[{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lélegzetét visszatartva akár 2-4 méter mélyre is lemerülhetett a Földközi-tengerbe a neandervölgyi ember, hogy a szerszámkészítéshez legalkalmasabb kagylóhéjak után kutasson – derült ki egy új tanulmányból.","shortLead":"A lélegzetét visszatartva akár 2-4 méter mélyre is lemerülhetett a Földközi-tengerbe a neandervölgyi ember...","id":"20200118_neandervolgyi_ember_eszkozkeszites_kagylok_gyujtese_buvarkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100f8005-a340-482d-a4e2-9054d0fdebf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_neandervolgyi_ember_eszkozkeszites_kagylok_gyujtese_buvarkodas","timestamp":"2020. január. 18. 14:03","title":"Ezt eddig senki nem tudta a neandervölgyi emberről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb648581-570f-4097-ba26-d2c3e8b337ff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hagyományok követése mellett jelen van a szembefordulás is azokkal.","shortLead":"A hagyományok követése mellett jelen van a szembefordulás is azokkal.","id":"202003_tarlat__eleven_es_rejtozo_melyaramok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb648581-570f-4097-ba26-d2c3e8b337ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27737383-c11a-4469-9794-89e7ccc7494c","keywords":null,"link":"/360/202003_tarlat__eleven_es_rejtozo_melyaramok","timestamp":"2020. január. 19. 12:30","title":"Korszakokat összekötő kapcsolódásokat tár fel a Modem nagy fotókiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római konferencia előadói között ott van Matteo Salvini is. ","shortLead":"A római konferencia előadói között ott van Matteo Salvini is. ","id":"20200117_orban_viktor_matteo_salvini_nemzeti_konzervativizmus_europai_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66abcedb-6be5-4559-9289-3c67f8303c4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_orban_viktor_matteo_salvini_nemzeti_konzervativizmus_europai_neppart","timestamp":"2020. január. 17. 19:32","title":"Orbán Olaszországban ad majd elő, amikor a Néppárt a Fideszről dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974fb6f0-26b8-423a-9976-16d470ed651e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szürreális, ami a készülő Nemzeti alaptantervvel történik – mondta egy, a folyamatot közelről ismerő forrásunk. Információink szerint legalább hat esélyes szövegváltozat vár jóváhagyásra. Tudomásunk szerint ezek nem \"gerillaváltozatok\", csak a vitás részeknél van többféle szakmai megközelítés. A bevezetés viszont annak ellenére sem csúszik, hogy maga az anyag 8 hónappal az élesedés előtt még nem végleges és nyilvános.","shortLead":"Szürreális, ami a készülő Nemzeti alaptantervvel történik – mondta egy, a folyamatot közelről ismerő forrásunk...","id":"20200117_nat_emmi_maruzsa_zoltan_kasler_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=974fb6f0-26b8-423a-9976-16d470ed651e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ee8d54-6db9-4a1e-b188-d3573d7bce61","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_nat_emmi_maruzsa_zoltan_kasler_miklos","timestamp":"2020. január. 17. 17:15","title":"Őskáosz a NAT-körül: hat különböző verzió kering, a kormány még nem döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna már nem előszőr kéri az adatrögzítőket.","shortLead":"Ukrajna már nem előszőr kéri az adatrögzítőket.","id":"20200117_Iran_tovabbra_sem_akarja_kiadni_a_lelott_ukran_gep_feketedobozait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e4d015-b1ad-4b8a-943b-72922fcb786d","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Iran_tovabbra_sem_akarja_kiadni_a_lelott_ukran_gep_feketedobozait","timestamp":"2020. január. 17. 19:43","title":"Irán továbbra sem akarja kiadni a lelőtt ukrán gép feketedobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db2fd2a-7877-409f-b44f-bcbe9ba4b671","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Görögország csapata ellen győztek Keszthelyi Ritáék. ","shortLead":"Görögország csapata ellen győztek Keszthelyi Ritáék. ","id":"20200117_vizilabda_eb_magyar_noi_vizilabda_valogatott_gorogorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5db2fd2a-7877-409f-b44f-bcbe9ba4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b8e89d-ef8e-4dd0-b5a5-86a9fb8d51bc","keywords":null,"link":"/sport/20200117_vizilabda_eb_magyar_noi_vizilabda_valogatott_gorogorszag","timestamp":"2020. január. 17. 20:20","title":"Vízilabda-Eb: győzött és csoportelső a női válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem ért egyet az orvoskamara javaslatával.","shortLead":"Nem ért egyet az orvoskamara javaslatával.","id":"20200118_Cser_Agnes_Igazsagtalan_es_etikatlan_a_halapenz_buntetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce2b75a-644f-4fde-b8ae-5d8a6283fb64","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Cser_Agnes_Igazsagtalan_es_etikatlan_a_halapenz_buntetese","timestamp":"2020. január. 18. 15:50","title":"Cser Ágnes: Igazságtalan és etikátlan a hálapénz büntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7506a00-0c67-4b87-91ac-7989dc27ef4f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Még egyszer, minden jel szerint utoljára nekiveselkednek az európai döntéshozók annak, hogy egységesítsék a mobiltöltőket, és a jelenleg használatos háromféle helyett egyetlen egyfajta töltővel lehessen árulni okostelefonokat és sok más eszközt az Európai Unióban. Azt is szeretnék elérni, hogy töltő nélkül is vehessünk a boltban telefont, pár ezer forintot megspórolva. Jöhet a kábelkánaán – már ameddig egyáltalán van értelme kábelekről beszélni.","shortLead":"Még egyszer, minden jel szerint utoljára nekiveselkednek az európai döntéshozók annak, hogy egységesítsék...","id":"20200118_univerzalis_mobiltolto_szabvany_egysegesites_micro_usb_c_lightning_apple_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7506a00-0c67-4b87-91ac-7989dc27ef4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f48ea01-9878-41b9-921b-3e6135f9384e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_univerzalis_mobiltolto_szabvany_egysegesites_micro_usb_c_lightning_apple_europai_bizottsag","timestamp":"2020. január. 18. 08:03","title":"Tudjon róla: csak egyfajta töltővel lehet majd tölteni a mobilokat az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]