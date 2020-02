Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A magasabb testtömegindex és a környezetben előforduló vegyi anyagok is befolyásolhatják a folyamatot. ","shortLead":"A magasabb testtömegindex és a környezetben előforduló vegyi anyagok is befolyásolhatják a folyamatot. ","id":"20200210_pubertaskor_lanyok_serdulkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421c27b5-d68c-4009-93ce-440f746ce1bb","keywords":null,"link":"/elet/20200210_pubertaskor_lanyok_serdulkor","timestamp":"2020. február. 10. 21:22","title":"Egy évvel hamarabb lépnek be a pubertáskorba a lányok, mint 40 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók gyakran népszerű alkalmazásokat használnak arra, hogy kémkedjenek a felhasználók után. Akár úgy is, hogy ehhez tucatnyi androidos programot fertőznek meg. ","shortLead":"A csalók gyakran népszerű alkalmazásokat használnak arra, hogy kémkedjenek a felhasználók után. Akár úgy is, hogy ehhez...","id":"20200211_veszelyes_androidos_alkalmazasok_virus_kartevo_malware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba37868-3429-42e2-a30d-79c572be69a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_veszelyes_androidos_alkalmazasok_virus_kartevo_malware","timestamp":"2020. február. 11. 08:03","title":"24 androidos alkalmazás, melyet jobb, ha azonnal letöröl a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc12c224-fb3b-456d-ad8c-51cdbf7d6492","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi generáció három és fél éve van piacon, kicsit átszabták a modellt.","shortLead":"A jelenlegi generáció három és fél éve van piacon, kicsit átszabták a modellt.","id":"20200211_Citroen_C3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc12c224-fb3b-456d-ad8c-51cdbf7d6492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297693e-dc2e-45fa-814f-663d5bafbc5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Citroen_C3","timestamp":"2020. február. 12. 08:51","title":"Frissítették a Citroen C3-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75772e41-0b4c-4f41-b876-aad692922599","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A csatár két éve mondta le a válogatottságot, de most jelezte, hogy szívesen visszatérne. A szövetségi kapitány nyitott az egyeztetésre.","shortLead":"A csatár két éve mondta le a válogatottságot, de most jelezte, hogy szívesen visszatérne. A szövetségi kapitány nyitott...","id":"20200210_nikolics_nemanja_fehervar_magyar_valogatott_marco_rossi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75772e41-0b4c-4f41-b876-aad692922599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d9cdb4-f334-4964-a29a-85834e4e9e4a","keywords":null,"link":"/sport/20200210_nikolics_nemanja_fehervar_magyar_valogatott_marco_rossi","timestamp":"2020. február. 10. 16:41","title":"Visszatérhet Nikolics a válogatottba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066e22a1-0916-47dd-afa8-51790f1a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új rendház és az oratórium alapkövét Varga Mihály pénzügyminiszter, Óbuda országgyűlési képviselője rakta le. ","shortLead":"Az új rendház és az oratórium alapkövét Varga Mihály pénzügyminiszter, Óbuda országgyűlési képviselője rakta le. ","id":"20200210_Ketmilliard_forintot_ad_a_kormany_a_szalezi_rend_obudai_kozpontjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=066e22a1-0916-47dd-afa8-51790f1a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd54db-81e3-4f74-b129-e2cbfae8f3c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Ketmilliard_forintot_ad_a_kormany_a_szalezi_rend_obudai_kozpontjara","timestamp":"2020. február. 10. 17:04","title":"Kétmilliárd forintot ad a kormány a szalézi rend óbudai központjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","shortLead":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","id":"20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19df9811-6bf9-44c4-9a47-37ea949b46ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","timestamp":"2020. február. 10. 17:10","title":"Lezárták Tóásó Előd ügyét Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","shortLead":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","id":"20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f857657-6419-4182-a52f-cbae40096b63","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","timestamp":"2020. február. 11. 14:53","title":"95 éves melegrekord és 36 éves szélrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c6b562-5c18-4760-a920-d91641836f0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Suri nevű gólya ráadásul most a szokásoshoz képest két nappal korábban érkezett.","shortLead":"A Suri nevű gólya ráadásul most a szokásoshoz képest két nappal korábban érkezett.","id":"20200211_golya_vandorlas_teleles_suri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c6b562-5c18-4760-a920-d91641836f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d59622-7af0-43d4-b233-40f437969619","keywords":null,"link":"/elet/20200211_golya_vandorlas_teleles_suri","timestamp":"2020. február. 11. 15:57","title":"Megérkezett az első magyar gólya a telelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]