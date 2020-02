Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő este 7 óráig 397 helyszínen volt szükség tűzoltók beavatkozására a viharos szél miatt. ","shortLead":"Hétfő este 7 óráig 397 helyszínen volt szükség tűzoltók beavatkozására a viharos szél miatt. ","id":"20200210_Ciara_Magyarorszag_vihar_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb815a9-78eb-400d-8bcf-b43ec9541a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Ciara_Magyarorszag_vihar_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. február. 10. 19:59","title":"Háztetőket bontott meg, fákat döntött ki a Ciara Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","shortLead":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","id":"20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d71756d-4f56-43dd-87bc-eb45cb54d5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","timestamp":"2020. február. 10. 19:33","title":"Pellegrini: Szlovákiának vissza kell lépnie az Isztambuli egyezmény aláírásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","shortLead":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","id":"20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19df9811-6bf9-44c4-9a47-37ea949b46ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","timestamp":"2020. február. 10. 17:10","title":"Lezárták Tóásó Előd ügyét Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066e22a1-0916-47dd-afa8-51790f1a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új rendház és az oratórium alapkövét Varga Mihály pénzügyminiszter, Óbuda országgyűlési képviselője rakta le. ","shortLead":"Az új rendház és az oratórium alapkövét Varga Mihály pénzügyminiszter, Óbuda országgyűlési képviselője rakta le. ","id":"20200210_Ketmilliard_forintot_ad_a_kormany_a_szalezi_rend_obudai_kozpontjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=066e22a1-0916-47dd-afa8-51790f1a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd54db-81e3-4f74-b129-e2cbfae8f3c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Ketmilliard_forintot_ad_a_kormany_a_szalezi_rend_obudai_kozpontjara","timestamp":"2020. február. 10. 17:04","title":"Kétmilliárd forintot ad a kormány a szalézi rend óbudai központjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","shortLead":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","id":"20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4f868d-751e-472f-9f9d-e261766137a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","timestamp":"2020. február. 09. 09:01","title":"Koronavírus: Orosz hírműsorok szálltak be a legvadabb összeesküvés-elméletek terjesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda, a Solar Orbiter. SolO egyúttal az eddigi legrészletesebben vizsgálja majd a napkitöréseket.","shortLead":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda...","id":"20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de06d746-fa0e-4995-b38e-1c5683c017fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","timestamp":"2020. február. 09. 16:01","title":"Ma este indul útjára SolO, a napszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676e15d6-31fd-4123-92e4-4f8a92245108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csaknem 100 százalékos pontossággal képesek kiszagolni a citrusféléket sújtó sárgasárkány-kórt (huanglongbing, HLB) a speciális feladatra kiképzett keresőkutyák – derült ki az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) publikált új tanulmányból.","shortLead":"Csaknem 100 százalékos pontossággal képesek kiszagolni a citrusféléket sújtó sárgasárkány-kórt (huanglongbing, HLB...","id":"20200209_citrusfelek_sargasarkany_kort_kiszagolo_kutyak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676e15d6-31fd-4123-92e4-4f8a92245108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca15ce-e772-4a2e-a35e-7406493b0e8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_citrusfelek_sargasarkany_kort_kiszagolo_kutyak","timestamp":"2020. február. 09. 10:03","title":"A kutyák legújabb szuperképessége: 99%-os pontossággal képesek kiszagolni egy kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","shortLead":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","id":"20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ff89a-7112-4783-b18c-1823b6e03f6b","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","timestamp":"2020. február. 09. 21:28","title":"Legyőzte a briteket és továbbjutott a magyar hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]