A Huawei legfrissebb okosórás ajánlatát, a Watch GT 2-t novemberben vetettük alá tesztelésnek. A még mindig piacon lévő korábbi modellt, a Watch GT-t pedig decembertől januárig, lényegében véletlenül. Történt ugyanis, hogy egy telefoncsere miatt “párját vesztette” a hosszú hónapok óta kezünkön lévő Watch GT. Az új telefonnal csak minap párosítottuk az eszközt, így karácsony óta egy hagyományos, buta óraként volt a kezünkön – mintha ott sem lett volna.

Legyünk teljesen őszinték: nem hiányzott.

Okosóra és aktivitásmérő nélkül is lehet élni, ráadásul érdemes is. Sőt, hát kifejezetten kellemes forgatókönyvnek tűnik az, amelyben nem szakítja meg a napot 5-10-20 percenként egy értesítést jelző rezgés a csuklónkon. Szakértő szerzőnk éppen néhány hónapja járta alaposan körbe a kérdést, és arra jutott, az értesítések talán a legveszélyesebb fegyvernemnek számítanak a webes és egyéb vállalatok figyelmünkért folytatott, nem mindig tiszta eszközöket használó harcában. A helyzet azóta nem lett jobb, mégis jelentős mértékben árnyalja a képet, ha nemcsak alkalmazásonként, hanem eszközönként is megválogatjuk a kért vagy nem kért értesítéseket.

Ebből a szempontból szolgált érdekes kísérletként az a bizonyos három hét, amikor lényegében nem működött – legalábbis nem okos eszközként – csuklónkon a Huawei Watch GT. Aztán rákerült az új telefonra is az óra okosként használatához mindenképpen szükséges Huawei Health alkalmazás, és máris beindult a néhány (tíz)percenkénti rezgés, elkezdtek érkezni a kis- és nagyvilág történéseiről az értesítések.

Az értesítések, melyekből ugyebár soha nem lehet elég kevés.

Szinte mindenkit zavar, ha 10-20 percenként rá kell nézni a telefonra, főleg akkor, ha a velünk szemben ülő másik teszi ezt folyamatosan. És pont itt jön be a képbe az említett eszköz. (Valójában nem is okosóra, ahhoz nem tud eleget, inkább csak egy aktivitásmérő.) Amíg folyamatosan használtuk, fel sem tűnt, micsoda előnnyel jár, de némi kihagyást követően újra felfedeztük, miért is jó, ha karóránkon látjuk azt, amit egyébként csak telefonunkon vagy számítógépünkön látnánk.

© Unsplash / Jamie Street

Nem kell elővenni a telefont ha hívnak ahhoz, hogy megnézzük, ki csörget – és el tudjuk dönteni, tudunk-e most vele beszélni.

A beérkező hívást az órán, egy gombnyomással le tudjuk némítani (vagy ki tudjuk nyomni), ha éppen nem alkalmas. Aki az egyre népszerűbb vezeték nélküli headsetek valamelyikét használja, az az órájára pillantás után a fülhallgató érintésével fogadni is tudja a hívást – miközben a telefont még mindig nem kell elővenni.

A beérkező értesítéseket egy csuklómozdulattal el tudjuk olvasni, nem szükséges ehhez zsebünkből, táskánkból vagy éppen a szoba másik végéből előbányásznunk a telefont. Hideg időben és/vagy több csomaggal utazva ez nem is csak kicsit fokozza a kényelmi faktort.

Rengeteg olyan alkalom van, amely nem igényel reakciót, elég az is, ha egyszerűen csak olvassuk és tudomásul vesszük a nekünk szánt üzenetet. Ilyen például az, ha valaki megírja, fél órát késik. Ezért teljesen felesleges lenne például a tus alól vagy kádból kiszállva fejvesztve rohanni a szobában töltőn lévő telefonig.

Szintén sokszor teljesen felesleges elővenni a telefont egy-egy híralkalmazásból érkező értesítés miatt, a hír lényege már az óráról is leolvasható.

