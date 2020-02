Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"287f911c-a033-43b5-9e43-255c89f6ebbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig bejött a papírforma. ","shortLead":"Eddig bejött a papírforma. ","id":"20200210_Laura_Dern_nyert_a_legjobb_noi_mellekszereplo_kategoriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=287f911c-a033-43b5-9e43-255c89f6ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4bfe43-4da0-4e8d-82e7-7c7a9d70562d","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Laura_Dern_nyert_a_legjobb_noi_mellekszereplo_kategoriaban","timestamp":"2020. február. 10. 03:18","title":"Laura Dern nyert a legjobb női mellékszereplő kategóriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a582a8f-6912-422d-873f-2d23508b4289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaleta Gábort megfosztották nagyköveti címétől, írja az Index, bár a külügyminisztérumtól erről semmilyen információt nem kaptak. A Magyar Hang szerint 300 ezer tételnyi \"kifogásolt tartalom\" volt Kaleta hivatali gépén.","shortLead":"Kaleta Gábort megfosztották nagyköveti címétől, írja az Index, bár a külügyminisztérumtól erről semmilyen információt...","id":"20200209_Index_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_a_perui_magyar_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a582a8f-6912-422d-873f-2d23508b4289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d4137a-d831-484f-a5ea-f742d919cb6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Index_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_a_perui_magyar_nagykovetet","timestamp":"2020. február. 09. 13:27","title":"Index: Gyermekpornográfia miatt tartóztatták le a perui magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi pillanat ez. ","shortLead":"Történelmi pillanat ez. ","id":"20200210_Oscar_gala_legjobb_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e514513-b161-4713-ab1c-a38dc4dbef53","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_gala_legjobb_film","timestamp":"2020. február. 10. 05:26","title":"Az Élősködők lett a legjobb film a 92. Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e111f348-d053-41e2-a7a2-a1d22fe03f37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eltűnik a műanyag a dán játékgyártó termékeiből, a helyüket pedig szénhidrogénmentes alapanyagokkal töltik fel. A Lego nagyot változik – ígérik.","shortLead":"Eltűnik a műanyag a dán játékgyártó termékeiből, a helyüket pedig szénhidrogénmentes alapanyagokkal töltik fel. A Lego...","id":"20200210_lego_muanyag_szenhidrogen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e111f348-d053-41e2-a7a2-a1d22fe03f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39750f20-8317-48bc-a70e-bd98186e315f","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_lego_muanyag_szenhidrogen","timestamp":"2020. február. 10. 13:42","title":"2030-ban már nem olyan legót fognak árulni, mint ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség letartóztatta a 49 éves férfit.","shortLead":"A rendőrség letartóztatta a 49 éves férfit.","id":"20200210_solyi_gyerekgyilkossage_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6143f328-fa88-4cea-939f-a2c8d59afdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_solyi_gyerekgyilkossage_zaklatas","timestamp":"2020. február. 10. 16:37","title":"Zaklatta a megölt kislány családját a sólyi gyerekgyilkos apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén kedden is szeles, zivataros idő várható, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki.","shortLead":"Az ország nagy részén kedden is szeles, zivataros idő várható, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20200210_idojaras_szel_meteorologia_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd79d16-0aaa-4f62-9052-4f3fe10543a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_idojaras_szel_meteorologia_figyelmeztetes","timestamp":"2020. február. 10. 17:51","title":"Megtépázza a szél az országot kedden is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","shortLead":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","id":"20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19df9811-6bf9-44c4-9a47-37ea949b46ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","timestamp":"2020. február. 10. 17:10","title":"Lezárták Tóásó Előd ügyét Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d6597d-c5a3-4656-90f0-0d35bd2023c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 6000 kilométert is képes megtenni az a hidrogénnel működő luxusjact, melynek egy példánya már a Microsoft-alapító Bill Gates tulajdona.","shortLead":"Akár 6000 kilométert is képes megtenni az a hidrogénnel működő luxusjact, melynek egy példánya már a Microsoft-alapító...","id":"20200210_bill_gates_hidrogenhajtasu_luxusjact_hajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d6597d-c5a3-4656-90f0-0d35bd2023c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7732c63f-a237-4516-b1a0-4785a0b734d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_bill_gates_hidrogenhajtasu_luxusjact_hajo","timestamp":"2020. február. 10. 13:03","title":"Bill Gates az első, aki rendelt egyet a 200 milliárdos luxushajóból (Frissítés: cáfol a cég)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]