[{"available":true,"c_guid":"ffd059ba-bd8d-46a8-af83-4077a701b6af","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Clióra épülő kompakt szabadidőjármű első benzin- és dízelmotoros példányai megérkeztek Magyarországra.","shortLead":"A Clióra épülő kompakt szabadidőjármű első benzin- és dízelmotoros példányai megérkeztek Magyarországra.","id":"20200206_hazankban_az_uj_renault_captur_es_zold_rendszamos_is_jon_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd059ba-bd8d-46a8-af83-4077a701b6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92150c3-3e43-4e3d-9d2b-9f532a92caa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_hazankban_az_uj_renault_captur_es_zold_rendszamos_is_jon_belole","timestamp":"2020. február. 06. 14:44","title":"Itt van az új Renault Captur, és hamarosan zöld rendszámos is jön belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Közvetlenül azelőtt, hogy a Szegedi Törvényszék összes büntetőbírója elfogultságra hivatkozva passzolta a Czeglédy-pert, már patthelyzet volt: még egy bíró visszalépése miatt a másodjára felállított bírói tanács is bedőlt – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket a bíróság megerősítette, de azt nem árulják el, mégis milyen váratlanul keletkező, új körülmény miatt lépnek vissza sorra a kollégáik. Czeglédy Csaba szándékos megtévesztésről beszél, szerinte emiatt tovább fog csúszni az amúgy is elhúzódott büntetőügy. ","shortLead":"Közvetlenül azelőtt, hogy a Szegedi Törvényszék összes büntetőbírója elfogultságra hivatkozva passzolta...","id":"20200205_Amirol_hallgattak_a_Czegledyperben_ujabb_biro_kiszallasa_utan_jott_a_teljes_kapitulacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94bb60a-69f2-4ee6-9291-fee8569ce167","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Amirol_hallgattak_a_Czegledyperben_ujabb_biro_kiszallasa_utan_jott_a_teljes_kapitulacio","timestamp":"2020. február. 05. 06:10","title":"Amiről hallgattak a Czeglédy-perben: újabb bíró kiugrása után kapitulált az egész bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A viccpárt nem hagyja magára a miniszterelnököt.","shortLead":"A viccpárt nem hagyja magára a miniszterelnököt.","id":"20200204_orban_viktor_vagyonbevallas_megtakaritas_kutyapart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597cb77d-80dd-4155-b820-48f30d6b73dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_orban_viktor_vagyonbevallas_megtakaritas_kutyapart","timestamp":"2020. február. 04. 21:44","title":"A Kutyapárt kisegíti a nulla megtakarítással rendelkező Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6","c_author":"-gd-","category":"tudomany","description":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims, amiben az is kőgazdag lehet, akinek egy fikarcnyi pénze nincs. A videojáték most lett 20 éves.","shortLead":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims...","id":"20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b81720-af91-4432-ae43-40d03b65b4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","timestamp":"2020. február. 04. 20:03","title":"20 éve játszunk istent a simek világában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8785f6fe-4be6-47be-b282-1d7a3fe26d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Levegő Munkacsoport eddig is mérte az úgynevezett ultrafinom részecskék koncentrációját, de egy új műszerrel most pontosabb adatokhoz jutottak. Az eredmény ijesztő.","shortLead":"A Levegő Munkacsoport eddig is mérte az úgynevezett ultrafinom részecskék koncentrációját, de egy új műszerrel most...","id":"20200204_budapest_levegominoseg_ultrafinom_reszecske_levego_munkacsoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8785f6fe-4be6-47be-b282-1d7a3fe26d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a2def6-4939-4118-b2f7-1f4374f3bd74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_budapest_levegominoseg_ultrafinom_reszecske_levego_munkacsoport","timestamp":"2020. február. 04. 21:15","title":"Budapest levegője tele van apró részecskékkel, és ez nagyon nem jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látványosan lehúzta a most kiadott decemberi visszaesés az éves mutatót, így 2019 egészében egy kicsit lassult az ipari termelés növekedése.","shortLead":"Látványosan lehúzta a most kiadott decemberi visszaesés az éves mutatót, így 2019 egészében egy kicsit lassult az ipari...","id":"20200206_Haromeves_melypontra_esett_a_magyar_ipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3737879f-5a3e-4f67-bae3-b1f09790160f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Haromeves_melypontra_esett_a_magyar_ipar","timestamp":"2020. február. 06. 09:39","title":"Hároméves mélypontra esett a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f9653a-1803-43a0-8599-ca06395a65cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerdán, nem sokkal azt követően, hogy a szenátus felmentette a demokraták által megfogalmazott vádak alól, élesen támadta Mitt Romney republikánus szenátort, pártja egyetlen politikusát, aki a demokratákkal együtt ellene szavazott.\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerdán, nem sokkal azt követően, hogy a szenátus felmentette a demokraták által...","id":"20200206_donald_trump_mitt_romney_republikanusok_impeachment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f9653a-1803-43a0-8599-ca06395a65cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fb2ca9-9519-4db8-92ef-c8dd14e2e465","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_donald_trump_mitt_romney_republikanusok_impeachment","timestamp":"2020. február. 06. 05:58","title":"Trump haragja arra a republikánusra zúdul, aki egyedül szavazott ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legerősebb széllökések óránként 70-95 kilométeres sebességűek lehetnek csütörtökön, de 100 fölöttiekre is számítani kell.","shortLead":"A legerősebb széllökések óránként 70-95 kilométeres sebességűek lehetnek csütörtökön, de 100 fölöttiekre is számítani...","id":"20200205_Csutortokon_sem_szabadulunk_meg_az_eros_szeltol_kiadtak_a_veszelyjelzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b979e5-7748-4d34-b2f4-9e2a46146eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Csutortokon_sem_szabadulunk_meg_az_eros_szeltol_kiadtak_a_veszelyjelzest","timestamp":"2020. február. 05. 19:06","title":"Csütörtökön sem szabadulunk az erős széltől, kiadták a veszélyjelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]