[{"available":true,"c_guid":"346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új eljárás indul az Index újságírója ellen, csak mert megírta a közmédiában panaszkodó \"svéd nőről\", hogy milyen priusza van.","shortLead":"Új eljárás indul az Index újságírója ellen, csak mert megírta a közmédiában panaszkodó \"svéd nőről\", hogy milyen...","id":"20200206_Uj_eljaras_indulhat_az_Index_ujsagiroja_ellen_a_kozmediaban_panaszkodo_sved_no_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37ac216-532c-42a5-a0cc-46cf0f111f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Uj_eljaras_indulhat_az_Index_ujsagiroja_ellen_a_kozmediaban_panaszkodo_sved_no_ugyeben","timestamp":"2020. február. 06. 16:48","title":"Az ügyészség csak azért is meg akarja büntetni az Index újságíróját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A január végén felfedezett szoftverhiba után újabb problémára bukkantak a szakértők a Boeing 737 MAX gépeinél. A gyártó két ilyen utasszállítójának útja is katasztrófával végződött.","shortLead":"A január végén felfedezett szoftverhiba után újabb problémára bukkantak a szakértők a Boeing 737 MAX gépeinél. A gyártó...","id":"20200207_boeing_737_max_szoftverhiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4579ff-9b18-417e-b763-6b8f439c176b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_boeing_737_max_szoftverhiba","timestamp":"2020. február. 07. 11:33","title":"Újabb hibára bukkantak a Boeing 737 MAX-oknál, ez már a harmadik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8d83d9-df10-4bc8-9968-c9bbaf0b571a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A türingiai miniszterelnök szélsőjobboldali támogatással nyerte el hivatalát, le is mond róla.","shortLead":"A türingiai miniszterelnök szélsőjobboldali támogatással nyerte el hivatalát, le is mond róla.","id":"20200206_All_a_bal_Nemetorszagban__lemond_a_turingiai_miniszterelnok_mert_tamogatta_ot_az_AfD","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba8d83d9-df10-4bc8-9968-c9bbaf0b571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e53413-172e-408e-8e25-00a8f62c0fa8","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_All_a_bal_Nemetorszagban__lemond_a_turingiai_miniszterelnok_mert_tamogatta_ot_az_AfD","timestamp":"2020. február. 06. 17:31","title":"Már le is mond a türingiai miniszterelnök, mert támogatta őt az AfD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e5bb87-ff44-49f1-aa19-b0e2e51ae709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőröket családi veszekedéshez riasztották, de már későn érkeztek. ","shortLead":"A rendőröket családi veszekedéshez riasztották, de már későn érkeztek. ","id":"20200207_tatabanya_csaladirtas_megolt_gyerekek_apa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e5bb87-ff44-49f1-aa19-b0e2e51ae709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d083d095-59aa-4cbf-8fe9-c5a42dc6562d","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_tatabanya_csaladirtas_megolt_gyerekek_apa","timestamp":"2020. február. 07. 15:03","title":"Megölte 9 és 7 éves gyerekét, majd magával is végzett egy férfi Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járóka Lívia fideszes EP-képviselő korábban a roma integráció jó példájának nevezte a Dancs Lajos Általános Iskolát. A Népszava utánajárt, mennyire igaz ez.","shortLead":"Járóka Lívia fideszes EP-képviselő korábban a roma integráció jó példájának nevezte a Dancs Lajos Általános Iskolát...","id":"20200206_nagyecsed_dancs_lajos_altalanos_iskola_szegregacio_roma_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31441b5d-ef3a-449c-8c7a-6922e93f019d","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_nagyecsed_dancs_lajos_altalanos_iskola_szegregacio_roma_diakok","timestamp":"2020. február. 06. 13:38","title":"A Járóka Lívia által mintának nevezett iskolában teljesen szegregáltan tanulnak a romák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a8d38f-d072-4f33-8c5f-7b80a80fa14a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Japán partjainál karanténba zárt óceánjárón dolgozó zenész testvérpár és a felszolgálóként dolgozó magyar jól van. A másik két, Vuhanban ragadt magyar pedig nem akar hazajönni.","shortLead":"A Japán partjainál karanténba zárt óceánjárón dolgozó zenész testvérpár és a felszolgálóként dolgozó magyar jól van...","id":"20200207_vuhan_koronavirus_magyarok_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a8d38f-d072-4f33-8c5f-7b80a80fa14a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3ec4f8-9878-4a77-9aaf-1050a3bf6379","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_vuhan_koronavirus_magyarok_karanten","timestamp":"2020. február. 07. 17:16","title":"Koronavírus: három műszakban gyártják a védőfelszereléseket a magyar börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautó-piacon, miközben az elektromos autók egyre komolyabb eladásokat generálnak.","shortLead":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautó-piacon, miközben az elektromos...","id":"20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c12b83-c1c6-4596-8e74-7e42a14734ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","timestamp":"2020. február. 06. 10:26","title":"81 százalékkal nőttek az elektromos autók eladásai Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár néhány nap múlva minden valószínűség szerint bemutat egy összehajtható telefont a Samsung, a Galaxy Fold igazi utódja később, de még ebben az évben megérkezhet.","shortLead":"Bár néhány nap múlva minden valószínűség szerint bemutat egy összehajtható telefont a Samsung, a Galaxy Fold igazi...","id":"20200206_samsung_winner2_kodnevu_keszulek_galaxy_fold_utodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cccd5c8-6b7b-4d70-9fce-66f08eac9e14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_samsung_winner2_kodnevu_keszulek_galaxy_fold_utodja","timestamp":"2020. február. 06. 15:03","title":"Bár jön egy Samsung-összehajtható, az „igazi” Galaxy Fold 2-re még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]