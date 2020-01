Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kilövés idejére több mint 150 embert kellett biztonságos helyre szállítani.","shortLead":"A kilövés idejére több mint 150 embert kellett biztonságos helyre szállítani.","id":"20200114_Tuz_volt_egy_babolnai_uzemcsarnokban_kilottek_a_kigyulladt_gazpalackot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecdba89-f740-4575-9119-fcab71b21a53","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Tuz_volt_egy_babolnai_uzemcsarnokban_kilottek_a_kigyulladt_gazpalackot","timestamp":"2020. január. 14. 12:34","title":"Mesterlövész lőtte ki a bábolnai csarnoktűz gázpalackját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy pornószínész beszélt arról a Vice-nak, mennyi pénzt keresnek valójában, és mik a lehetőségeik az internetes világban. Egyikük szerint egy influenszer sokkal több pénzre tud szert tenni ugyanannyi Instagram-követővel, mint ahány neki van.","shortLead":"Négy pornószínész beszélt arról a Vice-nak, mennyi pénzt keresnek valójában, és mik a lehetőségeik az internetes...","id":"20200115_Egy_pornoszineszno_szerint_ok_a_vilag_legalulfizetettebb_kozszereploi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc9c38c-a16f-4ca7-b02c-ecc24e8c0d1d","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Egy_pornoszineszno_szerint_ok_a_vilag_legalulfizetettebb_kozszereploi","timestamp":"2020. január. 15. 06:15","title":"Egy pornószínésznő szerint ők a világ legalulfizetettebb közszereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondott az orosz kormány, bővül az Arena Pláza, amerikai nyomásgyakorlás a britekre a Huawei miatt. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Lemondott az orosz kormány, bővül az Arena Pláza, amerikai nyomásgyakorlás a britekre a Huawei miatt. A hvg360 esti...","id":"20200115_Radar360_ket_raketaval_lohettek_le_az_ukran_gepet_terjed_a_madarinfluenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2755bea-c6fe-4731-9973-5a98d484210a","keywords":null,"link":"/360/20200115_Radar360_ket_raketaval_lohettek_le_az_ukran_gepet_terjed_a_madarinfluenza","timestamp":"2020. január. 15. 17:30","title":"Radar360: két rakétával lőhették le az ukrán gépet, terjed a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525bab45-3f00-4ca9-835b-d41c0a54e75f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős férfi Tatabányánál 30-40 km/h sebességgel ment a belső sávban.","shortLead":"Az idős férfi Tatabányánál 30-40 km/h sebességgel ment a belső sávban.","id":"20200114_Lepesben_hajtva_okozott_kilometeres_dugot_egy_autos_az_M1esen_mentot_kellett_hozza_hivni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=525bab45-3f00-4ca9-835b-d41c0a54e75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b8e3ac-5c4d-423b-a99c-9ae9790f167f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_Lepesben_hajtva_okozott_kilometeres_dugot_egy_autos_az_M1esen_mentot_kellett_hozza_hivni","timestamp":"2020. január. 14. 12:52","title":"Lépésben hajtva okozott kilométeres dugót egy autós az M1-esen, mentőt kellett hozzá hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c50cfef-e090-4565-b1fd-aed27843badf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint ötezer tevét lőttek ki helikopterekről öt nap alatt Ausztráliában, mivel a vadon élő állatok veszélyeztették a bennszülött közösségek ivóvízkészleteit az aszály sújtotta vidéken – közölték a hatóságok kedden.","shortLead":"Több mint ötezer tevét lőttek ki helikopterekről öt nap alatt Ausztráliában, mivel a vadon élő állatok veszélyeztették...","id":"20200114_Otezer_tevet_lottek_ki_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c50cfef-e090-4565-b1fd-aed27843badf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c3459d-b47b-45d4-8b72-c2e9c8959f67","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Otezer_tevet_lottek_ki_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 14. 12:27","title":"Ötezer tevét lőttek ki Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb24425-0c78-4249-b0ce-d1a5a54c7ec1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch könyvsorozata műszaki emberek humorából indult el, aztán jöttek a közgazdászok, és rájöttek, hogy az írások sok része nemcsak vicces, hanem igaz is.","shortLead":"„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch...","id":"20200115_Murphy_torvenyek_kozgazdasagi_elmeletek_burokracia_eloleptetes_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb24425-0c78-4249-b0ce-d1a5a54c7ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb40a1d-f385-4605-9a75-5d2017eb8eec","keywords":null,"link":"/360/20200115_Murphy_torvenyek_kozgazdasagi_elmeletek_burokracia_eloleptetes_dragulas","timestamp":"2020. január. 15. 11:00","title":"Akár hiszi, akár nem, Murphy több törvényéből valódi közgazdasági elmélet lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szöveget mindenekelőtt egy nagymama írta, nem pedig egy uralkodó.","shortLead":"A szöveget mindenekelőtt egy nagymama írta, nem pedig egy uralkodó.","id":"20200114_Mit_lehet_kiolvasni_Erzsebet_kiralyno_nyilatkozatabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bfcbae-31d9-4d43-a65f-2d0f2b5c86bb","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Mit_lehet_kiolvasni_Erzsebet_kiralyno_nyilatkozatabol","timestamp":"2020. január. 14. 09:47","title":"Mit lehet kiolvasni Erzsébet királynő nyilatkozatából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ab77ed-27af-472c-abb6-d0d553342146","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van elegendő mennyiségű víz a Holdon, akkor az nagyban megkönnyíti majd, hogy eljusson az ember a Marsra. Ezért olyan holdjárót épített a NASA, ami segít a holdi vízmennyiség felmérésben.","shortLead":"Ha van elegendő mennyiségű víz a Holdon, akkor az nagyban megkönnyíti majd, hogy eljusson az ember a Marsra. Ezért...","id":"20200114_nasa_holdjaro_viz_hold_artemis_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ab77ed-27af-472c-abb6-d0d553342146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d8844f-08e0-403e-8ac4-985debb9b2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_nasa_holdjaro_viz_hold_artemis_program","timestamp":"2020. január. 14. 11:33","title":"Már teszteli a NASA a holdjárót, ami vizet keres a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]