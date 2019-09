Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc299c7d-8032-42e1-bcc0-824e7aa2fc3c","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Bizonyíték erre egy negyven éve született klasszikus film felújítása.","shortLead":"Bizonyíték erre egy negyven éve született klasszikus film felújítása.","id":"201936__apokalipszis_most__vegso_valtozat__coppola_serege__romokra_teremtette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc299c7d-8032-42e1-bcc0-824e7aa2fc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187a35da-0d67-4c7b-b97f-459b7ffc72bd","keywords":null,"link":"/kultura/201936__apokalipszis_most__vegso_valtozat__coppola_serege__romokra_teremtette","timestamp":"2019. szeptember. 07. 17:30","title":"Minden háborúnak van még tragikusabb és még hangosabb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4465e2f2-9d5a-45a8-975f-9bdd9a9b935e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idén 25 éves Junkies lesz az előzenekara az Amerikában fellépő, szintén jubiláló Tankcsapdának. A két zenekar október 4-én San Franciscóban, október 5-én pedig Los Angelesben, a legendás Whisky a Go Góban lép fel.\r

","shortLead":"Az idén 25 éves Junkies lesz az előzenekara az Amerikában fellépő, szintén jubiláló Tankcsapdának. A két zenekar...","id":"20190909_Hollywoodban_es_San_Franciscoban_is_fellep_a_Junkies_es_a_tankcsapda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4465e2f2-9d5a-45a8-975f-9bdd9a9b935e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb76808-4ffb-499e-879d-69858981627f","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Hollywoodban_es_San_Franciscoban_is_fellep_a_Junkies_es_a_tankcsapda","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:15","title":"Legendás hollywoodi helyen lép fel a Tankcsapda és a Junkies októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b3db4-8d14-42f0-b840-fd52352d0d96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ukrajnában jövő évtől szabad a pálya a külföldi földvásárlók előtt, hiszen lejár a 2001 óta létező moratórium. A bábolnai agrárrendezvényen részt vevő ukrajnai magyar gazdálkodók szerint inkább magyarok vigyék a földet, mint más külföldiek.","shortLead":"Ukrajnában jövő évtől szabad a pálya a külföldi földvásárlók előtt, hiszen lejár a 2001 óta létező moratórium...","id":"20190909_Ukrajnai_magyar_gazdak_kinaljak_a_foldjeiket_magyaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f44b3db4-8d14-42f0-b840-fd52352d0d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4240a1b-1bc9-42a4-a050-0eac5217ff6d","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Ukrajnai_magyar_gazdak_kinaljak_a_foldjeiket_magyaroknak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:16","title":"Ukrajnai magyar gazdák kínálják a földjeiket magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a 3107-es úton történt, a biciklis a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A baleset a 3107-es úton történt, a biciklis a helyszínen életét vesztette.","id":"20190907_Kocsi_sodort_el_egy_kerekparost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce4eaf3-a161-4067-8b92-59504ef52215","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Kocsi_sodort_el_egy_kerekparost","timestamp":"2019. szeptember. 07. 21:33","title":"Kocsi sodort el egy kerékpárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","shortLead":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","id":"20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3887f-1d1d-4cd2-bc80-38a18210b5cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:55","title":"Újabb miniszter hagyta el Boris Johnson kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a főváros felé vezető oldalon történt, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.



","shortLead":"A baleset a főváros felé vezető oldalon történt, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.



","id":"20190908_Halalos_baleset_az_M6os_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a29884-ac1e-45a2-b0b5-09ab978c1992","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Halalos_baleset_az_M6os_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 08. 19:35","title":"Két mentőhelikopter szállt ki az M6-oson történt halálos balesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Miért is ne lehetne kétségbe vonni egy pénzügyminiszter szavait, ha ellentmondanak a nemzet vágyainak és a hivatalban lévő kormány terveinek? – tette fel a kérdést a jegybankelnök legújabb írásában, amelyben vitába szállt a pénzügyminiszter néhány korábbi kijelentésével.","shortLead":"Miért is ne lehetne kétségbe vonni egy pénzügyminiszter szavait, ha ellentmondanak a nemzet vágyainak és a hivatalban...","id":"20190909_Matolcsy_nekiment_Varga_Mihalynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e317d851-dca2-4b24-a63f-8f4cdae81a5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Matolcsy_nekiment_Varga_Mihalynak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:55","title":"Matolcsy nekiment Varga Mihálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump többször is arról beszélt, hogy a Dorian hurrikán az amerikai Alabama államot is elérheti. Bemutatott egy bizonyítéknak szánt grafikont is, ám a tudomány mai állását így sem tudta megváltoztatni.","shortLead":"Donald Trump többször is arról beszélt, hogy a Dorian hurrikán az amerikai Alabama államot is elérheti. Bemutatott...","id":"20190909_donald_trump_dorian_hurrikan_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdbbf02-ce00-436b-8288-a458484f2105","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_donald_trump_dorian_hurrikan_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:03","title":"Kiadták az ukázt az amerikai tudósoknak, meg ne merjék cáfolni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]