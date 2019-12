Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99ac47e9-9cbc-40bb-8c2e-d3b3ea570b8c","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Bár a miniszterelnök fia már nem vezetője a társaival alapított vallási mozgalomnak, továbbra is a legfontosabb tagjuknak tartják. A Felház utódszervezetei a vidéki hálózatépítés mellett Brazíliáig is eljutottak.","shortLead":"Bár a miniszterelnök fia már nem vezetője a társaival alapított vallási mozgalomnak, továbbra is a legfontosabb...","id":"201950__a_felhaz_utan__orban_gaspar__fekete_profil__transzmisszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99ac47e9-9cbc-40bb-8c2e-d3b3ea570b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741bd51a-bdab-41e2-8ef5-194ac7fc7b06","keywords":null,"link":"/360/201950__a_felhaz_utan__orban_gaspar__fekete_profil__transzmisszio","timestamp":"2019. december. 12. 13:00","title":"A katonának állt Orbán Gáspár után is van élet a Felházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d662d0-a9f3-4f43-a54f-c34bc71c1c3e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Itt az év vége, ez pedig az ünnepi készülődésen kívül sűrű és nehéz napokat jelenthet a munkahelyünkön is. Szirtes Lili tanácsadó szakpszichológus segítségével adunk most néhány tippet, hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban elkerülni a stresszt és a kiégést az utolsó decemberi hetekben. Az biztos, ha megengedőek vagyunk magunkkal szemben és lejjebb vesszük az elvárásokat, azzal nem válunk önmagunk ellenségévé.","shortLead":"Itt az év vége, ez pedig az ünnepi készülődésen kívül sűrű és nehéz napokat jelenthet a munkahelyünkön is. Szirtes Lili...","id":"sedacurforte_20191212_tippek_trukkok_evvegi_hajra_iroda_stressz_pszichologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d662d0-a9f3-4f43-a54f-c34bc71c1c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c75f398-1434-4f34-8f1c-f8e6789f307f","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191212_tippek_trukkok_evvegi_hajra_iroda_stressz_pszichologus","timestamp":"2019. december. 12. 07:30","title":"Tippek és trükkök: Így vészelje át az év végi hajrát az irodában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy utazós blogger Új-Zéland egyik nemzeti parkjában fotózta le a hegyek között húzódó gleccsert, melyen jól látszik az ausztrál bozóttűz nyoma.","shortLead":"Egy utazós blogger Új-Zéland egyik nemzeti parkjában fotózta le a hegyek között húzódó gleccsert, melyen jól látszik...","id":"20191212_ausztralia_bozottuz_uj_zeland_gleccser_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562d50e5-7c43-4d9a-80aa-d35e63859057","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_ausztralia_bozottuz_uj_zeland_gleccser_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 12. 12:03","title":"1800+ km-re is látni az ausztrál bozóttűz nyomait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd2cf02-f3bb-436c-8559-c36a36a07db9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületvezetők felhalmozzák a szabadságukat, hogy nagy összeghez jussanak, ezt a gyakorlatot szüntetnék meg.","shortLead":"A kerületvezetők felhalmozzák a szabadságukat, hogy nagy összeghez jussanak, ezt a gyakorlatot szüntetnék meg.","id":"20191212_Piko_es_Csardi_torvenyt_modositana_a_fideszes_polgarmesterek_szabadsagmegvaltasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd2cf02-f3bb-436c-8559-c36a36a07db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fd2094-5a7b-42bc-a539-14645f4f90df","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Piko_es_Csardi_torvenyt_modositana_a_fideszes_polgarmesterek_szabadsagmegvaltasa_miatt","timestamp":"2019. december. 12. 18:15","title":"Pikó és Csárdi törvényt módosítana a fideszes polgármesterek szabadságmegváltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem készült el minden fejlesztés az intézmény pesti campusán, ezért több részleg egyelőre a régi helyén működik tovább.\r

","shortLead":"Nem készült el minden fejlesztés az intézmény pesti campusán, ezért több részleg egyelőre a régi helyén működik...","id":"20191212_semmelweis_egyetem_klinikak_kutvolgyi_tomb_koltozes_csuszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b684ea5e-67d5-440b-a3dd-51959ce19f33","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_semmelweis_egyetem_klinikak_kutvolgyi_tomb_koltozes_csuszas","timestamp":"2019. december. 12. 07:22","title":"Nem tud határidőre Pestre költözni a Semmelweis Egyetem összes klinikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a sofőrnek is szerepe volt az életmentésben.","shortLead":"De a sofőrnek is szerepe volt az életmentésben.","id":"20191213_Nem_a_trolivezeto_hanem_egy_penzugyes_elesztette_ujra_a_19_eves_lanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a82af4-cb7a-4e01-b1fd-ad915d109be9","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Nem_a_trolivezeto_hanem_egy_penzugyes_elesztette_ujra_a_19_eves_lanyt","timestamp":"2019. december. 13. 09:29","title":"Nem a trolivezető, hanem egy pénzügyes élesztette újra a 19 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae5acc9-1e27-4221-90a3-0a4435c2c8d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét összeválogatták a számukra kedves, ünnepi hangulatú dalokat. ","shortLead":"Ismét összeválogatták a számukra kedves, ünnepi hangulatú dalokat. ","id":"20191212_Megjelent_a_bakonybeli_bences_szerzetesek_adventi_playlistje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae5acc9-1e27-4221-90a3-0a4435c2c8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372042cb-d016-482c-b502-a1c634ead748","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Megjelent_a_bakonybeli_bences_szerzetesek_adventi_playlistje","timestamp":"2019. december. 12. 11:36","title":"Megjelent a bakonybéli bencés szerzetesek adventi playlistje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzhányó még most is nagyon veszélyes.","shortLead":"A tűzhányó még most is nagyon veszélyes.","id":"20191213_uj_zeland_vulkan_vulkankitores_holttest_tuzhanyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ba650-b12e-40b3-b0b0-a333fc2f9366","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_uj_zeland_vulkan_vulkankitores_holttest_tuzhanyo","timestamp":"2019. december. 13. 05:05","title":"Kihoztak hat holttestet az új-zélandi szigetről, ahol korábban vulkán tört ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]