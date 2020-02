Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b23c535-27e0-488a-a673-fb2ee5f71227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kelet-európai sörfőzésben nagyhatalomnak számító Csehországban rendezett World Beer Idol (WBI) 2020 versenyen az aranyérem mellett ezüst- és bronzérmet is begyűjtöttek magyar sörök. \r

\r

","shortLead":"A kelet-európai sörfőzésben nagyhatalomnak számító Csehországban rendezett World Beer Idol (WBI) 2020 versenyen...","id":"20200130_Rettegett_Ivan_bevette_Pragat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b23c535-27e0-488a-a673-fb2ee5f71227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd78561-2957-4c22-b7f3-c236714903c4","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Rettegett_Ivan_bevette_Pragat","timestamp":"2020. január. 30. 18:30","title":"Rettegett Iván bevette Prágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó villanyautóival körülbelül kétszer akkora távot lehet megtenni egy feltöltéssel, mint az európai konkurensekkel.","shortLead":"Az amerikai gyártó villanyautóival körülbelül kétszer akkora távot lehet megtenni egy feltöltéssel, mint az európai...","id":"20200131_valos_640_km_hatotavban_koroket_ver_rivalisaira_a_tesla_model_s_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e6f658-0e5a-42f1-a8c4-347f08969c99","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_valos_640_km_hatotavban_koroket_ver_rivalisaira_a_tesla_model_s_villanyauto","timestamp":"2020. január. 31. 17:21","title":"Valós 640 kilométer: hatótávban köröket ver riválisaira a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthon kell maradniuk azoknak a tanulóknak, akikhez Kínából januárban vendégek érkeztek.","shortLead":"Otthon kell maradniuk azoknak a tanulóknak, akikhez Kínából januárban vendégek érkeztek.","id":"20200131_Lefertotlenitettek_a_magyarkinai_kettannyelvu_iskolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa71b89a-d8b4-480b-9dcf-1ab9faa64213","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Lefertotlenitettek_a_magyarkinai_kettannyelvu_iskolat","timestamp":"2020. január. 31. 13:30","title":"Fertőtlenítették a magyar–kínai két tannyelvű iskolát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülés után lefogyni nem képes nők szakértője most a hormonbetegséggel szenvedőket szakértette meg. Az orvos cáfolja Schober állításait.\r

\r

","shortLead":"A szülés után lefogyni nem képes nők szakértője most a hormonbetegséggel szenvedőket szakértette meg. Az orvos cáfolja...","id":"20200201_Schobert_Norbi_most_a_betegseg_miatt_elhizottaknak_ment_neki_az_orvos_cafolja_az_allitasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333c323-e71f-414b-9668-8453ed4221ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Schobert_Norbi_most_a_betegseg_miatt_elhizottaknak_ment_neki_az_orvos_cafolja_az_allitasait","timestamp":"2020. február. 01. 08:28","title":"Schobert Norbi most a betegség miatt elhízottaknak ment neki, az orvos cáfolja az állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta a 2019-es évre vonatkozó utolsó pénzügyi jelentését a Facebook. Iszonyat sok dolláron ülnek.","shortLead":"Kiadta a 2019-es évre vonatkozó utolsó pénzügyi jelentését a Facebook. Iszonyat sok dolláron ülnek.","id":"20200130_facebook_felhasznalok_szama_penzugyi_beszamolo_bevetel_2019_q4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ece189-4183-4460-b6f4-1ddf61f40ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_facebook_felhasznalok_szama_penzugyi_beszamolo_bevetel_2019_q4","timestamp":"2020. január. 30. 11:03","title":"2,5 milliárdan lógunk a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba5ffe8-ad9b-4e99-b2eb-811386e75da5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A beruházó Roszatom közelebb költözött, hogy jobban rálásson a dolgokra.","shortLead":"A beruházó Roszatom közelebb költözött, hogy jobban rálásson a dolgokra.","id":"202005_rosatom_hungary_celegyenesben_apaksi_bovites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ba5ffe8-ad9b-4e99-b2eb-811386e75da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c469c7b4-9e64-4fe7-b0bb-56e80617a294","keywords":null,"link":"/360/202005_rosatom_hungary_celegyenesben_apaksi_bovites","timestamp":"2020. január. 30. 16:00","title":"Az oroszok szerint célegyenesben a paksi bővítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a205214-5057-4148-a039-cc02b591da9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy makaói nőnek lett magas láza, ezért férjével együtt karanténba helyezték. A hajón 751 kínai turista utazott.","shortLead":"Egy makaói nőnek lett magas láza, ezért férjével együtt karanténba helyezték. A hajón 751 kínai turista utazott.","id":"20200130_Koronavirus_Hetezren_rekedtek_egy_tengerjaro_hajon_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a205214-5057-4148-a039-cc02b591da9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27825993-d9a0-495a-83ee-17273ea2af01","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Koronavirus_Hetezren_rekedtek_egy_tengerjaro_hajon_Olaszorszagban","timestamp":"2020. január. 30. 15:59","title":"Koronavírus: hétezren rekedtek egy tengerjáró hajón Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éves kórházi adósság dupláját költené a kormány az egészségügyi intézmények kifestésére.","shortLead":"Az éves kórházi adósság dupláját költené a kormány az egészségügyi intézmények kifestésére.","id":"20200130_Elkepeszto_osszegbol_valositjak_meg_Orban_igeretet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8268263-9680-4bc8-a5ea-90cc1199d490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Elkepeszto_osszegbol_valositjak_meg_Orban_igeretet","timestamp":"2020. január. 30. 13:51","title":"Elképesztő összegből valósítják meg Orbán ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]