c7-88c1-d7655733fe05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bb9899-6bd6-40a2-a756-4c0f2d5540b6","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Kemeny_fagy_jon_minusz_12_fok_is_lehet","timestamp":"2020. január. 06. 05:32","title":"Kemény fagy jön, mínusz 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d5e5ea-52b6-43ce-accf-6539a1281bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha végre a valóságban is piacra dobja a Tesla a Roadster 2-t, akkor vélhetően megint új korszak kezdődik az autós gyorsulási videókban. ","shortLead":"Ha végre a valóságban is piacra dobja a Tesla a Roadster 2-t, akkor vélhetően megint új korszak kezdődik az autós...","id":"20200106_Szinte_igazi_a_Tesla_Rodaster_es_Bugatti_Chiron_csataja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68d5e5ea-52b6-43ce-accf-6539a1281bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07088668-ca4a-4cf5-8af8-53525363f83c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Szinte_igazi_a_Tesla_Rodaster_es_Bugatti_Chiron_csataja__video","timestamp":"2020. január. 06. 14:29","title":"Szinte igazinak tűnik a Tesla Roadster 2 és Bugatti Chiron csatája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59946eb6-adaf-4323-9042-846b846ebe48","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Duma Aktuál bizonyítja, hogy a magyar miniszterelnök igenis tud késsel-villával enni. Orbán Viktor étkezési szokásainak hátterét Ceglédi Zoltán foglalja össze. ","shortLead":"Duma Aktuál bizonyítja, hogy a magyar miniszterelnök igenis tud késsel-villával enni. Orbán Viktor étkezési szokásainak...","id":"20200106_Duma_Aktual_Orban_Viktor_kessel_villaval_eszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59946eb6-adaf-4323-9042-846b846ebe48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36408f6a-3d5b-4767-a546-84cd11d14ca5","keywords":null,"link":"/360/20200106_Duma_Aktual_Orban_Viktor_kessel_villaval_eszik","timestamp":"2020. január. 06. 19:00","title":"Duma Aktuál: Amikor Orbán Viktor grafológust hív a csalamádéhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3341276-7ae4-4bfa-a213-65b6aa0088aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb szerződés került nyilvánosságra az előző fővárosi városvezetés idejéből.","shortLead":"Újabb szerződés került nyilvánosságra az előző fővárosi városvezetés idejéből.","id":"20200107_Tobb_millio_forintbol_allapitottak_meg_a_parkokba_pihenni_jarnak_az_emberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3341276-7ae4-4bfa-a213-65b6aa0088aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298d82d0-a348-438c-9558-71b3219560d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tobb_millio_forintbol_allapitottak_meg_a_parkokba_pihenni_jarnak_az_emberek","timestamp":"2020. január. 07. 06:02","title":"Több millió forintból állapították meg: a parkokba pihenni járnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa39c466-e430-422f-b890-1dc5de1e3da4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Agyontaposták egymást az emberek Kászim Szulejmáni temetésén szülővárosában.","shortLead":"Agyontaposták egymást az emberek Kászim Szulejmáni temetésén szülővárosában.","id":"20200107_Panik_tort_ki_Szulejmani_temetesen_35en_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa39c466-e430-422f-b890-1dc5de1e3da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009e434-446d-4ae8-8b00-3bfc56f9358a","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Panik_tort_ki_Szulejmani_temetesen_35en_meghaltak","timestamp":"2020. január. 07. 13:32","title":"Pánik tört ki Szulejmáni temetésén, 35-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]