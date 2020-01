Új, kifejezetten játékosok számára készült bélyegeket hoz forgalomba a brit Royal Mail posta, hogy így állítson emléket a szigetország tehetséges játékfejlesztőinek. A brit játékpiacnak olyan programokat köszönhetnek a felhasználók, mint a méltán híres Tomb Raider vagy a Worms.

A brit királyi posta összesen 12 új bélyeget helyez forgalomba, melyek mindegyikén az elmúlt évtizedek meghatározó videojátékainak egy-egy részlete látható. Lara Croft kalandjaiból például négy változat készült. A sorozat kiválasztásában a UKIE helyi játékipari szövetség, továbbá Julian Rignall szakújságíró segítette a posta munkatársait.

© Royal Mail

A királyi posta szóvivője szerint a különleges bélyegekkel a fejlesztők előtt is tisztelegnek, hiszen nélkülük nem születhettek volna meg ezek a népszerű videojátékok. A gyűjteményben olyan bélyeg is akad, amelyik a Sony első PlayStation gépére kiadott játékot, az 1995-ös Wipeoutot igyekszik megidézni.

© Royal Mail

A január 21-én megjelenő, de már előrendelhető bélyegeket a Royal Mail weboldalán lehet megvásárolni, és ha minden igaz, nem csak brit állampolgárok juthatnak hozzá, például Magyarországra is kiszállítják a csomagot. A sorozathoz kis kártyák is tartoznak, melyeken rövid leírás olvasható a játékokról. A pakk ára kb. 5500 forintnak megfelelő 14,25 font, a szállítási díj pedig csupán 1,55 font, így mindennel együtt 6150 forint körüli összegért szerezhető be itthonról a bélyegsorozat. A videojátékos bélyegek más összeállításokban, kivitelekben is kaphatók.

