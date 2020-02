Két nappal a hivatalos bemutatója előtt egy oscar-gálás tévéreklámban már feltűnt, így pedig látható is volt az új Samsung Galaxy Z Flip, a dél-koreai gyártó idei egyik legérdekesebb telefonja – írta az Engadget.

A Galaxy Z Flip a Motorola ugyanilyen elven működő eszközére hasonlít, hiszen ez is összecsukható.

A készüléket még nem mutatta be a Samsung, ám azok, akik az éjjel a tévében, vagy az interneten követték a 92. Oscar-díjátadó eseményeit, már láthatták az új telefont. A gyártó ugyanis levetített egy kisfilmet, melyben ez a telefon kapta a főszerepet. Íme:

A rövid, mindössze félperces szpotból sok újat nem tudunk meg, a felvétel más miatt érdekes: a telefonról több minden is kiszivárgott korábban, ám hivatalos kép vagy videó nélkül nem lehetett eldönteni, ezek igazak-e vagy sem. Néhány ezzel kapcsolatos kérdésre most azonban választ kaphatott a néző.

A legfontosabbak egyike, hogy a mobilnak tényleg két kijelzője lesz: a rendes felület mellett a Z Flip összecsukott állapotban is jelzi például az időt, a dátumot, a szolgáltatói jelerősséget, és azt is, ha lemaradtunk egy hívásról. A belsőségről viszont most sem esett szó, így ennek részleteit továbbra is homály fedi.

A Galaxy Z Flipet február 11-én látja meg újra (hivatalosan persze először) a közönség, amit a videó végén jelzett dátum is igazol. Az eddig szintén pletyka volt, hogy az új Galaxy S20-asok mellett erről a készülékről is holnap hull le a lepel, de a videó ezt is tisztázta most.

