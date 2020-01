Ahogy a világon semmi, úgy a Tinder sem teljesen biztonságos: előfordul, hogy egy zaklató vagy egy (szexuális) bűnöző megy el a találkozóra. A társkereső alkalmazás üzemeltetői régóta gondolkodnak valamiféle biztonsági megoldáson, mely most egy pánikgomb formájában öltött testet. A cég a Noonlight vállalattal szerződött le, melynek megoldását használva megoszthatjuk a megbeszélt találkozó részleteit, valamint a helyadatot is.

© LIONEL BONAVENTURE / AFP

Az elmélet jó, a gyakorlat azonban kissé nehézkes – mutat rá a Gizmodo. Ugyanis ahhoz, hogy valóban segítséget tudjunk kérni, le kell tölteni a Tinder mellé a Noonlight alkalmazását is. Amely ráadásul a háttérben kiszolgáltat bizonyos adatokat például a Facebook és a YouTube irányába.

A Noonlight ugyan feltünteti az adatvédelmi tájékoztatójában, hogy harmadik félnek is kiadhatják az adatokat, arról nem írtak, hogy mely cégek láthatnak bele a magánéletünkbe. A Gizmodo kiderítette, a Facebook és a YouTube mellett a Branch és az Appboy is hozzáfér az adatokhoz. Ezek arra specializálódtak, hogy megfigyeljék a felhasználó szokásait függetlenül attól, hogy milyen eszközt használ.

© VMware

A Noonlight kezdetben tagadta, hogy együttműködnének az említett cégekkel, ám amikor kiderült, hogy a Gizmodo elemezte az adatokat, Nick Droege, a cég társalapítója beismerést tett. Azt írta a lapnak, hogy csupán a szolgáltatás javítása érdekében használják az anonimizált információkat, és azokat soha nem értékesítették senkinek.

A Gizmodo szerint ugyanakkor még ha nem is szó szerint árulták az adatokat, már az is igen komoly probléma, hogy egy harmadik félnek is lehet hozzáférése. A személyes adatokat – név, telefonszám, bankszámlához kapcsolódó adatok – ugyan nem adja át senkinek a Noonlight, az átadott információkból már felépíthető egy olyan profil, amely alapján akár be lehet azonosítani a felhasználókat.

A legnagyobb gond pedig maga az elv: az appot elvileg azért töltik le a felhasználók, hogy (fizikailag) biztonságban legyenek. Ehhez képest, ha épp egy ilyen alkalmazás árulkodik a felhasználóról, az minimum aggályos.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.