A Microsoft még most is lehetőséget is ad rá, hogy fizetés nélkül lehessen áttérni a Windows korábbi verzióiról az operációs rendszer legújabb, 10-es kiadására.

A Windows 7 támogatásának megszűnésével sok felhasználó kaphat a szívéhez, hiszen a Microsoft hivatalosan is nyugdíjba küldi a régi oprendszert. A szoftverre most szerdától semmilyen frissítést nem készítenek. Aki csak netezésre használta saját eszközét, jó hír lehet, hogy a Google még legalább másfél évig biztosítja a Chrome-hoz tartozó mankóit.

A Microsoft kezdektől fogva az újabb rendszerekre való áttérést javasolta a felhasználóknak; a Windows 10 esetében még ingyenes időszak is volt, ez utóbbi hosszú hónapokon át működött. A hivatalos tájékoztatás szerint az ingyenes frissítési ajánlat 2016. július 29-én járt le, ám a Microsoft oldalán elérhető fájloknak hála még most is megoldható a dolog.

A jelenségre a The Verge is felfigyelt. Az amerikai technológiai lap azt írja, a redmondi cég továbbra is lehetőséget biztosít a Windows 10-re való díjmentes áttérésre, ha a felhasználók Windows 7-ről vagy 8.1-ről szeretnék az újabb kiadású szoftverre frissíteni. A cikkben idézik a ZDNet szakíróját, Ed Bottot, aki évek óta tesztelgeti a metódust, és mint írja, az ingyenes lehetőség a hivatalos frissítési ajánlat lejárta után is működni látszik.

Mivel a frissítés elég gyakran a számítógépen tárolt adatok elvesztéséhez vezethet, érdemes biztonsági mentést készíteni, és csak azután belefogni a munkába. Talán mondani sem kell: az update-et az tudja elvégezni,

aki eredeti szoftverét szeretné felfejleszteni Windows 10-re.

Az ide kattintva elérhető oldalon navigáljon a Create Windows 10 installation media section részre, majd nyomjon a Download tool now parancsra, és futassa a fájlt. A felugró ablakban (valószínűleg angol nyelvű lesz), válassza az Upgrade this PC now opciót. A telepítés végén elvileg automatikusan meg kell kapnia az aktiválási kódot, melyet a Frissítés és Biztonság, majd Aktiválás menübe lépve kérhet.

Felmerülhet a kérdés, mennyire etikus a módszer. Tény ugyanis, hogy a Microsoft hivatalosan azt kommunikálja, hogy az ingyenes frissítési ajánlat évek óta lejárt. De az is tény, hogy a frissítéshez szükséges fájlok szintén a szoftvergyártó hivatalos oldalán érhetők el. A jelenségről megkérdeztük a Microsoftot – amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

