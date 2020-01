Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Putyin hű szövetségesének számító politikus ügyvezetőként hivatalban marad a következő miniszterelnök hivatalba lépéséig. A lemondást nem sokkal azután jelentették be, hogy évértékelő beszédében Putyin alkotmánymódosításokat javasolt, s ezek értelmében nőne a kormányfő és a parlament jogköre, s szűkülne az államfőé. A kormány lemondásáról reggel még a miniszterek sem tudtak.","shortLead":"Váratlanul lemondott szerdán az orosz kormány, s Vlagyimir Putyin államfő azonnal elfogadta Dmitrij Medvegyev...","id":"20200115_oroszorszag_putyin_medvegyev_kormany_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3b06bf1-4a7a-418a-ba76-0077371436c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483f2eac-a869-4f2c-bbfb-e602a1c23ed1","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_oroszorszag_putyin_medvegyev_kormany_lemondas","timestamp":"2020. január. 15. 16:05","title":"Beindult a nagy hatalmi játszma – ezért mondhatott le az orosz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újabb intézkedéseket jelentett be az orosz elnök annak érdekében, hogy megálljon az ország népességének csökkenése. Vlagyimir Putyin főként a belpolitikának szentelte 16. évértékelő beszédét, ám azért arról is szót ejtett, hogy az erős hadsereg ugyancsak záloga az ország megmaradásának. Putyin javasolta azt is, hogy a parlament vegye át az államfői hatalmi körök egy részét. Úgy tűnik, már 2024-re készül, amikor lejár a jelenlegi alaptörvény szerinti utolsó államfői mandátuma.","shortLead":"Újabb intézkedéseket jelentett be az orosz elnök annak érdekében, hogy megálljon az ország népességének csökkenése...","id":"20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_evertekelo_beszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e15d65f-09ef-487b-b283-d4b4dc05a57a","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_evertekelo_beszed","timestamp":"2020. január. 15. 12:36","title":"Putyin is a népszaporulatért küzd, és alkotmánymódosítást javasol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4ae42-accd-4f2d-972e-d195ef404a68","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A múlt szerdán lelőtt ukrán utasszállítónak esélye sem volt arra, hogy kikerülje a rá kilőtt iráni rakétákat. A Tor M1-esek közel háromszoros hangsebességgel száguldanak, s öt másodperccel az indításuk után robbantották szét a Boeing 737-est. A szakértők szerint az alábbi forgatókönyv alapján történt a tragikus tévedés.","shortLead":"A múlt szerdán lelőtt ukrán utasszállítónak esélye sem volt arra, hogy kikerülje a rá kilőtt iráni rakétákat. A Tor...","id":"20200115_iran_ukran_utasszallito_tor_m1_lelott_repulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b4ae42-accd-4f2d-972e-d195ef404a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd033b4f-436b-4ab9-9695-3fe36784af49","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_iran_ukran_utasszallito_tor_m1_lelott_repulo","timestamp":"2020. január. 15. 14:00","title":"Így lőtték le az ukrán utasszállítót Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván kell a hírverés az új műsornak.","shortLead":"Nyilván kell a hírverés az új műsornak.","id":"20200115_Jakso_Laszlo_visszatert_es_rogton_paros_labbal_szallt_bele_a_kollegaiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7deb697-b1a4-4e0c-bc56-48c24c363edd","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Jakso_Laszlo_visszatert_es_rogton_paros_labbal_szallt_bele_a_kollegaiba","timestamp":"2020. január. 15. 09:17","title":"Jáksó László visszatért, és rögtön páros lábbal szállt bele a kollégáiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41654561-5c9f-476f-8f68-09d8e7d3ee85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai égisze alá tartozó luxusmárka leleplezte első termékét a divatterepjáró kategóriában.","shortLead":"A Hyundai égisze alá tartozó luxusmárka leleplezte első termékét a divatterepjáró kategóriában.","id":"20200115_megerkezett_delkorea_valasza_az_audi_q7re_es_a_bmw_x5re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41654561-5c9f-476f-8f68-09d8e7d3ee85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0940bf0e-2c84-4c40-8fcc-63b40a6f68e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_megerkezett_delkorea_valasza_az_audi_q7re_es_a_bmw_x5re","timestamp":"2020. január. 15. 11:21","title":"Megérkezett Dél-Korea válasza az Audi Q7-re és a BMW X5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]