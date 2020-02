Trumpék rámennének az Ericssonra és a Nokiára, hogy megtörjék a Huaweit

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amatőr csillagász nemrég különös jelenségre lett figyelmes: az egyik orosz műhold szinte teljesen rátapadt egy amerikai szatellitre.","shortLead":"Egy amatőr csillagász nemrég különös jelenségre lett figyelmes: az egyik orosz műhold szinte teljesen rátapadt...","id":"20200206_orosz_amerikai_muhold_kozmosz_2542_usa_245_nro_kemmuhold_kemkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b458528-d5ad-4319-bf75-654ea38d7c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_orosz_amerikai_muhold_kozmosz_2542_usa_245_nro_kemmuhold_kemkedes","timestamp":"2020. február. 06. 12:03","title":"Furcsán viselkedik egy orosz műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudni egy lázas magyarról, akit Vietnamban vizsgálnak.","shortLead":"Tudni egy lázas magyarról, akit Vietnamban vizsgálnak.","id":"20200205_Koronavirus_harom_magyar_is_van_a_Japan_mellett_karantenba_helyezett_hajon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ca853a-2796-4508-b5b9-a03c7a6d64a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Koronavirus_harom_magyar_is_van_a_Japan_mellett_karantenba_helyezett_hajon","timestamp":"2020. február. 05. 13:37","title":"Koronavírus: három magyar is van a Japán mellett karanténba helyezett hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új eljárás indul az Index újságírója ellen, csak mert megírta a közmédiában panaszkodó \"svéd nőről\", hogy milyen priusza van.","shortLead":"Új eljárás indul az Index újságírója ellen, csak mert megírta a közmédiában panaszkodó \"svéd nőről\", hogy milyen...","id":"20200206_Uj_eljaras_indulhat_az_Index_ujsagiroja_ellen_a_kozmediaban_panaszkodo_sved_no_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37ac216-532c-42a5-a0cc-46cf0f111f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Uj_eljaras_indulhat_az_Index_ujsagiroja_ellen_a_kozmediaban_panaszkodo_sved_no_ugyeben","timestamp":"2020. február. 06. 16:48","title":"Az ügyészség csak azért is meg akarja büntetni az Index újságíróját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c49d0-f29f-46aa-9a44-e3d46c6f2e6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező évek új őrületét a kiterjesztett valóság és az ehhez készült eszközök jelenthetik. A versenyből a Bosch sem szeretne kimaradni.","shortLead":"Az elkövetkező évek új őrületét a kiterjesztett valóság és az ehhez készült eszközök jelenthetik. A versenyből a Bosch...","id":"20200205_bosch_light_drive_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=817c49d0-f29f-46aa-9a44-e3d46c6f2e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3135f0-7b5f-4487-b9a2-8564d677b094","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_bosch_light_drive_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. február. 05. 20:33","title":"Elfelejtheti a telefonokat, ha ilyen szemüvegeket lehet majd kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ketten nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését.","shortLead":"Ketten nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését.","id":"20200205_Nagykatai_tanarfenyegetes_eljaras_indult_negy_diak_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab7336-e080-4ef8-aa87-315152c44f22","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Nagykatai_tanarfenyegetes_eljaras_indult_negy_diak_ellen","timestamp":"2020. február. 05. 13:56","title":"Nagykátai tanárfenyegetés: eljárás indult négy diák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62110a0-05e2-4953-96b0-f18dff5addcf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Khalid úgy döntött, a hivatalos bejelentés előtt közzéteszi koncertjének dátumát.","shortLead":"Khalid úgy döntött, a hivatalos bejelentés előtt közzéteszi koncertjének dátumát.","id":"20200206_A_Sziget_tudtan_kivul_derult_ki_az_idei_fesztival_elso_nagy_neve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e62110a0-05e2-4953-96b0-f18dff5addcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f07dba-b1c1-4916-bc53-d27167940f7e","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_A_Sziget_tudtan_kivul_derult_ki_az_idei_fesztival_elso_nagy_neve","timestamp":"2020. február. 06. 15:33","title":"A Sziget bejelentése előtt kiderült az idei fesztivál első nagy neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e03e25-7c5e-44f0-80d0-bfe09ad7b6a5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mindenki az összehajtható képernyőjű laptopra volt kíváncsi a Lenovo bolognai bemutatóján, ahol az újságírók a gyártó más eszközei mellett kézbe vehették a pc-piac idei egyik legígéretesebb újdonságát is.","shortLead":"Mindenki az összehajtható képernyőjű laptopra volt kíváncsi a Lenovo bolognai bemutatóján, ahol az újságírók a gyártó...","id":"20200206_lenovo_thinkpad_x1_fold_bemutato_kepek_osszehajthato_kepernyos_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51e03e25-7c5e-44f0-80d0-bfe09ad7b6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df01a680-4eb7-4c00-a347-cc449c4a4e15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_lenovo_thinkpad_x1_fold_bemutato_kepek_osszehajthato_kepernyos_laptop","timestamp":"2020. február. 06. 07:33","title":"A Lenovo új gépe tényleg újraértelmezheti a laptopokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópálya-matricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni a mulasztást.","shortLead":"Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópálya-matricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni...","id":"20200205_Kozel_masfelmillio_autoson_segitett_az_egyoras_turelmi_ido_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a51e94-6c7d-4459-8bf9-e5b1f4c6b8aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Kozel_masfelmillio_autoson_segitett_az_egyoras_turelmi_ido_tavaly","timestamp":"2020. február. 05. 15:45","title":"Közel másfélmillió esetben jött jól az autósoknak a 60 perces szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]