[{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Édesítő nevű műsorral volt gond, a nézőket vásárlásra ösztönözték benne. ","shortLead":"Az Édesítő nevű műsorral volt gond, a nézőket vásárlásra ösztönözték benne. ","id":"20200205_rtl_klub_mediatanacs_birsag_buntetes_edesito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad90e21-241b-42ac-8429-9b4602aa0fd1","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_rtl_klub_mediatanacs_birsag_buntetes_edesito","timestamp":"2020. február. 05. 15:49","title":"Megbüntették az RTL Klubot egy műsora miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítja európai maghálózatából a Huawei már használatban lévő berendezéseit a Vodafone. A lépés a szolgáltató magyarországi leányvállalatát is érintheti, egyesek szerint azt a legkellemetlenebbül.","shortLead":"Eltávolítja európai maghálózatából a Huawei már használatban lévő berendezéseit a Vodafone. A lépés a szolgáltató...","id":"20200206_vodafone_magyarorszag_huawei_maghalozat_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f8f8eb-b0e9-46f6-b9ec-a98bd2cf29d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_vodafone_magyarorszag_huawei_maghalozat_5g","timestamp":"2020. február. 06. 11:03","title":"Nagytakarításba kezd a Vodafone a Huawei miatt, Magyarországon is változás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyintézésért és fordítási díjért cserébe kért el komoly összegeket egy nő. Összesen 21 embert verhetett át, akadt, aki a 3 milliós hitelért cserébe kifizetett 2 milliót.","shortLead":"Ügyintézésért és fordítási díjért cserébe kért el komoly összegeket egy nő. Összesen 21 embert verhetett át, akadt, aki...","id":"20200205_Hitelert_cserebe_kert_milliokat_egy_nagylaki_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cf33ad-b34d-41a7-88ff-9750581338ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hitelert_cserebe_kert_milliokat_egy_nagylaki_no","timestamp":"2020. február. 05. 16:39","title":"Hitelért cserébe kért és kapott milliókat egy nagylaki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8d83d9-df10-4bc8-9968-c9bbaf0b571a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A türingiai miniszterelnök szélsőjobboldali támogatással nyerte el hivatalát, le is mond róla.","shortLead":"A türingiai miniszterelnök szélsőjobboldali támogatással nyerte el hivatalát, le is mond róla.","id":"20200206_All_a_bal_Nemetorszagban__lemond_a_turingiai_miniszterelnok_mert_tamogatta_ot_az_AfD","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba8d83d9-df10-4bc8-9968-c9bbaf0b571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e53413-172e-408e-8e25-00a8f62c0fa8","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_All_a_bal_Nemetorszagban__lemond_a_turingiai_miniszterelnok_mert_tamogatta_ot_az_AfD","timestamp":"2020. február. 06. 17:31","title":"Már le is mond a türingiai miniszterelnök, mert támogatta őt az AfD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b28a4c2-f753-4e54-ac19-e52c2ad7673f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fotók alapján 7,5 hektárnyi nádast irtottak ki a négy évvel korábbi állapothoz képest.","shortLead":"A fotók alapján 7,5 hektárnyi nádast irtottak ki a négy évvel korábbi állapothoz képest.","id":"20200205_Negy_ev_alatt_megduplazodott_a_kiirtott_nadasok_terulete_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b28a4c2-f753-4e54-ac19-e52c2ad7673f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c3f7c3-ace5-44bb-97ca-d1d20398e142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_Negy_ev_alatt_megduplazodott_a_kiirtott_nadasok_terulete_a_Balatonnal","timestamp":"2020. február. 05. 20:25","title":"Négy év alatt megduplázódott a kiirtott nádasok területe a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyére azért még mindig vonatkozik a figyelmeztetés.","shortLead":"Három megyére azért még mindig vonatkozik a figyelmeztetés.","id":"20200206_veszit_az_erejebol_a_viharos_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0894e8-af9d-4b87-9354-5fb70c46f396","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_veszit_az_erejebol_a_viharos_szel","timestamp":"2020. február. 06. 05:46","title":"Veszít végre az erejéből a viharos szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b49f33-88ab-44db-97b9-a3476de00282","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Madagaszkár az otthona az ismert 217 kaméleonfaj felének. A kaméleonparadicsomban most német és madagaszkári kutatók négy új, jellegzetesen hosszú orrú fajt azonosítottak.","shortLead":"Madagaszkár az otthona az ismert 217 kaméleonfaj felének. A kaméleonparadicsomban most német és madagaszkári kutatók...","id":"20200207_uj_hosszu_orru_kameleonfajok_madagaszkar_calumma_nasutum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32b49f33-88ab-44db-97b9-a3476de00282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce932281-7844-4fb2-8164-33327a2c9182","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_uj_hosszu_orru_kameleonfajok_madagaszkar_calumma_nasutum","timestamp":"2020. február. 07. 14:03","title":"Különleges kaméleonokra bukkantak a kutatók Madagaszkáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Számítógépes játékokkal lehetett pénzt szerezni, amihez előbb belépőt kellett fizetni.","shortLead":"Számítógépes játékokkal lehetett pénzt szerezni, amihez előbb belépőt kellett fizetni.","id":"20200207_tiltott_szerencsejatek_jatekterem_gyula_bekescsaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121e3492-1478-4f30-9229-c762bf7af49e","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_tiltott_szerencsejatek_jatekterem_gyula_bekescsaba","timestamp":"2020. február. 07. 05:43","title":"Illegális játékteremre bukkantak a rendőrök Gyulán és Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]