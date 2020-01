Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni fővárosban késő estig tartó tüntetések folynak, miközben az amerikai elnök azt írta, a világ most Teheránra figyel.","shortLead":"Az iráni fővárosban késő estig tartó tüntetések folynak, miközben az amerikai elnök azt írta, a világ most Teheránra...","id":"20200112_Trump_figyelmeztette_Irant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfee0ca-474e-49b9-ad17-b3bf5118380b","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Trump_figyelmeztette_Irant","timestamp":"2020. január. 12. 08:24","title":"Trump ráírt az iráni kormányzatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus 75 éves volt.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus 75 éves volt.","id":"20200113_Meghalt_Roger_Scruton_akit_Orban_is_kituntetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706215b-f2fe-4b2b-8f2a-a71c75c3922a","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Meghalt_Roger_Scruton_akit_Orban_is_kituntetett","timestamp":"2020. január. 13. 09:52","title":"Meghalt a brit filozófus, akit Orbán decemberben kitüntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról, hogy párjával hogyan élték meg az örökbefogadási procedúrát, és bő egy évvel azután, hogy véget értek a rákbetegségét gyógyító kezelések, a felépülés időszakának önismereti aspektusairól is beszélt. Ezeket a mondatokat pedig azoknak is érdemes megszívelni, akik nem érintettek hasonló betegségben. ","shortLead":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról...","id":"20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854d9802-54e9-4481-9079-843ae3a8c892","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","timestamp":"2020. január. 13. 12:53","title":"Grecsó Krisztián: Azzal szembesültem, hogy milyen remekül megy az élet nélkülem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200112_viz_sporolas_karos_hatas_csatornarendszer_windows_10_gyorsitas_tipp_avatar_2_kepek_ken_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca8c3d9-d1ff-4e9b-aec9-00729607467e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_viz_sporolas_karos_hatas_csatornarendszer_windows_10_gyorsitas_tipp_avatar_2_kepek_ken_akkumulator","timestamp":"2020. január. 12. 12:03","title":"Ez történt: lenyűgöző képeket tettek közzé az Avatar 2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ponton is szigorított felhasználási feltételein a Facebook. Úgy tűnik, egy kicsit jobb hely lehet a közösségi oldal. De fontos, hogy mindenki odafigyeljen az új szabályokra, bizonyos témákban a viccnek szánt durvaságok is szankciókat vonnak maguk után.","shortLead":"Több ponton is szigorított felhasználási feltételein a Facebook. Úgy tűnik, egy kicsit jobb hely lehet a közösségi...","id":"20200113_facebook_felhasznalasi_feltetelek_frissitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31ba028-f905-4001-bee0-5b2a43a2127e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_facebook_felhasznalasi_feltetelek_frissitese","timestamp":"2020. január. 13. 09:03","title":"Tucatnyi új szabályt vezetett be a Facebook, tudjon róluk, mielőtt letiltják a profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindössze +3 fok lesz.","shortLead":"Mindössze +3 fok lesz.","id":"20200112_Koddel_onos_szitalasal_indul_a_jovo_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ce5ae8-1c0b-42b4-bb21-a01ba740880e","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Koddel_onos_szitalasal_indul_a_jovo_het","timestamp":"2020. január. 12. 16:33","title":"Köddel, ónos szitálásal indul a jövő hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3e9d69-8cae-4f5e-b9ce-300e5a2e4804","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szexizmusra és rossz bánásmódra panaszkodott.","shortLead":"Szexizmusra és rossz bánásmódra panaszkodott.","id":"20200112_Iran_egyetlen_noi_olimpiai_ermes_sportoloja_kulfoldre_koltozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3e9d69-8cae-4f5e-b9ce-300e5a2e4804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae83e3e-2493-424a-b364-ac2a4bc202c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Iran_egyetlen_noi_olimpiai_ermes_sportoloja_kulfoldre_koltozott","timestamp":"2020. január. 12. 18:18","title":"Irán egyetlen női olimpiai érmes sportolója külföldre költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b85b1ea-9dbf-4e18-a94f-6a9023c4a7c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amennyiben nem hagy alább a tűzhányó aktivitása, további százezreket kell majd evakuálni.\r

","shortLead":"Amennyiben nem hagy alább a tűzhányó aktivitása, további százezreket kell majd evakuálni.\r

","id":"20200113_Kitort_a_Taal_tuzhanyo_a_Fulopszigeteken_tobb_ezer_embert_kell_kimenekiteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b85b1ea-9dbf-4e18-a94f-6a9023c4a7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6d5c36-2212-4f46-8f95-e61db4cdccbb","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Kitort_a_Taal_tuzhanyo_a_Fulopszigeteken_tobb_ezer_embert_kell_kimenekiteni","timestamp":"2020. január. 13. 06:45","title":"Kitört a Taal tűzhányó a Fülöp-szigeteken, több ezer embert kell kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]