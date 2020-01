Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d76cd0e8-64ec-4922-8c47-2e5431d96082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahnon vannak sebességkorlátozás nélküli szakaszok, ahol nagyon nem mindegy, bírja-e a téli vagy négy évszakos abroncs is a tempót.","shortLead":"Az Autobahnon vannak sebességkorlátozás nélküli szakaszok, ahol nagyon nem mindegy, bírja-e a téli vagy négy évszakos...","id":"20200123_A_nemeteknel_a_gumiabroncsok_miatt_is_letezik_gyorshajtasi_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d76cd0e8-64ec-4922-8c47-2e5431d96082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bf0b7e-0be5-4c03-977b-6c039a5cc28b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_A_nemeteknel_a_gumiabroncsok_miatt_is_letezik_gyorshajtasi_birsag","timestamp":"2020. január. 23. 09:29","title":"A németeknél a gumiabroncsok miatt is létezik gyorshajtási bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae84743-fbaf-4ad5-a493-0ba735331bac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Electronic Arts korábban kizárólagos jogot birtokolt a Tetris játékokra, ám az nemrég lejárt. Úgy tűnik, nem akarták meghosszabbítani.","shortLead":"Az Electronic Arts korábban kizárólagos jogot birtokolt a Tetris játékokra, ám az nemrég lejárt. Úgy tűnik, nem akarták...","id":"20200124_ea_electronic_arts_tetris_2011_tetris_blitz_tetris_premium_appok_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae84743-fbaf-4ad5-a493-0ba735331bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2187944-234c-4c04-99c0-8377c13b22d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_ea_electronic_arts_tetris_2011_tetris_blitz_tetris_premium_appok_torlese","timestamp":"2020. január. 24. 11:03","title":"Törli az EA a Play áruházból és az App Store-ból a Tetris játékait, itt egy remek alternatíva helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint másfél millió kilométer területen lehet majd mezőgazdasági termelést folytatni és ingatlanfejlesztést végrehajtani.","shortLead":"Több mint másfél millió kilométer területen lehet majd mezőgazdasági termelést folytatni és ingatlanfejlesztést...","id":"20200124_Trump_visszavonta_a_vizek_vedelmerol_szolo_kozel_fel_evszazados_rendelkezest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fb609b-a324-4cb2-8c80-b5c46e018bd2","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Trump_visszavonta_a_vizek_vedelmerol_szolo_kozel_fel_evszazados_rendelkezest","timestamp":"2020. január. 24. 06:14","title":"Trump visszavonta a vizek védelméről szóló közel fél évszázados rendelkezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121c1163-c296-4194-95bd-f893ee28228d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedves gesztussal ünnepli meg a Valve, hogy elkészült és márciusban a boltok polcaira kerül a Half-Life: Alyx.","shortLead":"Kedves gesztussal ünnepli meg a Valve, hogy elkészült és márciusban a boltok polcaira kerül a Half-Life: Alyx.","id":"20200122_half_life_jatekok_ingyen_letoltes_half_life_alyx","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121c1163-c296-4194-95bd-f893ee28228d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb9b338-fffb-48ed-a4e3-4f95108a0407","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_half_life_jatekok_ingyen_letoltes_half_life_alyx","timestamp":"2020. január. 22. 15:03","title":"Meglepetés: a teljes Half-Life szériát ingyenessé tette a fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ace064-4a43-4b38-bf25-bffb57ea2598","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy köd van az utakon, érdemes többször is meggyőződni róla, hogy világít a tompított fény az autón. ","shortLead":"Nagy köd van az utakon, érdemes többször is meggyőződni róla, hogy világít a tompított fény az autón. ","id":"20200124_Video_autos_kodben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01ace064-4a43-4b38-bf25-bffb57ea2598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59711487-de5b-4ffc-8cc0-65169cdad0d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Video_autos_kodben","timestamp":"2020. január. 24. 08:51","title":"Az utolsó pillanatban látni csak a ködben, hogy ott egy lámpa nélkül érkező autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP helyi alelnöke, inkább a Fidesz jelöltjére szavazna.","shortLead":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP...","id":"20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6ebec-d7ef-4166-a665-9191112a233a","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","timestamp":"2020. január. 22. 15:24","title":"A győri MSZP volt alelnöke beállt a Fidesz jelöltje mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94b6ea7-ae5e-47e7-ae13-47a1e27976fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságoknak a típus dízelmotoros változatával van problémája, amit már rég nem gyártanak Esztergomban.","shortLead":"A hatóságoknak a típus dízelmotoros változatával van problémája, amit már rég nem gyártanak Esztergomban.","id":"20200123_betilthatjak_a_suzuki_vitara_forgalmazasat_de_van_egy_csavar_a_tortenetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d94b6ea7-ae5e-47e7-ae13-47a1e27976fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2732e4-9355-408d-838f-cf2c4bd83d7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_betilthatjak_a_suzuki_vitara_forgalmazasat_de_van_egy_csavar_a_tortenetben","timestamp":"2020. január. 23. 16:52","title":"Bevonhatják a dízel Vitara típusengedélyét, a Suzuki vizsgálatot folytat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ca3e9-b483-4440-a6e6-5ff75c624f7f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Märcz Tamás együttese 14-10-re győzött Oroszország ellen.","shortLead":"Märcz Tamás együttese 14-10-re győzött Oroszország ellen.","id":"20200122_Elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=983ca3e9-b483-4440-a6e6-5ff75c624f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffbee77-9376-441f-ac37-9588d57ff5b8","keywords":null,"link":"/sport/20200122_Elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott_is","timestamp":"2020. január. 22. 20:17","title":"Elődöntős a férfi vízilabda-válogatott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]