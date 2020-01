Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Schobert házaspár következetesen kitart a nagy vitát kiváltó álláspont mellett, miszerint a szülés után pluszkilókkal élő nők felelősek egy házasság tönkremenéséért. Rubint Réka is megszólalt, és megvédte a férjét. Szerinte ő jót akar, csak sajátosan kommunikál.

A Schobert házaspár következetesen kitart a nagy vitát kiváltó álláspont mellett, miszerint a szülés után pluszkilókkal élő nők felelősek egy házasság tönkremenéséért. Rubint Réka is megszólalt, és megvédte a férjét. Szerinte ő jót akar, csak sajátosan kommunikál.
2020. január. 21. 09:50
Schobert Norbert akkor sem hagyná el a feleségét, ha 90 kiló lenne, de szexet nem ígér

A film az Óz a csodák csodájával világhírűvé lett Judy Garland utolsó, tragikusan hanyatló évének állít emléket.
2020. január. 20. 14:00
Renée Zellweger szívszorító alakítása teszi emlékezetessé a Judyt A kedd reggel megjelent kormányhatározat ugyanis semmiben nem tér el a jelenlegi gyakorlattól. Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt megítélt kártérítések kifizetéséről. A kedd reggel megjelent kormányhatározat ugyanis semmiben nem tér el a jelenlegi gyakorlattól. Ám később a kormány akár drasztikusabb eszközökhöz is folyamodhat.
2020. január. 21. 15:52
Nagyot blöffölt a kormány a börtönkártérítések felfüggesztésével A kormány szerint ez „joggal sérti a társadalom igazságérzetét". A kártérítések felfüggesztéséről volt szó korábban, de most mégsem ez történt. A kormány szerint ez „joggal sérti a társadalom igazságérzetét". A kártérítések felfüggesztéséről volt szó korábban, de most mégsem ez történt.
2020. január. 21. 11:01
Megjelent a börtönkártérítések felülvizsgálatáról szóló határozat: „egyes elítéltek ezt a saját meggazdagodásukra használják fel"

Az amerikai nyerges vontatók nagyon mások, mint európai társaik, a sofőrök mobil lakhelye olyan, mint egy kompakt lakás.
2020. január. 21. 06:41
Krómba mártott amerikai csőrös kamionok – megnéztük, milyenek belül

Pest nem központi része a legfelkapottabb a bérlők között.
2020. január. 21. 17:25
Csaknem 4 millió négyzetméteren épült már modern irodaház Budapesten A színpadon, fellépés közben vesztette életét egy 71 éves amerikai folkzenész, David Olney. A színpadon, fellépés közben vesztette életét egy 71 éves amerikai folkzenész, David Olney.
2020. január. 20. 10:37
Kiment a színpadra, majd elnézést kért, és meghalt

Egyetlen fővel emelkedett a magyar papok létszáma egy év alatt.
2020. január. 20. 09:01
Munkaerőhiány van a papoknál, imádkoznak, hogy változzon a helyzet