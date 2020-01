Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök év eleji sajtótájékoztató tart ma. Egy Woody Allen-film részletével hangolódik rá.","shortLead":"A miniszterelnök év eleji sajtótájékoztató tart ma. Egy Woody Allen-film részletével hangolódik rá.","id":"20200109_orban_viktor_sajtotajekoztato_vessetek_a_mokusok_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77742ab4-c790-42c1-898f-12d12f0861ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_orban_viktor_sajtotajekoztato_vessetek_a_mokusok_ele","timestamp":"2020. január. 09. 10:15","title":"Orbán: Vessetek a mókusok elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad39def8-76e1-4e3b-bac2-f6b63e59fff9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházigazgató szerint volt egy alku Tarlós és a kormány között, hogy amíg ő a főpolgármester, békén hagyják a kőszínházakat. ","shortLead":"A színházigazgató szerint volt egy alku Tarlós és a kormány között, hogy amíg ő a főpolgármester, békén hagyják...","id":"20200109_Macsai_Pal_Tarlos_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad39def8-76e1-4e3b-bac2-f6b63e59fff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaceb44-f76f-428d-b9b5-4d743bd6a0f2","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Macsai_Pal_Tarlos_Karacsony","timestamp":"2020. január. 09. 15:30","title":"Mácsai Pál: Tarlós egyszer állított a szőnyeg szélére igazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb4b057-1fd5-4ce0-b448-526f6dc6730a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint hetven betegnél azonosították az új kórokozót.","shortLead":"Több mint hetven betegnél azonosították az új kórokozót.","id":"20200109_Uj_koronavirus_nem_a_rettegett_SARSe_okozott_megbetegedeseket_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbb4b057-1fd5-4ce0-b448-526f6dc6730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42017e74-3011-4b15-b25f-ccefe1f267f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_Uj_koronavirus_nem_a_rettegett_SARSe_okozott_megbetegedeseket_Kinaban","timestamp":"2020. január. 09. 07:46","title":"Új koronavírus, nem a rettegett SARS-é okozott megbetegedéseket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Addig nem lesz más fejlesztés az egészségügyben, míg az összes kórtermet és várótermet ki nem festik. Az adósságot felhalmozó kórházakat közben gyámság alá helyezhetik. Ismét felhozta az ápolónők 70 százalékos béremeléstét. ","shortLead":"Addig nem lesz más fejlesztés az egészségügyben, míg az összes kórtermet és várótermet ki nem festik. Az adósságot...","id":"20200109_korhaz_felujitas_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf3a9cb-4614-48d9-ab0e-aa2a62335e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_korhaz_felujitas_fejlesztes","timestamp":"2020. január. 09. 18:06","title":"Az igazi látszatintézkedést jelentette be Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc344218-5557-4574-9e6b-9070dd17d014","c_author":"HVG","category":"360","description":"Filmcímből kölcsönözte nevét Lajos Tamás operatőr, producer és Fazakas Péter filmrendező vállalkozása, a Ma Este Gyilkolunk Produkciós Kft.","shortLead":"Filmcímből kölcsönözte nevét Lajos Tamás operatőr, producer és Fazakas Péter filmrendező vállalkozása, a Ma Este...","id":"202002_ma_este_gyilkolunk_csanyisandor_rendezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc344218-5557-4574-9e6b-9070dd17d014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db9e4c4-118f-4465-ba48-cdaf2a58f799","keywords":null,"link":"/360/202002_ma_este_gyilkolunk_csanyisandor_rendezi","timestamp":"2020. január. 09. 12:00","title":"Ma Este Gyilkolunk Kft.-vel rendez filmet Csányi Sándor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Valótlan reklámok miatt kapott büntetést az Időskori Biztonság.","shortLead":"Valótlan reklámok miatt kapott büntetést az Időskori Biztonság.","id":"20200110_Meg_nagyobb_birsag_az_Idoskori_Biztonsagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81c1d4b-1cc0-4c88-a194-1970f1ae9999","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Meg_nagyobb_birsag_az_Idoskori_Biztonsagnak","timestamp":"2020. január. 10. 12:01","title":"Még nagyobb bírság a GVH-tól az időseket megtévesztő biztosítónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött tájékoztatta a törvényhozókat az utóbbi időben kiéleződött iráni-amerikai konfliktusról, amelyben a teheráni vezetés előző nap az amerikai erők iraki bázisaira mért rakétacsapással vágott vissza.","shortLead":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött...","id":"20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e153031-6efa-49d3-94cb-c4e7db6cbf36","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","timestamp":"2020. január. 09. 06:28","title":"A republikánusok is elégedetlenek azzal, ahogy Trumpék Szulejmáni likvidálását magyarázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d8464c-9ca3-43cd-a7c8-81b4b1cb89a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiatnál is haladnak a korral, megjelentek az első hibridjeik. ","shortLead":"A Fiatnál is haladnak a korral, megjelentek az első hibridjeik. ","id":"20200109_Itt_a_hibrid_Fiat_500as_es_Panda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d8464c-9ca3-43cd-a7c8-81b4b1cb89a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de22f2ef-9068-481a-a33f-9a68011bdce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_Itt_a_hibrid_Fiat_500as_es_Panda","timestamp":"2020. január. 09. 14:55","title":"Megérkezett a hibrid Fiat 500-as és Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]