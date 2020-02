Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome asztali és mobilos böngészője is rendelkezni fog azzal a funkcióval, amely meggátolja, hogy a felhasználók veszélyesnek minősített tartalmat töltsenek le eszközükre.","shortLead":"A Chrome asztali és mobilos böngészője is rendelkezni fog azzal a funkcióval, amely meggátolja, hogy a felhasználók...","id":"20200211_google_chrome_blokkolas_nem_biztonsagos_letoltes_https","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5c5510-e1cd-45f7-a9ac-87537785e8ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_google_chrome_blokkolas_nem_biztonsagos_letoltes_https","timestamp":"2020. február. 11. 09:03","title":"Blokkolni fogja a nem biztonságos letöltéseket a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP és a Momentum a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok vezetőinek a felelősségét firtatja.","shortLead":"Az MSZP és a Momentum a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok vezetőinek a felelősségét firtatja.","id":"20200211_Az_ellenzek_meghallgatna_Szijjartot_es_a_titkosszolgalatok_vezetoit_is_a_perui_nagykovet_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d4bb02-3f53-4e57-b9fb-921bec2cce2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Az_ellenzek_meghallgatna_Szijjartot_es_a_titkosszolgalatok_vezetoit_is_a_perui_nagykovet_ugyeben","timestamp":"2020. február. 11. 20:10","title":"Az ellenzék meghallgatná Szijjártót a perui nagykövet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Samsung ügyeire rálátó névtelen forrás szerint a dél-koreai cég ötször annyit adna el a Galaxy Z Flipből, mint amennyit eddig a Galaxy Foldból sikerült.","shortLead":"Egy, a Samsung ügyeire rálátó névtelen forrás szerint a dél-koreai cég ötször annyit adna el a Galaxy Z Flipből, mint...","id":"20200210_samsung_galaxy_z_flip_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea99fa1-90ac-410c-914a-7ecdedd7d37d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_samsung_galaxy_z_flip_okostelefon","timestamp":"2020. február. 10. 20:03","title":"Bízik a piacban a Samsung, 2,5 millió Galaxy Z Flip eladására számít a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d823393f-bb0c-4cf7-b5c0-78f46f0dfa61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vörös fejjel, könnyező szemekkel, köhögve menekültek az utasok. ","shortLead":"Vörös fejjel, könnyező szemekkel, köhögve menekültek az utasok. ","id":"20200210_Gazsprayt_fujhattak_a_MAV_egyik_vagonjaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d823393f-bb0c-4cf7-b5c0-78f46f0dfa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5132ac-7a30-4520-b82b-72078d8bf857","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Gazsprayt_fujhattak_a_MAV_egyik_vagonjaba","timestamp":"2020. február. 10. 21:52","title":"Gázsprayt fújhattak a MÁV egyik vagonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","shortLead":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","id":"20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27803a86-6641-41ba-b2bc-03132593a865","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","timestamp":"2020. február. 12. 10:08","title":"Jane Fonda hajában volt valami szokatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Forintban kifejezve szinte elképzelhetetlenül nagy összeget (80 milliárd dollárt) fizetett eddig a Google azoknak, akik appokat fejlesztettek számára. Az Apple azonban még rajta is túltett.","shortLead":"Forintban kifejezve szinte elképzelhetetlenül nagy összeget (80 milliárd dollárt) fizetett eddig a Google azoknak, akik...","id":"20200212_google_apple_kifizetesek_fejlesztoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd070a3b-06c1-48be-a1b4-631766306853","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_google_apple_kifizetesek_fejlesztoknek","timestamp":"2020. február. 12. 10:03","title":"Google, Apple: dőlnek a milliárdok a fejlesztőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt év után kapott újra nagyobb állami megrendelést a Közgép.","shortLead":"Öt év után kapott újra nagyobb állami megrendelést a Közgép.","id":"20200212_A_nap_visszateroje_Utepitesi_kozbeszerzest_nyert_a_Kozgep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21845b8c-ae09-48a4-8700-31f16923dd1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_A_nap_visszateroje_Utepitesi_kozbeszerzest_nyert_a_Kozgep","timestamp":"2020. február. 12. 10:43","title":"A nap visszatérője: útépítési közbeszerzést nyert a Közgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felvetették: megbízható partnernek tekinthető-e a magyar állam a továbbiakban, ha kifogástalan szállítói teljesítés esetén is utólag lehet alkudozni a vételárról?","shortLead":"Felvetették: megbízható partnernek tekinthető-e a magyar állam a továbbiakban, ha kifogástalan szállítói teljesítés...","id":"20200210_egeszsegugy_beszallitok_kormanyzat_kozbeszerzes_korhazi_tartozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7249b3-431e-4f10-a265-c7f334aeaab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_egeszsegugy_beszallitok_kormanyzat_kozbeszerzes_korhazi_tartozasok","timestamp":"2020. február. 10. 21:24","title":"Van néhány kérdésük a kormányzathoz az egészségügyi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]