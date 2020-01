Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"724d9898-b6d2-4408-a828-2b7ec5097cca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez már a második alkalom volt, hogy valaki öngyilkos lett a belgrádi törvényhozás épülete előtt.","shortLead":"Ez már a második alkalom volt, hogy valaki öngyilkos lett a belgrádi törvényhozás épülete előtt.","id":"20200123_Ongyilkos_lett_egy_ferfi_a_szerb_parlament_lepcsojen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=724d9898-b6d2-4408-a828-2b7ec5097cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fc649d-e94e-4b4b-a8a2-9c145eb5433b","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Ongyilkos_lett_egy_ferfi_a_szerb_parlament_lepcsojen","timestamp":"2020. január. 23. 21:21","title":"Öngyilkos lett egy férfi a szerb parlament lépcsőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felelősségre vonást szorgalmaz a MÚOSZ.","shortLead":"Felelősségre vonást szorgalmaz a MÚOSZ.","id":"20200122_Az_ujsagiro_szovetseg_szerint_az_M1_megsertette_a_sajtotorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8096727e-7d64-4e91-a72a-a3e865f54f90","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Az_ujsagiro_szovetseg_szerint_az_M1_megsertette_a_sajtotorvenyt","timestamp":"2020. január. 22. 19:40","title":"Az újságíró-szövetség szerint az M1 megsértette a sajtótörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek a britek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek...","id":"20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aa4760-e338-4c07-aed5-90ba26b792f4","keywords":null,"link":"/360/20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 23. 08:08","title":"Radar360: visszaesett a magyar demokrácia, elődöntős a férfivízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ece8ba-b44c-4209-89ee-313fa6ef8f4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatóknak sikerült életre kelteni egy háromezer éves egyiptomi múmia hangját: háromdimenziós nyomtatással, képalkotó eljárással és egy elektronikus gégefővel újraalkották a múmia hangképző szervének nagy részét.","shortLead":"Kutatóknak sikerült életre kelteni egy háromezer éves egyiptomi múmia hangját: háromdimenziós nyomtatással, képalkotó...","id":"20200124_egyiptomi_mumia_hangja_3d_nyomtatas_nesziamon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9ece8ba-b44c-4209-89ee-313fa6ef8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41046415-ae2e-4fcc-b6b3-3f24968234c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_egyiptomi_mumia_hangja_3d_nyomtatas_nesziamon","timestamp":"2020. január. 24. 08:03","title":"Hallgassa meg: tudósok életre keltették egy 3000 éves egyiptomi múmia hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan egyetemekben gondolkodnak, mint a CEU.","shortLead":"Olyan egyetemekben gondolkodnak, mint a CEU.","id":"20200123_Egy_uj_egyetemi_halozat_alapitasat_jelentett_be_Soros_Gyorgy_Davosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426cf823-ebc8-4c3f-9d46-9516483e0a12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Egy_uj_egyetemi_halozat_alapitasat_jelentett_be_Soros_Gyorgy_Davosban","timestamp":"2020. január. 23. 22:07","title":"Egy új egyetemi hálózat alapítását jelentett be Soros György Davosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fb7a43-9b9d-488a-98b0-962be5d9719e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A kutatás-fejlesztésbe kell most beruházni az autóiparban, Közép-Európa országai pedig a rég jól ismert okból lehetnek sikeresek: alacsonyabbak a fizetések, mint nyugaton - állapította meg a McKinsey riportja.","shortLead":"A kutatás-fejlesztésbe kell most beruházni az autóiparban, Közép-Európa országai pedig a rég jól ismert okból lehetnek...","id":"20200123_mckinsey_auto_autoipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24fb7a43-9b9d-488a-98b0-962be5d9719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa3d464-a32c-486c-abdc-0979b130d118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_mckinsey_auto_autoipar","timestamp":"2020. január. 24. 05:38","title":"Bajban a világ autóipara, de mit kezd ezzel Magyarország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ebe76a-d3f6-4071-b945-e54c6f03b03e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a munkanélküliség a gond – írja jelentésében az ILO.","shortLead":"Nem csak a munkanélküliség a gond – írja jelentésében az ILO.","id":"20200123_ilo_jelentes_foglalkoztatas_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ebe76a-d3f6-4071-b945-e54c6f03b03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800458c9-67b3-42af-bccc-185786db98f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_ilo_jelentes_foglalkoztatas_fizetes","timestamp":"2020. január. 23. 05:32","title":"Ön meg tudna élni napi ezer forintból? A dolgozók ötöde ennyit sem keres a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Schobert Norbert egy nagyon is élő és valóságos közeg terméke, ezért hiába a felháborodás, tulajdonképpen nincs a megnyilvánulásaiban semmi meglepő. Megnéztük, hogyan tükröződik a mondataiban a társadalom, amelyben élünk. ","shortLead":"Schobert Norbert egy nagyon is élő és valóságos közeg terméke, ezért hiába a felháborodás, tulajdonképpen nincs...","id":"20200122_Schobert_Norbert_es_a_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfa3200-ca68-49bd-ba23-5dba08cf4bfd","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Schobert_Norbert_es_a_nok","timestamp":"2020. január. 22. 17:25","title":"Schobert Norbert és a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]