Podcast: mennyire zavaróak a filmek tudományos bakijai?

[{"available":true,"c_guid":"2bb32b56-3c22-44f5-9a66-92a7f95c45f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tanulható, elsajátítóható-e a lelki rugalmasság, vagy adottságként kell kezelnünk? Hogyan élvezhetjük az életet, ha a múltban már annyi rossz dolog történt velünk? Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetése.","shortLead":"Tanulható, elsajátítóható-e a lelki rugalmasság, vagy adottságként kell kezelnünk? Hogyan élvezhetjük az életet, ha...","id":"20200202_Feldmar_Andras_Az_eletenergia_fertozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bb32b56-3c22-44f5-9a66-92a7f95c45f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f6f866-d214-420e-9970-83218e82830c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200202_Feldmar_Andras_Az_eletenergia_fertozo","timestamp":"2020. február. 02. 20:15","title":"Feldmár András: „Az életenergia fertőző”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce437a3a-e0b1-41ca-8c84-7b5422f090d2","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Az idősebb Ignotus és fia külön-külön írt irodalomtörténetet, egyikük Ady Endrére, másikuk József Attilára esküdött, mindazonáltal a pályájuk sok azonosságot is mutat.","shortLead":"Az idősebb Ignotus és fia külön-külön írt irodalomtörténetet, egyikük Ady Endrére, másikuk József Attilára esküdött...","id":"202005__ket_ignotus__parhuzamok__anyugat_es_aszep_szo__osszeteveszthetetlenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce437a3a-e0b1-41ca-8c84-7b5422f090d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b8aa56-fe54-43eb-b80c-aeec4412b0cb","keywords":null,"link":"/360/202005__ket_ignotus__parhuzamok__anyugat_es_aszep_szo__osszeteveszthetetlenek","timestamp":"2020. február. 01. 12:00","title":"A magyar irodalom két ikonikus alakját sokáig összekeverték, aztán összetéveszthetetlenek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A verseny meghiúsulása nagy kárt okoz a magyar női teniszezőknek.","shortLead":"A verseny meghiúsulása nagy kárt okoz a magyar női teniszezőknek.","id":"20200201_Megsem_lesz_kemenypalyas_noi_tenisztorna_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0810bdfd-2493-4d07-9ba2-636024589ba7","keywords":null,"link":"/sport/20200201_Megsem_lesz_kemenypalyas_noi_tenisztorna_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 01. 13:30","title":"Mégsem lesz keménypályás női tenisztorna Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában eközben már legalább 258-an haltak meg a fertőzésben.","shortLead":"Kínában eközben már legalább 258-an haltak meg a fertőzésben.","id":"20200201_Spanyolorszagot_is_elerte_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c219b238-39a8-4259-b141-f596d64c958a","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Spanyolorszagot_is_elerte_a_jarvany","timestamp":"2020. február. 01. 01:53","title":"Spanyolországot is elérte a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e898794-483e-4243-a804-8395dc7d6e1a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újrahonosíthatják Indiában a gepárdot, a világ leggyorsabb szárazföldi állatát, amelynek vadon élő példányai évtizedekkel ezelőtt kihaltak ott.","shortLead":"Újrahonosíthatják Indiában a gepárdot, a világ leggyorsabb szárazföldi állatát, amelynek vadon élő példányai...","id":"20200201_gepard_ujrahonositasa_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e898794-483e-4243-a804-8395dc7d6e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aec7ed-f445-47f0-ac3e-0cb9c42fa5f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200201_gepard_ujrahonositasa_india","timestamp":"2020. február. 01. 16:03","title":"Döntött a bíróság, nem minden tudós örül: visszaköltözhetnek a gepárdok Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Másfél kilométerre voltak, de nem tudtak segíteni.","shortLead":"Másfél kilométerre voltak, de nem tudtak segíteni.","id":"20200202_Toszegi_mentos_tortenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a537a9-d928-4bc6-aba1-154b9025e8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Toszegi_mentos_tortenet","timestamp":"2020. február. 02. 10:30","title":"Tószegen annyit kellett várniuk a mentőknek, hogy mire megérkeztek, a beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közlekedést is leállítják.","shortLead":"A közlekedést is leállítják.","id":"20200201_Masodik_vilaghaborus_bomba_miatt_kiuritik_Velencet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4bf701-c295-4802-aa2f-7034e5bd1a13","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Masodik_vilaghaborus_bomba_miatt_kiuritik_Velencet","timestamp":"2020. február. 01. 15:11","title":"Második világháborús bomba miatt kiürítik Velencét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68c4375-c6d1-4f84-8f80-7f94c4d7c5e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke vagyonnyilatkozatában feltüntet 225 millió forint lakásvásárlási előleget és foglalót is.","shortLead":"A DK elnöke vagyonnyilatkozatában feltüntet 225 millió forint lakásvásárlási előleget és foglalót is.","id":"20200201_Gyurcsany_238_milliot_vett_ki_cegebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f68c4375-c6d1-4f84-8f80-7f94c4d7c5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb047a7-1661-4c94-bfad-5be5f45614e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Gyurcsany_238_milliot_vett_ki_cegebol","timestamp":"2020. február. 01. 00:39","title":"Gyurcsány 238 milliót vett ki cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]