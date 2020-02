Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab9c54a6-f05f-432a-b592-9575e53e655f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék azzal, hogy elmeszelte a rendőrség határozatát még nem engedélyezte a szélsőjobboldali rendezvény megtartását.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék azzal, hogy elmeszelte a rendőrség határozatát még nem engedélyezte a szélsőjobboldali...","id":"20200204_Nem_engedelyezte_a_birosag_a_Becsulet_Napja_rendezvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c54a6-f05f-432a-b592-9575e53e655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d2cb84-50f1-428d-a3c2-d44803ac5272","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Nem_engedelyezte_a_birosag_a_Becsulet_Napja_rendezvenyt","timestamp":"2020. február. 04. 19:15","title":"Nem engedélyezte a bíróság a Becsület Napja rendezvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450cab34-5607-4f2a-b2b8-0d1161d78f8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Super Bowl-on mutattak be vele egy mormotás reklámot.","shortLead":"A Super Bowl-on mutattak be vele egy mormotás reklámot.","id":"20200203_Bill_Murray_visszatert_egy_pillanatra_az_Idetlen_idokigbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=450cab34-5607-4f2a-b2b8-0d1161d78f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b37042-c453-4fe9-8135-a55c467adf8b","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Bill_Murray_visszatert_egy_pillanatra_az_Idetlen_idokigbe","timestamp":"2020. február. 03. 11:11","title":"Bill Murray visszatért egy pillanatra az Idétlen időkigbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 1-je óta több millió felhasználó számára vált elérhetetlenné a WhatsApp, ami nem hiba, hanem tudatos döntés eredménye.","shortLead":"Február 1-je óta több millió felhasználó számára vált elérhetetlenné a WhatsApp, ami nem hiba, hanem tudatos döntés...","id":"20200203_whatsapp_frissites_android_2_3_7_ios_8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb1aeb8-a8c1-433b-818c-474d7ac125a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_whatsapp_frissites_android_2_3_7_ios_8","timestamp":"2020. február. 03. 18:03","title":"Az ön készülékén is elérhetetlen a WhatsApp? Ez lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc33d288-bb49-460c-ba34-7ebca9979797","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az északi fény új formáját fedezte fel egy finn amatőr meteorológus: a dűnéket. ","shortLead":"Az északi fény új formáját fedezte fel egy finn amatőr meteorológus: a dűnéket. ","id":"20200203_eszaki_feny_uj_formaja_dunek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc33d288-bb49-460c-ba34-7ebca9979797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d111edf-635a-478d-ad97-e5dc5405d3fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_eszaki_feny_uj_formaja_dunek","timestamp":"2020. február. 03. 11:33","title":"\"Elképesztő felfedezés\": az északi fény új formájára talált rá egy finn amatőr meteorológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne a gyógyszere, noha hálapénzfizetésben élen járunk az EU-ban.","shortLead":"Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne...","id":"202005__halapenzvita__orokzold_tema__szurkezona__no_para","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e8b42a-7fa5-46ad-8958-74deb333f74a","keywords":null,"link":"/360/202005__halapenzvita__orokzold_tema__szurkezona__no_para","timestamp":"2020. február. 04. 13:00","title":"Tényleg az orvosok akarják betiltani a hálapénzt, de a kormány ezt nem engedi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7f31be-62ac-4a5c-9814-688eb3803e68","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor új munkahelyre kerülünk, érdemes nyitva tartani a szemünket.","shortLead":"Amikor új munkahelyre kerülünk, érdemes nyitva tartani a szemünket.","id":"20200204_Hogyan_ismerjuk_fel_a_problemas_fonokot_5_tipp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a7f31be-62ac-4a5c-9814-688eb3803e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cb0a89-983d-4d07-bf25-823cbf53a557","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200204_Hogyan_ismerjuk_fel_a_problemas_fonokot_5_tipp","timestamp":"2020. február. 04. 12:15","title":"Hogyan ismerjük fel a problémás főnököt? 5 tipp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352f3dba-77a4-423c-88ba-26a93009a649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiskőrösi nyomozók egy szentendrei férfit és egy budapesti nőt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint egy keceli házban termesztették a kábítószert.","shortLead":"A kiskőrösi nyomozók egy szentendrei férfit és egy budapesti nőt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint egy keceli...","id":"20200203_Roskadasig_volt_a_keceli_haz_marihuanaval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=352f3dba-77a4-423c-88ba-26a93009a649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639d8789-89af-41e6-846f-e394c73331ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Roskadasig_volt_a_keceli_haz_marihuanaval__video","timestamp":"2020. február. 03. 12:36","title":"Roskadásig volt a keceli ház marihuánával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9354492d-d2e7-46dc-9d43-635b9104fc6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már hallani a Samsung Galaxy Home okoshangszóró kisebb változatáról, azonban arról eddig nem voltak információk, mikor kerülhet piacra ez az eszköz. Most viszont rövid időre felkerültek adatok róla a koreai Samsung weboldalára, és bár ezek azóta eltűntek, az élelmesebb szerkesztők lementették az információkat.","shortLead":"Egy ideje már hallani a Samsung Galaxy Home okoshangszóró kisebb változatáról, azonban arról eddig nem voltak...","id":"20200204_samsung_galaxy_home_mini_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9354492d-d2e7-46dc-9d43-635b9104fc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a25f451-7a43-4842-9731-57f3b033f2d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_samsung_galaxy_home_mini_megjelenes","timestamp":"2020. február. 04. 19:33","title":"Idő előtt élesítették a Samsung weboldalát, és hiába kapcsolták le, minden kiderült az olcsóbb okoshangszóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]