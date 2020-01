Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főtitkára egyeztetett a 29 tagállam képviselőivel, ezután döntött az ülés összehívásáról. ","shortLead":"A szervezet főtitkára egyeztetett a 29 tagállam képviselőivel, ezután döntött az ülés összehívásáról. ","id":"20200106_Rendkivuli_NATOcsucs_lesz_ma_a_kozelkeleti_feszultseg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b903e8-26bf-48c5-bbde-1fa7aa4a011a","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Rendkivuli_NATOcsucs_lesz_ma_a_kozelkeleti_feszultseg_miatt","timestamp":"2020. január. 06. 10:04","title":"Rendkívüli NATO-csúcs lesz ma a közel-keleti feszültség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unió soros elnökségét betöltő horvátok az év első felében befejeznék a folyamatot.","shortLead":"Az unió soros elnökségét betöltő horvátok az év első felében befejeznék a folyamatot.","id":"20200106_hetes_cikk_szerinti_eljaras_horvat_unios_elnokseg_magyarorszag_lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e70df61-3325-43ee-be90-ef99c53fd155","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_hetes_cikk_szerinti_eljaras_horvat_unios_elnokseg_magyarorszag_lengyelorszag","timestamp":"2020. január. 06. 15:47","title":"Hónapokon belül lezárulhat a Magyarország ellen indított hetes cikk szerinti eljárás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f697c120-cc04-4bb2-ae02-1a53af9939a1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az LG egyedi módon adott választ a hajlékony kijelzős telefonos trendre. A V50 sokkal olcsóbb a riválisainál, de vajon tényleg jó vételnek számít?","shortLead":"Az LG egyedi módon adott választ a hajlékony kijelzős telefonos trendre. A V50 sokkal olcsóbb a riválisainál, de vajon...","id":"20200105_lg_v50_thinq_5g_dual_screen_teszt_velemeny_ketkepernyos_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f697c120-cc04-4bb2-ae02-1a53af9939a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100a1e34-4c97-47da-b072-fa30d73b9809","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_lg_v50_thinq_5g_dual_screen_teszt_velemeny_ketkepernyos_telefon","timestamp":"2020. január. 05. 16:00","title":"Két kijelző és 5G is van az LG csúcsmobiljában – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

","id":"20200105_Fucsovics_fotablas_Katarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23633535-7d54-44d4-8511-d4f704a3556a","keywords":null,"link":"/sport/20200105_Fucsovics_fotablas_Katarban","timestamp":"2020. január. 05. 16:30","title":"Fucsovics főtáblás Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cca68e-3c66-408d-bcfa-d5d3b6bef9c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A füst a Csendes-óceánon átkelve 11 ezer kilométert tett meg a levegőben.","shortLead":"A füst a Csendes-óceánon átkelve 11 ezer kilométert tett meg a levegőben.","id":"20200106_chile_ausztralia_fust_bozottuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6cca68e-3c66-408d-bcfa-d5d3b6bef9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504f9a6d-8772-4501-89f5-ab0e97a6721c","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_chile_ausztralia_fust_bozottuz","timestamp":"2020. január. 06. 21:53","title":"Már Chilében is érezni az ausztráliai tüzek füstjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5860a636-801c-4dc6-a50e-88e8574d7183","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha igen, ideje kétségbe vonni őket – könnyebb lesz az élete.","shortLead":"Ha igen, ideje kétségbe vonni őket – könnyebb lesz az élete.","id":"20200105_On_is_elhiszi_a_4_tevhitet_a_sebezhetosegrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5860a636-801c-4dc6-a50e-88e8574d7183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20de01a-eb6e-4b24-b86c-50f822a6029e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200105_On_is_elhiszi_a_4_tevhitet_a_sebezhetosegrol","timestamp":"2020. január. 05. 20:15","title":"Ön is elhiszi a 4 tévhitet a sebezhetőségről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég adatai szerint a fél éves indulás óta 1,3 millió kilométert tettek meg a fővárosban az e-rollerrekkel.","shortLead":"A cég adatai szerint a fél éves indulás óta 1,3 millió kilométert tettek meg a fővárosban az e-rollerrekkel.","id":"20200106_lime_statisztika_budapest_e_roller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726a6aa3-e0d3-43e7-9a90-b05f97ce1b4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_lime_statisztika_budapest_e_roller","timestamp":"2020. január. 06. 14:09","title":"A Lime legaktívabb felhasználója 235-ször pattant rollerre Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e34b3e-03f1-43d8-94b0-d8030cc7cf22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Agility Robotics Digit nevű eszközét egyelőre ember irányítja, de van már olyan művelet, amit önállóan végez el.","shortLead":"Az Agility Robotics Digit nevű eszközét egyelőre ember irányítja, de van már olyan művelet, amit önállóan végez el.","id":"20200106_agility_robotics_digit_csomagszallito_robot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2e34b3e-03f1-43d8-94b0-d8030cc7cf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193572b6-83a3-4c2e-a3bb-6fcbf1aaa1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_agility_robotics_digit_csomagszallito_robot","timestamp":"2020. január. 06. 09:33","title":"Piacra dobták a robotot, amitől hatékonyabb lehet a csomagküldés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]