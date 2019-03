Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Herend mellett üzemelhetik be a White Energy Kft. napelemparkját, ha minden a tervek szerint alakul.","shortLead":"Herend mellett üzemelhetik be a White Energy Kft. napelemparkját, ha minden a tervek szerint alakul.","id":"20190327_Napelemparkot_epitene_az_Elios_egykori_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab257a06-e41c-4200-9d9a-69006d9703ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Napelemparkot_epitene_az_Elios_egykori_vezetoje","timestamp":"2019. március. 27. 10:18","title":"Napelemparkot építene az Elios egykori vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fe3909-28b4-4332-ad54-e2eff6b4a9da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Babel, valamint Széll Tamás és Szulló Szabina tavaly nyáron megnyitott étterme, a Stand került be a 2019-es kalauzba. ","shortLead":"A Babel, valamint Széll Tamás és Szulló Szabina tavaly nyáron megnyitott étterme, a Stand került be a 2019-es kalauzba. ","id":"20190327_Ket_uj_etterem_kapott_Michelincsillagot_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17fe3909-28b4-4332-ad54-e2eff6b4a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e481d27c-1bcb-4385-b35d-29d43e0c5bc9","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Ket_uj_etterem_kapott_Michelincsillagot_Budapesten","timestamp":"2019. március. 27. 16:12","title":"Két új étterem is Michelin-csillagot kapott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegyen megsérültek, egy nőt kórházba kellett szállítani. Az indíték és az elkövető egyelőre ismeretlen. ","shortLead":"Tizenegyen megsérültek, egy nőt kórházba kellett szállítani. Az indíték és az elkövető egyelőre ismeretlen. ","id":"20190327_Konnygazt_permeteztek_a_koblenzi_birosag_epuletebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e95d85-5a8e-443f-b368-43d1362a0330","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Konnygazt_permeteztek_a_koblenzi_birosag_epuletebe","timestamp":"2019. március. 27. 15:22","title":"Könnygázt permeteztek a koblenzi bíróság épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190327_Magyarazkodik_az_ugyeszseg_a_hvghu_Czegledy_Csabarol_szolo_cikke_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82224dc4-e8f6-4970-b1cc-d7f04bf7f301","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Magyarazkodik_az_ugyeszseg_a_hvghu_Czegledy_Csabarol_szolo_cikke_miatt","timestamp":"2019. március. 27. 20:55","title":"Reagált az ügyészség a hvg.hu Czeglédy Csabáról szóló cikkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190327_Twitteren_cukkolta_a_Brirish_Airways_eltevedt_jaratat_a_Ryanair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f09c0b9-1ba7-455d-a572-d8cbc4e0a9f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Twitteren_cukkolta_a_Brirish_Airways_eltevedt_jaratat_a_Ryanair","timestamp":"2019. március. 27. 16:18","title":"Twitteren cukkolta a British Airways eltévedt járatát a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két helyettese is új Skodába ülhet.","shortLead":"Két helyettese is új Skodába ülhet.","id":"20190326_Uj_autot_kapott_Hando_Tunde","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdf0d55-8552-40ae-877a-a1a98784db20","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Uj_autot_kapott_Hando_Tunde","timestamp":"2019. március. 26. 14:12","title":"Új autót kapott Handó Tünde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új intézkedés szerint havi bruttó 600 ezer forintot kap Hajnal Gabriella. ","shortLead":"Az új intézkedés szerint havi bruttó 600 ezer forintot kap Hajnal Gabriella. ","id":"20190326_Megis_kap_fizetest_Kasler_uj_tantervert_felelos_biztosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4240ea88-222e-478e-89c6-e33d53efb187","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Megis_kap_fizetest_Kasler_uj_tantervert_felelos_biztosa","timestamp":"2019. március. 26. 20:30","title":"Mégis kap fizetést Kásler új tantervért felelős biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Francia muszlimok egy csoportja a bíróságra citálná a Facebookot és a YouTube-ot, amiért a két platform hagyta, hogy az új-zélandi vérengzésről készült felvételek élőben fussanak. ","shortLead":"Francia muszlimok egy csoportja a bíróságra citálná a Facebookot és a YouTube-ot, amiért a két platform hagyta...","id":"20190327_facebook_youtube_uj_zeland_terrortamadas_christchurchi_meszarlas_elo_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b232bcc6-86ad-49bc-8f4b-46453534542a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_facebook_youtube_uj_zeland_terrortamadas_christchurchi_meszarlas_elo_video","timestamp":"2019. március. 27. 20:03","title":"Beperelték a Facebookot és a YouTube-ot a christchurchi mészárlásról készült videók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]