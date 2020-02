Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a81daf46-c6e5-437b-b1cf-f90143c43204","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Andy Grove, az Intel vezérigazgatója egy 1994-es PSA-tesztből megtudta, hogy egy tumor növekszik a prosztatájában. Az orvos azt javasolta, keressen fel egy urológust, Andy Grove azonban másképp reagált. Mit tanulhatnak példájából napjaink cégvezetői?","shortLead":"Andy Grove, az Intel vezérigazgatója egy 1994-es PSA-tesztből megtudta, hogy egy tumor növekszik a prosztatájában...","id":"20200202_Mit_uzen_egy_cegvezeto_rakkezelesenek_tortenete_napjaink_vezetoinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81daf46-c6e5-437b-b1cf-f90143c43204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f007fe-3080-4d4b-af23-282a5d400803","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200202_Mit_uzen_egy_cegvezeto_rakkezelesenek_tortenete_napjaink_vezetoinek","timestamp":"2020. február. 02. 19:15","title":"Mit üzen egy cégvezető rákkezelésének története napjaink vezetőinek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tudósítók csak az újságírók egy részének engedélyezték a részvételt, végül mindenki elhagyta a helyet.","shortLead":"A tudósítók csak az újságírók egy részének engedélyezték a részvételt, végül mindenki elhagyta a helyet.","id":"20200203_Kivonult_az_osszes_ujsagiro_Boris_Johnson_beszede_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b35ee1c-4701-409a-ba18-27a092df2e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Kivonult_az_osszes_ujsagiro_Boris_Johnson_beszede_elott","timestamp":"2020. február. 03. 17:59","title":"Kivonult az összes újságíró a Downing Street sajtótájékoztatójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyógyszerek kombinálásával két nap után jelentős javulást mutatnak a betegek.","shortLead":"A gyógyszerek kombinálásával két nap után jelentős javulást mutatnak a betegek.","id":"20200203_Influenza_es_HIVvirus_elleni_gyogyszerek_kombinacioja_segithet_a_koronavirusos_betegeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173f5c86-8c76-4b2c-b594-30d33d032b84","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Influenza_es_HIVvirus_elleni_gyogyszerek_kombinacioja_segithet_a_koronavirusos_betegeken","timestamp":"2020. február. 03. 12:12","title":"Influenza- és HIV-vírus elleni gyógyszerek kombinációja segíthet a koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg Ferencről. Azért – írja –, hogy a magyartanárok fel tudjanak készülni a Horthy-kort reprezentáló, az olasz diktátort az egekig magasztaló szerző életéből. ","shortLead":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg...","id":"20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c79d4f-863d-4d5c-b7be-da617238a73a","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","timestamp":"2020. február. 03. 10:12","title":"Mussolini csodálója volt az író, aki kiütötte az új alaptantervben Móriczot, Örkényt és Kertészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy férfit gyanúsítanak Egerben garázdaság és testi sértés miatt.","shortLead":"Négy férfit gyanúsítanak Egerben garázdaság és testi sértés miatt.","id":"20200203_Nem_vitaztak_csak_utottek_Egerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5509b7d-555f-4c81-86c1-1d80318d2bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Nem_vitaztak_csak_utottek_Egerben","timestamp":"2020. február. 03. 11:52","title":"Nem vitáztak, csak ütöttek Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2cdc54-eddb-4bff-8bdd-76284e762a37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Allávi azt ígérte, hogy előrehozott választásokat fognak tartani, és a korrupció elleni harc mellett kötelezte el magát.","shortLead":"Allávi azt ígérte, hogy előrehozott választásokat fognak tartani, és a korrupció elleni harc mellett kötelezte el magát.","id":"20200201_Hiaba_lett_uj_miniszterelnoke_Iraknak_a_tiltakozasok_folytatodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c2cdc54-eddb-4bff-8bdd-76284e762a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777ba794-e8b7-4efc-b883-9cfcbb9a9d99","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Hiaba_lett_uj_miniszterelnoke_Iraknak_a_tiltakozasok_folytatodnak","timestamp":"2020. február. 01. 21:26","title":"Hiába lett új miniszterelnöke Iraknak, a tiltakozások folytatódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450cab34-5607-4f2a-b2b8-0d1161d78f8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Super Bowl-on mutattak be vele egy mormotás reklámot.","shortLead":"A Super Bowl-on mutattak be vele egy mormotás reklámot.","id":"20200203_Bill_Murray_visszatert_egy_pillanatra_az_Idetlen_idokigbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=450cab34-5607-4f2a-b2b8-0d1161d78f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b37042-c453-4fe9-8135-a55c467adf8b","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Bill_Murray_visszatert_egy_pillanatra_az_Idetlen_idokigbe","timestamp":"2020. február. 03. 11:11","title":"Bill Murray visszatért egy pillanatra az Idétlen időkigbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az infláció decemberben 4 százalékra ugrott, s ezzel, Romániát is megelőzve, a legmagasabb lett az EU-ban.","shortLead":"Az infláció decemberben 4 százalékra ugrott, s ezzel, Romániát is megelőzve, a legmagasabb lett az EU-ban.","id":"20200203_GKI_az_egyensuly_romlik_gyorsult_az_inflacio_latvanyosan_gyengult_a_forint_megugrott_a_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d244996-b24d-4c74-bbb8-c0b5ba7ef801","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_GKI_az_egyensuly_romlik_gyorsult_az_inflacio_latvanyosan_gyengult_a_forint_megugrott_a_hiany","timestamp":"2020. február. 03. 05:52","title":"GKI: az egyensúly romlik, gyorsult az infláció, látványosan gyengült a forint, megugrott a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]