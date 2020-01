Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"076cd053-d0a5-4fb9-9643-0d055fce1f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem köszönt be az Emmihez éjjel.","shortLead":"A Szabad Egyetem köszönt be az Emmihez éjjel.","id":"20200106_Plakatokkal_uzentek_az_Emminek_a_miniszterium_epulete_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=076cd053-d0a5-4fb9-9643-0d055fce1f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03032bd-ac8b-43e1-ae0c-ffa034e47bb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Plakatokkal_uzentek_az_Emminek_a_miniszterium_epulete_elott","timestamp":"2020. január. 06. 11:09","title":"Plakátokkal üzentek az Emminek a minisztérium épülete előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2759fe2f-4718-4d94-ae70-f8f270974542","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átmenetileg nem üzemel a vendéglátóhely, felújítják.","shortLead":"Átmenetileg nem üzemel a vendéglátóhely, felújítják.","id":"20200106_matyas_pince_bezaras_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2759fe2f-4718-4d94-ae70-f8f270974542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496b04ef-cdfd-49c0-b70c-ddecc568b5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_matyas_pince_bezaras_felujitas","timestamp":"2020. január. 06. 16:49","title":"Bezárt a legendás Mátyás Pince","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9795f4-89bb-4dc8-a37b-dc79d86be697","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Andrassew Ivánra emlékezik január 14-én, kedden este 7-kor a Spinoza Házban a nevét viselő civil társaság és vendégeik. A társaság által nagyra tartott író, újságíró halálának ötödik évfordulóján is átadunk egy általa faragott jelképet, egy sámlit, amire nemcsak ülni lehet, hanem állni is, ha valaki távolabbra nézne. A díjazottat azok közül választottuk, akik ezt már megtették. ","shortLead":"Andrassew Ivánra emlékezik január 14-én, kedden este 7-kor a Spinoza Házban a nevét viselő civil társaság és vendégeik...","id":"20200106_Andrassewemlekest_a_Spinoza_Hazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b9795f4-89bb-4dc8-a37b-dc79d86be697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97055124-23b2-4bce-8048-cb1ecdb32f09","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Andrassewemlekest_a_Spinoza_Hazban","timestamp":"2020. január. 06. 14:47","title":"Andrassew-emlékest a Spinoza Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bd895e-e2d3-4b89-8562-ea773d9a64b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint jó volt a fogadtatása Dél-Koreában a Sero nevű okostelevíziónak, a cég ugyanis több más piacon is elérhetővé teszi a készüléket.","shortLead":"A jelek szerint jó volt a fogadtatása Dél-Koreában a Sero nevű okostelevíziónak, a cég ugyanis több más piacon is...","id":"20200106_samsung_sero_okostelevizio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41bd895e-e2d3-4b89-8562-ea773d9a64b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d5ed8-d459-4102-b666-9049dd2e695b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_samsung_sero_okostelevizio","timestamp":"2020. január. 06. 11:33","title":"Meghódítaná a világot a Samsung a jövő okostévéjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég adatai szerint a fél éves indulás óta 1,3 millió kilométert tettek meg a fővárosban az e-rollerrekkel.","shortLead":"A cég adatai szerint a fél éves indulás óta 1,3 millió kilométert tettek meg a fővárosban az e-rollerrekkel.","id":"20200106_lime_statisztika_budapest_e_roller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726a6aa3-e0d3-43e7-9a90-b05f97ce1b4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_lime_statisztika_budapest_e_roller","timestamp":"2020. január. 06. 14:09","title":"A Lime legaktívabb felhasználója 235-ször pattant rollerre Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64","c_author":"Dobos Emese - Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához. Ám az emberi tényezőket sem lehet kizárni: a kormányzat cselekvésképtelennek tűnik, miközben a lakosság annál aktívabb szerepet vállalt a tüzek megfékezésében.","shortLead":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához...","id":"20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7a6c1d-d524-4b71-bfe6-141b997775d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 06. 20:25","title":"Öt-hat perc alatt jön a füst és elborít mindent - a földi pokol Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb2f3e-0deb-4184-a1cc-48499ecb5923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetők és füttykoncert fogadta Orbán Viktort Prágában az operaház megnyitóján. A miniszterelnököt a lánya kísérte el az ünnepségre.","shortLead":"Tüntetők és füttykoncert fogadta Orbán Viktort Prágában az operaház megnyitóján. A miniszterelnököt a lánya kísérte el...","id":"20200106_Kifutyultek_Orbant_Pragaban_az_operahaz_megnyitojan__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98cb2f3e-0deb-4184-a1cc-48499ecb5923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7f7871-8a61-48d2-b293-0ae2e44d7b34","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Kifutyultek_Orbant_Pragaban_az_operahaz_megnyitojan__video","timestamp":"2020. január. 06. 08:58","title":"Kifütyülték Orbánt Prágában az operaház előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b505aa97-030e-4d90-802a-01422f71d15d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan számokat is eljátszottak, mint a Lithium vagy a Heart-Shaped Box.","shortLead":"Olyan számokat is eljátszottak, mint a Lithium vagy a Heart-Shaped Box.","id":"20200105_Ujra_osszeallt_a_Nirvana_harom_tulelo_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b505aa97-030e-4d90-802a-01422f71d15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed56f1d-40d4-4d1a-ad11-1eadc257e511","keywords":null,"link":"/kultura/20200105_Ujra_osszeallt_a_Nirvana_harom_tulelo_tagja","timestamp":"2020. január. 05. 18:30","title":"Újra összeállt a Nirvana három túlélő tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]