[{"available":true,"c_guid":"ce4faf9c-2929-4aec-ac0e-d7d2b1f61722","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Märcz Tamás együttese pénteken 10-8-ra legyőzte Montenegró csapatát a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"Märcz Tamás együttese pénteken 10-8-ra legyőzte Montenegró csapatát a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság...","id":"20200124_magyarorszag_montenegro_valogatott_elodonto_ferfi_vizilabda_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce4faf9c-2929-4aec-ac0e-d7d2b1f61722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bde442-009b-48db-9584-11c41080f9b2","keywords":null,"link":"/sport/20200124_magyarorszag_montenegro_valogatott_elodonto_ferfi_vizilabda_eb","timestamp":"2020. január. 24. 18:55","title":"Döntős és olimpiai kvótás a magyar pólóválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724d9898-b6d2-4408-a828-2b7ec5097cca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez már a második alkalom volt, hogy valaki öngyilkos lett a belgrádi törvényhozás épülete előtt.","shortLead":"Ez már a második alkalom volt, hogy valaki öngyilkos lett a belgrádi törvényhozás épülete előtt.","id":"20200123_Ongyilkos_lett_egy_ferfi_a_szerb_parlament_lepcsojen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=724d9898-b6d2-4408-a828-2b7ec5097cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fc649d-e94e-4b4b-a8a2-9c145eb5433b","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Ongyilkos_lett_egy_ferfi_a_szerb_parlament_lepcsojen","timestamp":"2020. január. 23. 21:21","title":"Öngyilkos lett egy férfi a szerb parlament lépcsőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea is továbbment, Stollár Fanny viszont kikapott.","shortLead":"Babos Tímea is továbbment, Stollár Fanny viszont kikapott.","id":"20200124_Australian_Open_Fucsovics_siman_tovabbjutott_Federerrel_is_jatszhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe22bb2b-ed8e-404b-87ba-ab9f74e279f2","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Australian_Open_Fucsovics_siman_tovabbjutott_Federerrel_is_jatszhat","timestamp":"2020. január. 24. 05:24","title":"Australian Open: Fucsovics simán továbbjutott, Federerrel is játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 15 éves Coco Gauff könnyedén, 6-3, 6-4-re verte a harmadik helyen kiemelt, tavalyi bajnok Naomi Osazkát.","shortLead":"A 15 éves Coco Gauff könnyedén, 6-3, 6-4-re verte a harmadik helyen kiemelt, tavalyi bajnok Naomi Osazkát.","id":"20200124_Kiesett_a_noi_cimvedo_az_Australian_Openen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089c17a6-5641-4aea-a0ca-51e0791cacea","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Kiesett_a_noi_cimvedo_az_Australian_Openen","timestamp":"2020. január. 24. 10:55","title":"Kiesett a női címvédő az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korszerű biobankot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), és a felsőoktatási intézmény csatlakozik az európai biobankokat összefogó kutatási hálózathoz. ","shortLead":"Korszerű biobankot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), és a felsőoktatási intézmény csatlakozik...","id":"20200124_szte_biobank_szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4187ea82-6b66-4a7a-a8fa-2920cc87f416","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_szte_biobank_szeged","timestamp":"2020. január. 24. 10:03","title":"Biobankot nyitnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bő egy évig tartott a procedúra.","shortLead":"Bő egy évig tartott a procedúra.","id":"20200123_A_kiralyno_sem_allitotta_meg_a_Brexitet_jovo_penteken_kilepnek_a_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4db306a-d6bc-4ef6-b558-e6d84ae0c79e","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_A_kiralyno_sem_allitotta_meg_a_Brexitet_jovo_penteken_kilepnek_a_britek","timestamp":"2020. január. 23. 17:58","title":"A királynő sem állította meg a Brexitet, jövő pénteken kilépnek a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest hat százalékkal több lakás van a piacon és bár az árak között hatalmas a szórás, Budapesten van már olyan lakás, amelynek négyzetméterét 3 millió forintért hirdette az építő. Miskolcon ellenben olyan új lakás is elérhető, ahol mindössze 217 ezer forintot kérnek négyzetméterenként.","shortLead":"Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest hat százalékkal több lakás van a piacon és bár az árak között hatalmas...","id":"20200123_Nincs_megallas_megjelent_a_3_millios_negyzetmeterar_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63aa5a6-c46b-4e2b-9930-8039c3ad67a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Nincs_megallas_megjelent_a_3_millios_negyzetmeterar_Budapesten","timestamp":"2020. január. 23. 14:41","title":"Nincs megállás: megjelent a 3 milliós négyzetméterár Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fdd676-309c-4321-8c47-bacc622e1215","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200124_Marabu_Feknyuz_Atgondolhatna_ezt_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4fdd676-309c-4321-8c47-bacc622e1215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8371167-934f-4014-bf90-8651316d6799","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Marabu_Feknyuz_Atgondolhatna_ezt_Orban","timestamp":"2020. január. 24. 15:12","title":"Marabu Féknyúz: Átgondolhatná ezt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]