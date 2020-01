Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 65 éves férfi vesztette életét.","shortLead":"Egy 65 éves férfi vesztette életét.","id":"20200120_Halalos_baleset_Somogyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f5f9f-d7e6-449f-afda-32db5e6f112d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Halalos_baleset_Somogyban","timestamp":"2020. január. 20. 09:35","title":"Halálos baleset volt Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2f925-2e95-4735-9ef8-39eb8d1d4c53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Múlt pénteken az ausztriai síparadicsomban, Vorarlbergben történt a tragédia.","shortLead":"Múlt pénteken az ausztriai síparadicsomban, Vorarlbergben történt a tragédia.","id":"20200120_Szankobalesetben_halt_meg_egy_25_eves_magyar_lany_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2f925-2e95-4735-9ef8-39eb8d1d4c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268db0ef-871d-43d0-a35a-d1d9dfcbfb7d","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Szankobalesetben_halt_meg_egy_25_eves_magyar_lany_Ausztriaban","timestamp":"2020. január. 20. 13:47","title":"Szánkóbalesetben halt meg egy 25 éves magyar nő Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ae6c12-4e4d-41e3-8e98-3d06f46c0030","c_author":"Biró Péter","category":"kultura","description":"A 2000-es évek első évtizedében alig beszélhettünk olyan színdarabról, amely a cigányság problémáit vagy színpadi megjelenítését hitelesen prezentálni tudta volna. Most a Cigány magyar című produkció tesz kísérletet erre. És közben rengeteg kérdéssel szembesít, mégpedig úgy, hogy kénytelenek vagyunk végre elismerni: soha nem fogunk választ találni ezekre.","shortLead":"A 2000-es évek első évtizedében alig beszélhettünk olyan színdarabról, amely a cigányság problémáit vagy színpadi...","id":"20200119_roma_szinhaz_cigany_magyar_integracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60ae6c12-4e4d-41e3-8e98-3d06f46c0030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537a6c08-163e-43a0-b697-d82f7da6d6d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_roma_szinhaz_cigany_magyar_integracio","timestamp":"2020. január. 19. 16:30","title":"A roma és a magyar is csak egymás tükrében értelmezhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d161785-ff56-4286-898e-f014e401e570","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan segélycsomagokra találtak rá egy nagy raktáráruházban, amelyeket elvileg két évvel ezelőtt kellett volna kiosztani a Maria hurrikán áldozatainak. Az ügy kapcsán kirúgták az ország katasztrófavédelmi vezetőjét. ","shortLead":"Olyan segélycsomagokra találtak rá egy nagy raktáráruházban, amelyeket elvileg két évvel ezelőtt kellett volna...","id":"20200119_Visszatartott_segelyszallitmanyokra_bukkantak_a_helyiek_egy_Puerto_Ricoi_raktarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d161785-ff56-4286-898e-f014e401e570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc2e242-5527-496e-9d42-93c5f9e22634","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Visszatartott_segelyszallitmanyokra_bukkantak_a_helyiek_egy_Puerto_Ricoi_raktarban","timestamp":"2020. január. 19. 15:49","title":"Visszatartott segélyszállítmányokra bukkantak a helyiek egy Puerto Rico-i raktárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban nem bemutatott légi felvételeket tett közzé magyarországi illegális hulladéktelepekről a környezetvédelmet zászlajára tűző Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) alapítvány","shortLead":"Korábban nem bemutatott légi felvételeket tett közzé magyarországi illegális hulladéktelepekről a környezetvédelmet...","id":"20200119_illegalis_hulladeklerako_szemet_magyarorszag_dron_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765a0989-4644-4e5e-9453-00df438e5e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_illegalis_hulladeklerako_szemet_magyarorszag_dron_video","timestamp":"2020. január. 19. 19:33","title":"Brutális illegális szeméthegyeket videóztak le Magyarországon a levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a fűtési rendszer felújítása miatt van az egész.","shortLead":"A minisztérium szerint a fűtési rendszer felújítása miatt van az egész.","id":"20200120_szent_janos_korhaz_meleg_viz_sztrokcentrum_rtl_klub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45384f6-387a-4364-9e32-594a680c1a07","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_szent_janos_korhaz_meleg_viz_sztrokcentrum_rtl_klub","timestamp":"2020. január. 20. 21:50","title":"Nincs mindig meleg víz a Szent János Kórház sztrókcentrumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd09a55-cdf3-408d-a031-58771acf6b6c","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Kevés rosszabb élmény van annál, mint amikor pisilne az ember, de nem, vagy alig tud. Hiába van meg az érzés, csak kisebb-nagyobb fájdalommal kísérve tud távozni pár csepp. Ez a férfiaknál tipikus jele lehet annak, hogy egy láthatatlan kis szerv, a prosztata begyulladt.\r

","shortLead":"Kevés rosszabb élmény van annál, mint amikor pisilne az ember, de nem, vagy alig tud. Hiába van meg az érzés, csak...","id":"proxelan_20200121_pisiles_prosztata_fajdalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd09a55-cdf3-408d-a031-58771acf6b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97146d37-719d-47d7-a437-80715709dfab","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20200121_pisiles_prosztata_fajdalom","timestamp":"2020. január. 21. 07:30","title":"Pisilni vagy nem pisilni, ez itt a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"e2b9e34b-d05c-4056-a8c7-b1ada46d12ec","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Sokat hallani arról, hogy drágák a magyar bankszámlák, költségesek a tranzakciók, miközben a hangyányi kamatok miatt a folyószámlán tartott pénz folyamatosan olvad. De mennyibe kerül most a bankolás? Milyen tételekből áll össze egy átlagos felhasználó számlaköltsége? Meglepő módon már most is van ingyenes bankszámla Magyarországon.","shortLead":"Sokat hallani arról, hogy drágák a magyar bankszámlák, költségesek a tranzakciók, miközben a hangyányi kamatok miatt...","id":"20200120_Mennyibe_is_kerul_most_egy_bankszamla_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2b9e34b-d05c-4056-a8c7-b1ada46d12ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aabcbbc-5291-44de-8455-eed1fbf1f0e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Mennyibe_is_kerul_most_egy_bankszamla_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 20. 12:24","title":"Tényleg drága most egy bankszámla Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]