A különféle értesítéseket ideiglenesen (például estére) persze ki lehet kapcsolni. Ilyenkor is bekapcsolva marad viszont a beállított ébresztő – így reggel nem kel fel a telefonos ébresztő csörgésére az egész ház, csak mi, hiszen kezünkön rezeg az óra.

Ráadásul ahhoz, hogy kiderítsük, egyáltalán milyen jellegű értesítés jött (hír, megválaszolandó üzenet, frissült az időjárás-előrejelzés, kinyílt az új láda a kedvenc játékunkban stb.), mindenképpen meg kell néznünk a telefonon. Ezt a szelekciós munkát teszi eggyel zökkenőmentesebbé, ha van a csuklónkon valami, ami néhány mozdulatot megspórol nekünk. Apróságnak tűnik, de miután hónapokig próbáltuk órával és hetekig óra nélkül, arra jutottunk: kényelmesebbé teszi az életünket. Továbbmegyünk: az órához tartozó alkalmazásban az is egyenként állítható, melyik alkalmazás – telefonunkon kijelzett) értesítései jöjjenek meg az órára is.

© Huawei

Ehhez (!) nem kell százezres okosóra, melyet – akárcsak okostelefonunkat – újabb alkalmazások telepítésével lehet egyre jobbá tenni. Elég egy, az értesítéseket is megbízhatóan szállító, kellően nagy képernyővel rendelkező aktivitásmérő. Ilyen például a – funkcionalitásában jelentős mértékben továbbfejlesztett – Huawei Watch GT 2 modellhez képest ma már féláron beszerezhető első modell, a Watch GT. De a fentebb vázolt előnyök persze egyáltalán nem márkafüggők, ugyanúgy szóba jöhetnek más gyártók modelljei is. A legtöbb vállalat kínálatában sokféle modell található, a válogatás során – véleményünk szerint – az alábbiakra érdemes figyelni.

Ár. Aki csak alvása és napközbeni mozgása alapvető méréséhez, illetve az értesítések leolvasásához szeretne használni egy eszközt, annak teljesen felesleges a 80-120 ezer forintos kategóriából választani. Nagyjából ennek a fele legyen a plafon, mert tíz- és negyvenezer forint körül már márkás, megbízható modelleket lehet vásárolni. Ez persze fordítva is fontos szempont: aki egy minden hájjal (és főleg: funkcióval) megkent okosórára vágyik – például hívást fogadna vagy indítana vele –, az nehezen úszhatja meg pár tízezer forintból. A 80-90 ezer forintnál olcsóbb modellek ebben a kategóriában gyakran okoznak csalódást.

Üzemidő. Valakit nem zavar, ha telefonja (és táblagépe, laptopja, hordozható akkumulátora, vezeték nélküli fülhallgatója...) mellett még egy eszköz töltöttségi szintjét kell fejben tartania, még egy eszköz töltöttségéről gondoskodnia. Valakit ez már nagyon frusztrál. Mindkét csoportba tartozó embernek érdemes tudnia, hogy ha csak a már említett alapfunkciókra szeretné használni az órát, akkor a 3-4 napos üzemidő szörnyen rossznak számít. Az alapállapotban kikapcsolt, megfelelő csuklómozgásra aktiválódó számlapos megoldással két-három hetes üzemidő simán hozható.

Képernyő. A legolcsóbb aktivitásmérőkön nincsen kijelző, ez értelemszerűen kizárja az értesítések szövegének olvasását. A túl kicsi kijelző szörnyen töri a szöveget, amely ugyan csak apró kényelmetlenség, de hosszabb távon rontja a felhasználói élményt. Aki a cikkben említett célokra szeretné használni óráját, annak érdemes nagyobb kijelzős modellben gondolkodnia.

Kivitel. Az okosórák és aktivitásmérők világában alapvetően két iskola van. Valaki azt szeretné, hogy ami a csuklójára kerül, az hasonlítson minél inkább egy hagyományos órára (ilyen például a Watch GT), valaki pedig azt, hogy már megjelenésével is sugallja okosságát (ezt a vonalat az Apple Watch tette népszerűvé). Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, egyszerűen csak fontos vásárlás előtt végiggondolni, esetleg fel is próbálni, melyik féle csuklóravaló áll jobban.

A többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.