[{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így pedig továbbra sem tudni, hogy milyen lakcímbejelentések voltak a 2018-as, kétharmados Fidesz-győzelmet hozó választások előtt. ","shortLead":"Így pedig továbbra sem tudni, hogy milyen lakcímbejelentések voltak a 2018-as, kétharmados Fidesz-győzelmet hozó...","id":"20200116_Majdnem_ki_kellett_adni_a_kenyes_adatokat_de_a_Kuria_megmentette_a_belugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb5e15a-b139-4751-8cdc-d53da5847aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Majdnem_ki_kellett_adni_a_kenyes_adatokat_de_a_Kuria_megmentette_a_belugyet","timestamp":"2020. január. 16. 13:08","title":"Majdnem ki kellett adni a kényes adatokat, de a Kúria megmentette a belügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viking hajótemetésen vett búcsút egy kiberbiztonsági cég a Windows 7-től. A skandináv mitológia szerint a szertartással a Valhallába jut az elhunyt.","shortLead":"Viking hajótemetésen vett búcsút egy kiberbiztonsági cég a Windows 7-től. A skandináv mitológia szerint a szertartással...","id":"20200116_viking_hajos_temetes_valhalla_skandinav_mitologia_windows_7_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c3df26-c8be-4d82-8644-8e9f3c4bd323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_viking_hajos_temetes_valhalla_skandinav_mitologia_windows_7_tamogatas","timestamp":"2020. január. 16. 12:03","title":"Temetést rendeztek a Windows 7-nek, és nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tervei szerint úgy jelennek majd meg a személyre szabott hirdetések a Chrome-ban, hogy a böngésző közben blokkolja a weboldalak felhasználók követésére szolgáló kódjainak nagy részét.","shortLead":"A Google tervei szerint úgy jelennek majd meg a személyre szabott hirdetések a Chrome-ban, hogy a böngésző közben...","id":"20200116_google_chrome_sutik_cookie_kezelese_adatvedelem_hirdetes_privacy_sandbox","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbc305-ed13-4448-9e9a-29e9f11d42dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_google_chrome_sutik_cookie_kezelese_adatvedelem_hirdetes_privacy_sandbox","timestamp":"2020. január. 16. 11:03","title":"Csavar egy nagyot a Chrome böngészőn a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csak nemrég azonosított újfajta koronavírus először a kínai Vuhan tartományban okozott tüdő- és légúti megbetegedéseket. Japánba is behurcolták.

","shortLead":"A csak nemrég azonosított újfajta koronavírus először a kínai Vuhan tartományban okozott tüdő- és légúti...","id":"20200116_koronavirus_japan_kina_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c59a71-dd33-4f92-829e-2e7a65c91d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_koronavirus_japan_kina_betegseg","timestamp":"2020. január. 16. 05:28","title":"Japánban is megjelent a rejtélyes új betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Ez sorozatunk 6. része, a téma a képzőművészet és az építészet.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200116_19202020_kepzomuveszet_epiteszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17e01d0-3089-4ce3-a0d8-c00ef0cf769b","keywords":null,"link":"/360/20200116_19202020_kepzomuveszet_epiteszet","timestamp":"2020. január. 16. 10:00","title":"1920–2020: Szürrealizmus? Ma ösztönök helyett algoritmusoké a terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df428e5b-43c0-4d31-80a5-3fa32d08bebd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi 2017 őszén megerőszakolt, majd megölt egy idős asszonyt. Bűnpártolás miatt a férfi fiatalkorú ismerősét is elítéltek.","shortLead":"A férfi 2017 őszén megerőszakolt, majd megölt egy idős asszonyt. Bűnpártolás miatt a férfi fiatalkorú ismerősét is...","id":"20200117_zsambok_gyilkossag_tenyleges_eletfogytiglan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df428e5b-43c0-4d31-80a5-3fa32d08bebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce907bb-e3c5-44b6-a28f-becab23c171e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_zsambok_gyilkossag_tenyleges_eletfogytiglan","timestamp":"2020. január. 17. 17:18","title":"Tényleges életfogytiglant kapott a zsámboki gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban már felfüggesztettet kapott a gyújtogató, mert kalapáccsal ütötte meg az anyját.","shortLead":"Korábban már felfüggesztettet kapott a gyújtogató, mert kalapáccsal ütötte meg az anyját.","id":"20200116_Ragyujtotta_egy_ferfi_az_ismeroseire_a_lakokocsit_mert_csunyan_beszeltek_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce96263d-4766-4009-b979-251ee4ca2977","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Ragyujtotta_egy_ferfi_az_ismeroseire_a_lakokocsit_mert_csunyan_beszeltek_vele","timestamp":"2020. január. 16. 20:40","title":"Rágyújtotta egy férfi az ismerőseire a lakókocsit, mert csúnyán beszéltek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vette a szlovák rendőrség különleges csoportja, és hivatali jogkörrel való visszaélés miatt eljárást kezdeményezett Dobroslav Trnka volt legfőbb ügyész ellen – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.","shortLead":"Őrizetbe vette a szlovák rendőrség különleges csoportja, és hivatali jogkörrel való visszaélés miatt eljárást...","id":"20200116_Letartoztattak_a_szlovak_legfobb_ugyeszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bb0fcd-d22b-4266-b3b7-631b2bc42efe","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Letartoztattak_a_szlovak_legfobb_ugyeszt","timestamp":"2020. január. 16. 11:03","title":"Letartóztatták a volt szlovák legfőbb ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]