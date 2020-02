Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Magyarországon már csak citromsárga riasztás van érvényben, de kedden újra viharos széllökések várhatók. ","id":"20200210_Halalos_aldozat_vihar_Csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03901093-8bae-484f-9163-3a3f67f893ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6bd4c5-2009-4b72-89a1-72db98673c16","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Halalos_aldozat_vihar_Csehorszag","timestamp":"2020. február. 10. 18:40","title":"Halálos áldozata is van a viharnak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]