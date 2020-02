Korábban ismeretlen koronavírus miatt tört ki járvány Kína hatodik legnépesebb városában, a 10 millió fős Vuhanban. Az azóta a világ mind több országában felbukkanó, tüdőgyulladással járó megbetegedés néhány hét alatt száznál is több halálos áldozatot szedett. A koronavírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Egyelőre nem tudni, hogy világjárvánnyá fajul-e a koronavírus-járvány (a helyzet akár óráról órára változhat), azonban néhány cég máris bejelentette, nem teszi ki dolgozóit és a vállalat újdonságai iránt érdeklődőket a veszélynek a közelgő MWC 2020 kiállításon. A Xiaomi már korábban jelezte, hogy másképp mutatja be termékeit, utána pedig az LG és a ZTE mondta le bemutatóját, a napokban pedig az Ericsson döntött úgy, kihagyja az MWC-t.

Persze lesznek, akik dacolnak majd a veszéllyel, és éppen rájuk való tekintettel jelentettek be a hatóságok és a szervezők egyfajta higiéniai protokollt. Ennek keretében minden egyes előadás után kicserélik a mikrofonokat, és amit külön is hangsúlyoztak: a kiállításon részt vevők kerüljék a kézfogást.

[Aktuális lista: melyik gyártó (nem) lesz ott az MWC 2020 kiállításon?]

A seregszemlét szervező iparági szövetség, a GSMA 24 órás ingyenes, telefonos biztonsági és orvosi szolgáltatást hoz létre a látogatók számára (ez február 12. és 29. között működik majd), és a helyi szállodák, tömegközlekedés és vendéglátóhelyek számára is ajánlásokat fogalmazott meg. Mindemellett helyszíni elsősegély-szolgáltatások is rendelkezésre állnak majd. A barcelonai polgármester-helyettes is megerősítette, hogy az MWC alatt „állandó kapcsolatban lesznek az egészségügyi hatóságokkal, folyamatosan figyelik az eseményeket.

A GSMA – írják közleményükben – továbbra is figyelemmel kíséri és értékeli a koronavírus potenciális hatását az MWC 2020-ra, bár egyelőre úgy ítéli meg, hogy ez a hatás minimális." Kollégáik szerte a világon aktív intézkedéseket tesznek a vírus további terjedésének visszaszorítására. Ezek az intézkedések magukban foglalják a WHO és más egészségügyi hatóságok tanácsainak megfogadását, az utazási korlátozások tiszteletben tartását, amennyiben vannak ilyenek. Azt is javasolják, hogy a látogatók gondoskodjanak szájmaszkról.

