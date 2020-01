Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zajlik a Széna tér felújítása, a választások után mindkét érintett önkormányzat új vezetése változtatásokat akart. A Csalogány utca kétirányúsítása ügyében kompromisszum született. A II. kerület emlékhely-funkciót is akar adni a parknak, a tér az 1956-os forradalom idején a második legnagyobb ellenállóközpont volt a Corvin köz után.","shortLead":"Zajlik a Széna tér felújítása, a választások után mindkét érintett önkormányzat új vezetése változtatásokat akart...","id":"20200125_Ket_ellenzekive_lett_budai_kerulet_osszekulonbozott_egy_utca_iranyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdad3c8-3f6f-43df-985a-8f8c0a905026","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200125_Ket_ellenzekive_lett_budai_kerulet_osszekulonbozott_egy_utca_iranyan","timestamp":"2020. január. 25. 08:10","title":"Két ellenzékivé lett budai kerület összekülönbözött egy utca irányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még dohányoztak, naponta majdnem 10 ezer forintot költöttek cigarettára. Egy idő után felmerült bennük, hogy mást is vehetnének a pénzből.","shortLead":"Még dohányoztak, naponta majdnem 10 ezer forintot költöttek cigarettára. Egy idő után felmerült bennük, hogy mást is...","id":"20200125_tesla_model_s_cigaretta_cigi_dohanyzas_sporolas_megtakaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e3bef-5815-4326-aa51-5fef114c55aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_tesla_model_s_cigaretta_cigi_dohanyzas_sporolas_megtakaritas","timestamp":"2020. január. 25. 20:10","title":"Letette a cigit az ír házaspár, ezután már futotta új Teslára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfi és a női staféta is negyedikként zárt a debreceni Főnix Csarnokban rendezett rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon, miután mindkét váltót kizárták a döntőből.

","shortLead":"A férfi és a női staféta is negyedikként zárt a debreceni Főnix Csarnokban rendezett rövidpályás gyorskorcsolya...","id":"20200126_Mindket_magyar_valtot_kizartak_a_korcsolya_Eb_dontojebol_Liu_Shaolin_szerint_oktalanul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d280d92-0245-4b5f-95bb-3948d5612cf7","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Mindket_magyar_valtot_kizartak_a_korcsolya_Eb_dontojebol_Liu_Shaolin_szerint_oktalanul","timestamp":"2020. január. 26. 19:42","title":"Mindkét magyar váltót kizárták a korcsolya Eb döntőjéből, Liu Shaolin szerint oktalanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás kosárlabdázó is azon a gépen utazott, amelyik vasárnap délelőtt lezuhant Kaliforniában.","shortLead":"A legendás kosárlabdázó is azon a gépen utazott, amelyik vasárnap délelőtt lezuhant Kaliforniában.","id":"20200126_Meghalt_Kobe_Bryant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f42f3e-9fc8-41b6-957e-685afd19601c","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Meghalt_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 26. 21:01","title":"Helikopter-balesetben meghalt Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c190e945-1b42-4b47-b595-c2520e79f3ae","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az egyszemélyestől a felhőkarcoló méretű szűrőkig számtalan megoldással próbálkoznak világszerte a szálló por befogására, ám szakértők szerint a legegyszerűbb még mindig az lenne, ha a szennyeződés be sem kerülne a levegőbe.","shortLead":"Az egyszemélyestől a felhőkarcoló méretű szűrőkig számtalan megoldással próbálkoznak világszerte a szálló por...","id":"202004__trukkok_aszmog_ellen__szurotorony__tuneti_kezeles__nem_legbol_kapjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c190e945-1b42-4b47-b595-c2520e79f3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23ccee2-7d24-4361-b393-0a29c96dc9d6","keywords":null,"link":"/360/202004__trukkok_aszmog_ellen__szurotorony__tuneti_kezeles__nem_legbol_kapjak","timestamp":"2020. január. 26. 08:15","title":"A kínai csodatoronytól a porszívós biciklikig: mi működik és mi nem a szmog ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyar siker!","shortLead":"Magyar siker!","id":"20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f62d79d-7101-407d-aa3d-a438f6c91b00","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","timestamp":"2020. január. 26. 15:54","title":"Kettős magyar siker a Liu fivérektől 1000 méteren a korcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34f568b-e040-4e2d-a73a-4817e9b076a7","c_author":"","category":"tudomany","description":"Kiemelték a Szőke Tisza gőzhajót Szegeden, a hajó partra vontatása során Magyarországon még korábban nem használt technikai megoldásokat alkalmaztak.

","shortLead":"Kiemelték a Szőke Tisza gőzhajót Szegeden, a hajó partra vontatása során Magyarországon még korábban nem használt...","id":"20200126_Sikerult_kiemelni_a_legendas_magyar_gozhajot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e34f568b-e040-4e2d-a73a-4817e9b076a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a3703e-3c96-42af-b8ac-812fa6480e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_Sikerult_kiemelni_a_legendas_magyar_gozhajot","timestamp":"2020. január. 26. 16:50","title":"Sikerült kiemelni a legendás magyar gőzhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]