Harminchárom vádlottal indul kedden a Simonka György békési politikus köré szerveződött céghálózat milliárdos költségvetési pere. Az eljárás középpontjában az agrárcégek állnak, de a bűnténybe belekeveredtek külföldi vállalkozások, és a titkárnőtől kezdve, a felszámolón át sofőr és egyszerű gazdálkodó is érintett. Simonka-ügy: Máris komoly perrel indul az évtized Első pillantásra ideálisnak tűnhet, ha a vezető egy barátját is a csapatában tudhatja. De néha több probléma adódik csupán ebből az egy munkakapcsolatból, mint a csapat többi részének menedzseléséből. Hol a határ? Tiltott zónák barátság esetén
DrMáriásnak tökéletes víziója van Schmidt Szűz Máriáról és kisdedéről, Ungár Péterről
A NER temploma most már teljes áhítatot sugároz. Kivizsgálás nélkül a túlzásba vitt sport balesetet és sérülést okozhat, és a szívet is megterhelheti. A Semmelweis-nap alkalmából ingyenes szűréssel hívják fel a figyelmet a megelőző kontrollra. Ingyenes kivizsgálással várják az amatőr sportolókat a Semmelweis-napon
Barátságtalan az időjárás. Tartós, sűrű ködre, hószállingózásra, ónos esőre lehet számítani kedden A hazai rajongók élőben először február 8-án hallhatják a Lights Off-ot az Instantban.



Új klippel jelentkezik a The Bluebay Foxes
Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként. Amerikai katonák légitámaszpontját érte támadás Irakban
Jézus korában használatos folyadékmérő kőtáblát találtak az Izraeli Régészeti Hivatal (IAA) szakemberei Jeruzsálem mai óvárosa melletti Dávid városában, az ősi Jeruzsálemben folytatott ásatásokon. 2000 éves folyadékmérő kőtáblát találtak Jeruzsálemben