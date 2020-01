Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0deb50b-5753-4e70-83c3-15679e7f1266","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lezárta a rendőrség a nyomozást annak a két holland fiatalnak az ügyében, akiknél annyi drogot találtak, hogy minden második embert el tudtak volna látni a fesztiválon.","shortLead":"Lezárta a rendőrség a nyomozást annak a két holland fiatalnak az ügyében, akiknél annyi drogot találtak, hogy minden...","id":"20200115_holland_fiatalok_sziget_fesztival_kabitoszer_kereskedelem_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0deb50b-5753-4e70-83c3-15679e7f1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195f4496-63bf-4bb6-948f-447783b37771","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_holland_fiatalok_sziget_fesztival_kabitoszer_kereskedelem_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. január. 15. 16:11","title":"Akár életfogytiglant is kaphatnak a Szigeten drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most felismert, Cable Haunt névre keresztelt biztonsági rés veszélyezteti az otthoni modemek, illetve a rácsatlakozott eszközök biztonságát. Az esetleges támadók az adatforgalomba is belepiszkálhatnak.","shortLead":"Egy most felismert, Cable Haunt névre keresztelt biztonsági rés veszélyezteti az otthoni modemek, illetve...","id":"20200114_modem_sebezhetoseg_cable_haunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a943195-715f-4032-afb1-38eda96267e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_modem_sebezhetoseg_cable_haunt","timestamp":"2020. január. 14. 17:23","title":"Miről megy otthon a wifi? 200 millió otthoni modemet veszélyeztető hibára bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát, a vételár kiegyenlítése hétfőn megtörtént - tájékoztatta a Master Good az MTI-t.","shortLead":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát...","id":"20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca385538-99ef-4bb7-b53b-b87f42413477","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","timestamp":"2020. január. 14. 04:53","title":"Megvette a magyar Master Good a Ságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rosszhiszeműen jártak el az FBI nyomozói, amikor megszerezték a beismerő vallomást az orosz kapcsolatról - állítja Michael Flynn.","shortLead":"Rosszhiszeműen jártak el az FBI nyomozói, amikor megszerezték a beismerő vallomást az orosz kapcsolatról - állítja...","id":"20200115_Trump_volt_fotanacsadoja_visszavonta_a_bunosseget_beismero_vallomast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b2db21-9dfa-4e57-b2ff-43cb6eb0ad49","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Trump_volt_fotanacsadoja_visszavonta_a_bunosseget_beismero_vallomast","timestamp":"2020. január. 15. 05:48","title":"Trump volt főtanácsadója visszavonta a bűnösségét beismerő vallomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kilövés idejére több mint 150 embert kellett biztonságos helyre szállítani.","shortLead":"A kilövés idejére több mint 150 embert kellett biztonságos helyre szállítani.","id":"20200114_Tuz_volt_egy_babolnai_uzemcsarnokban_kilottek_a_kigyulladt_gazpalackot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecdba89-f740-4575-9119-fcab71b21a53","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Tuz_volt_egy_babolnai_uzemcsarnokban_kilottek_a_kigyulladt_gazpalackot","timestamp":"2020. január. 14. 12:34","title":"Mesterlövész lőtte ki a bábolnai csarnoktűz gázpalackját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magnus Carlsen a 111. meccsén sem talált legyőzőre.","shortLead":"Magnus Carlsen a 111. meccsén sem talált legyőzőre.","id":"20200114_sakkvilagbajnok_veretlensegi_vilagrekord_magnus_carlsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8b058c-c871-4d98-8b4a-84a1aba89fd1","keywords":null,"link":"/sport/20200114_sakkvilagbajnok_veretlensegi_vilagrekord_magnus_carlsen","timestamp":"2020. január. 14. 18:07","title":"Megdöntötte a veretlenségi világrekordot a sakkvilágbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80186a7-265c-46cf-8a8d-77867328bf88","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért házasodott meg fiatalon egy nővel Nádasdy Ádám? Hogyan lehetett valaki jogászként titokban transzvesztita előadó? Miért volt a melegek találkozóhelye a budapesti Egyetem Presszó? Meleg férfiak hideg diktatúrák második rész. ","shortLead":"Miért házasodott meg fiatalon egy nővel Nádasdy Ádám? Hogyan lehetett valaki jogászként titokban transzvesztita előadó...","id":"20200114_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a80186a7-265c-46cf-8a8d-77867328bf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1887321-69c7-44fe-8705-7f16c1ece9ee","keywords":null,"link":"/360/20200114_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_masodik_resz","timestamp":"2020. január. 14. 19:00","title":"Doku360: \"Egész életemben a házas férfiak voltak a nagy szerelmeim\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2faeda71-4d60-4b2e-ba0f-b7d12d71447d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kabinet röviddel azután jelentette be távozását, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta év eleji sajtótájékoztatóját.","shortLead":"A kabinet röviddel azután jelentette be távozását, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta év eleji...","id":"20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_orosz_kormany_orosz_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2faeda71-4d60-4b2e-ba0f-b7d12d71447d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85cd040-1186-4229-be7b-fa72a376ae2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_orosz_kormany_orosz_miniszterelnok","timestamp":"2020. január. 15. 14:47","title":"Lemondott az orosz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]