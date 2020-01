Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes csalók mostanra kitalálták, hogyan húzzanak hasznot a világban gyorsan terjedő Vuhan-vírusból. A kórokozó ellen (most még) nincs védőoltás.","shortLead":"Internetes csalók mostanra kitalálták, hogyan húzzanak hasznot a világban gyorsan terjedő Vuhan-vírusból. A kórokozó...","id":"20200129_koronavirus_ukrajna_atveres_ellenszer_oltoanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a80eea-527e-4c0b-809c-9c02421d4fb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_koronavirus_ukrajna_atveres_ellenszer_oltoanyag","timestamp":"2020. január. 29. 12:03","title":"Koronavírus: Ukrajnában már megjelentek a kamu védőoltást árulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Azonban egyelőre a kínaiak nem engedélyezték a segítő francia gép berepülését.","shortLead":"Azonban egyelőre a kínaiak nem engedélyezték a segítő francia gép berepülését.","id":"20200128_Koronavirus_het_magyar_kerte_menekitsek_ki_oket_Kinabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a271c2a9-c71e-4ba5-b85f-a35568f9453a","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Koronavirus_het_magyar_kerte_menekitsek_ki_oket_Kinabol","timestamp":"2020. január. 28. 16:23","title":"Koronavírus: hét magyar kérte, menekítsék ki őket Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közfoglalkoztatottak száma 24 ezerrel csökkent.","shortLead":"A közfoglalkoztatottak száma 24 ezerrel csökkent.","id":"20200129_45_millioan_dolgoznak_155_ezer_munkanelkuli_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07903d3-2df7-42c5-b5fb-5688e31d9881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_45_millioan_dolgoznak_155_ezer_munkanelkuli_van","timestamp":"2020. január. 29. 10:48","title":"4,5 millióan dolgoznak, 155 ezer munkanélküli van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa39c466-e430-422f-b890-1dc5de1e3da4","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"vilag","description":"A Közel-Keleten mindenki nagyban játszik. Csak Európa marad ki, pedig ő lesz az áldozat.","shortLead":"A Közel-Keleten mindenki nagyban játszik. Csak Európa marad ki, pedig ő lesz az áldozat.","id":"20200128_Jaszberenyi_Sandor_Fejjel_a_homokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa39c466-e430-422f-b890-1dc5de1e3da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f8bd05-9d3f-4f94-9322-d0aa0ec8376f","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_Jaszberenyi_Sandor_Fejjel_a_homokban","timestamp":"2020. január. 28. 15:50","title":"Jászberényi Sándor: Fejjel a homokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éven át félszáz műtárgyat lopott el a gyűjteményből. ","shortLead":"Egy éven át félszáz műtárgyat lopott el a gyűjteményből. ","id":"20200128_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_fomuzeologus_aki_eladta_a_rabizott_mutargyakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435f228f-5750-43bb-bd56-41926e8d2ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_fomuzeologus_aki_eladta_a_rabizott_mutargyakat","timestamp":"2020. január. 28. 12:26","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a főmuzeológus, aki eladta a rábízott műtárgyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","shortLead":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","id":"20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef30152-f3f0-4d7d-a176-982db497af70","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","timestamp":"2020. január. 30. 08:43","title":"Levélben figyelmezteti hallgatóit az ELTE, hogy mossanak gyakrabban kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem volt más választása az Európai Néppártnak, mint hogy meghosszabbítja a Fidesz felfüggesztését, máskülönben a szakítást kockáztatja. A hvg.hu által megkérdezett néppárti képviselők megosztottak a kérdésben: van, aki szerint itt az ideje végleg kirúgni a magyar kormánypártot, mások szerint belülről könnyebb őket kontrollálni. Egy dologban azonban mindenki egyetértett: minél előbb megoldást kell találni arra a problémára, amit úgy hívnak: Orbán Viktor. ","shortLead":"Nem volt más választása az Európai Néppártnak, mint hogy meghosszabbítja a Fidesz felfüggesztését, máskülönben...","id":"20200130_orban_fidesz_neppart_tusk_eu_ep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3096f9bc-6742-4bdd-b2b1-ccad12f67d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_orban_fidesz_neppart_tusk_eu_ep","timestamp":"2020. január. 30. 06:30","title":"Orbán jól taktikázott: elvek helyett a kompromisszumot választotta a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a3c6b-18ef-42c0-9a00-af0a53b37044","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden a húsgolyóval kezdődött!","shortLead":"Minden a húsgolyóval kezdődött!","id":"20200128_Lidl_kommenthaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=417a3c6b-18ef-42c0-9a00-af0a53b37044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c64683-bcba-4542-9703-5672d2ad5470","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_Lidl_kommenthaboru","timestamp":"2020. január. 28. 16:24","title":"Olyan kommentháború van a Lidl egyik posztja alatt, hogy arról kár lemaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]