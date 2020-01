Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszer deltásabbak az átlagegérnél.","shortLead":"Kétszer deltásabbak az átlagegérnél.","id":"20200110_Visszajottek_az_urbol_az_izomegerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d12dd0-1396-45ea-abfe-27171bc48400","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_Visszajottek_az_urbol_az_izomegerek","timestamp":"2020. január. 10. 11:58","title":"Visszajöttek az űrből az izomegerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2337b5e2-c4a8-4236-8280-4fd09bbcb60e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Las Vegasban mutatta be a Cat az S32 névre keresztelt telefonját, amit azok fognak majd szeretni, akiknek nem a hardveres erő, hanem a masszív felépítés a fontos.","shortLead":"Las Vegasban mutatta be a Cat az S32 névre keresztelt telefonját, amit azok fognak majd szeretni, akiknek nem...","id":"20200109_cat_s32_strapatelefon_strapabiro_mobil_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2337b5e2-c4a8-4236-8280-4fd09bbcb60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66a4228-bf8f-42af-b215-69994e052ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_cat_s32_strapatelefon_strapabiro_mobil_specifikacio","timestamp":"2020. január. 09. 16:03","title":"Nem a legerősebb telefon, de jól bírja az esést a Cat legújabb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af884f4-994e-4bbb-9489-c24ebeeaefb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdió előterében emléktáblát állítottak a legendás riporternek.","shortLead":"A stúdió előterében emléktáblát állítottak a legendás riporternek.","id":"20200108_Matol_Balo_Gyorgy_nevet_viseli_az_RTL_Klub_hirstudioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af884f4-994e-4bbb-9489-c24ebeeaefb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cbb55f-4538-4f48-a5ba-d93eb641acb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Matol_Balo_Gyorgy_nevet_viseli_az_RTL_Klub_hirstudioja","timestamp":"2020. január. 08. 19:07","title":"Mától Baló György nevét viseli az RTL Klub hírstúdiója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88265d2-c22b-4e99-8cf6-491ec5db7a7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai iparban is előfordul, hogy egy gyártó annyira irigyli a másik termékét, hogy lemásolja, akár szemtelenül is. Így tett most a Samsung.","shortLead":"A technológiai iparban is előfordul, hogy egy gyártó annyira irigyli a másik termékét, hogy lemásolja, akár szemtelenül...","id":"20200109_samsung_pass_apple_face_id_ikon_masolas_ces_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d88265d2-c22b-4e99-8cf6-491ec5db7a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4a8c62-3923-4205-845e-8a0f1eeb671d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_samsung_pass_apple_face_id_ikon_masolas_ces_2020","timestamp":"2020. január. 09. 11:33","title":"Akkorát másolt a Samsung az Apple-ről, hogy mi kérünk elnézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a440551a-b324-4d32-b917-ae97fecbb85b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lufthansa biztonságosabbnak látta, ha nem jut el Teheránig a Frakfurtból csütörtök kora este indított repülőgép.","shortLead":"A Lufthansa biztonságosabbnak látta, ha nem jut el Teheránig a Frakfurtból csütörtök kora este indított repülőgép.","id":"20200109_lufthansa_lh600_fra_ika_visszafordult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a440551a-b324-4d32-b917-ae97fecbb85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40185b70-f8f6-4b50-b6c1-cea8193d2514","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_lufthansa_lh600_fra_ika_visszafordult","timestamp":"2020. január. 09. 22:38","title":"Visszafordult a Lufthansa gépe csütörtökön, miután kiderült, hogy lelőtték az ukrán gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f82289-68f6-4536-b086-b5fe76595b8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum nem érti, hogyan beszélhet Orbán klímavédelemről, a DK és az LMP előre egyeztetett kérdésekről ír, az MSZP tanácsot adott a miniszterelnöknek, míg a Jobbik azt szeretné tudni, hogy új tanácsadói vannak-e a kormányfőnek.","shortLead":"A Momentum nem érti, hogyan beszélhet Orbán klímavédelemről, a DK és az LMP előre egyeztetett kérdésekről ír, az MSZP...","id":"20200109_Reagalt_az_ellenzek_Orbanra_Papolas_Putyin_es_monodrama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f82289-68f6-4536-b086-b5fe76595b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ae4244-fda9-46cc-af7a-9417d077e695","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Reagalt_az_ellenzek_Orbanra_Papolas_Putyin_es_monodrama","timestamp":"2020. január. 09. 16:52","title":"Reagált az ellenzék Orbánra: papolás, Putyin és monodráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d729f9-c986-4120-b070-2005b62cdc5f","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A címben tett állításra egyre több példát szolgáltat a politika az Egyesült Államokban - állítja véleményszerzőnk, a Világbank volt közgazdásza.","shortLead":"A címben tett állításra egyre több példát szolgáltat a politika az Egyesült Államokban - állítja véleményszerzőnk...","id":"202002_szegeny_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d729f9-c986-4120-b070-2005b62cdc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5460568-deb6-4263-afa9-6f871fdc1fa3","keywords":null,"link":"/360/202002_szegeny_amerika","timestamp":"2020. január. 09. 15:00","title":"Dobozi István: Törzsi háború zajlik az amerikai társadalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0e8c56-5e6e-4279-8720-15c8b2e69f15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évente egyszer nem kormánypárti újságírók elé is kiáll Orbán Viktor miniszterelnök, ez azonban nem jelenti azt, hogy feltétlenül egyenes választ ad minden kérdésre. Ráadásul több lap munkatársai nem is vehettek részt a csütörtöki sajtótájékoztatón. A kormányfőnek volt viszont ideje némi önreklámra, pár ideológiai nézete ismételt kihangsúlyozására, majd azért meglebegtetett néhány ígéretet is. Idézze fel az Orbán-tájékoztatót percről percre.","shortLead":"Évente egyszer nem kormánypárti újságírók elé is kiáll Orbán Viktor miniszterelnök, ez azonban nem jelenti azt...","id":"20200109_Orban_Viktor_most_fog_relevans_kerdeseket_kapni__eloben_kozvetitjuk_a_rendkivuli_kormanyinfot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0e8c56-5e6e-4279-8720-15c8b2e69f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a5e9ed-98b7-4db2-a89f-285a0644769b","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Orban_Viktor_most_fog_relevans_kerdeseket_kapni__eloben_kozvetitjuk_a_rendkivuli_kormanyinfot","timestamp":"2020. január. 09. 11:00","title":"Egészségügyi festés, szja-mentesség 3 gyerek után is, meg sok mellébeszélés - ilyen volt Orbán éves sajtótájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]