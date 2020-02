Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d02b05e-6a8b-4267-bc41-59a653cf658c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A termék határérték felett tartalmazza az adalékanyagot. ","shortLead":"A termék határérték felett tartalmazza az adalékanyagot. ","id":"20200212_Kenes_paradicsomcsipszet_hivott_vissza_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d02b05e-6a8b-4267-bc41-59a653cf658c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5520c9-785c-4540-986c-f1008494a894","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kenes_paradicsomcsipszet_hivott_vissza_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2020. február. 12. 16:15","title":"Kénes paradicsomcsipszet hívott vissza a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus terjedésének megállítása politikai szükségszerűség Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő számára, aki a hatalom összpontosításával a végső felelősséget is magára húzta. A Kínai Kommunista Pártban már meg is indult a szokásos bűnbakképzés, több magasrangú tisztviselőt is leváltottak, köztük a hupeji tartomány egészségügyi bizottságának párttitkárát. ","shortLead":"A koronavírus terjedésének megállítása politikai szükségszerűség Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő számára, aki...","id":"20200211_Fertozesveszely_koronavirus_politikai_kockazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93931864-9008-4a35-9eb7-9005b0c6c696","keywords":null,"link":"/360/20200211_Fertozesveszely_koronavirus_politikai_kockazat","timestamp":"2020. február. 12. 13:00","title":"A kínai elnök a járvány miatt politikai katasztrófától is tarthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok 72 százaléka szerint rossz irányba haladunk.","shortLead":"A magyarok 72 százaléka szerint rossz irányba haladunk.","id":"20200212_Nem_a_migraciotol_hanem_a_remes_egeszsegugytol_felnek_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be461bc-4ac8-4200-99d4-9f52982bcfd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Nem_a_migraciotol_hanem_a_remes_egeszsegugytol_felnek_a_magyarok","timestamp":"2020. február. 12. 08:16","title":"A rémes egészségügytől félnek a magyarok, nem a migrációtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bevezetik a bértömeg-szabályozást is.","shortLead":"Bevezetik a bértömeg-szabályozást is.","id":"20200213_Oriasi_valtozasok_jonnek_a_magyar_fociban_nem_korlatozzak_a_legiosok_szamat_lesz_videobiro_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d103-90ef-4343-a701-c08146ebd5c6","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Oriasi_valtozasok_jonnek_a_magyar_fociban_nem_korlatozzak_a_legiosok_szamat_lesz_videobiro_is","timestamp":"2020. február. 13. 09:46","title":"Óriási változások jönnek a magyar fociban: nem korlátozzák a légiósok számát, lesz videóbíró is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió új kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint a ciszjordániai területek bekebelezése biztosan nem fog békés úton lezajlani.","shortLead":"Az Európai Unió új kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint a ciszjordániai területek bekebelezése biztosan nem...","id":"20200211_Borrell_Izrael_alljon_el_a_Jordanvolgy_bekebelezesenek_tervetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c21f1a4-7580-4675-a771-214ddf774014","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_Borrell_Izrael_alljon_el_a_Jordanvolgy_bekebelezesenek_tervetol","timestamp":"2020. február. 11. 20:47","title":"Borrell: Izrael álljon el a Jordán-völgy bekebelezésének tervétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megosztotta a Fidesz-frakcióval a 2022-es választás győzelem receptjét is, de a klímavédelem is szóba került.","shortLead":"Megosztotta a Fidesz-frakcióval a 2022-es választás győzelem receptjét is, de a klímavédelem is szóba került.","id":"20200213_Orbannak_esze_agaban_sincs_visszavonnia_a_NATot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb5d1ca-8160-440e-8bc0-38a2d97afd02","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Orbannak_esze_agaban_sincs_visszavonnia_a_NATot","timestamp":"2020. február. 13. 11:14","title":"Orbánnak esze ágában sincs visszavonnia a NAT-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1d8199-98c6-471c-8814-2293683686d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termék Szingapúrból származik.","shortLead":"A termék Szingapúrból származik.","id":"20200211_Ne_vasaroljon_ebbol_a_szezamolajbol_visszahivta_a_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a1d8199-98c6-471c-8814-2293683686d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c0f778-430c-4e5f-92a4-be7bcddd3330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_Ne_vasaroljon_ebbol_a_szezamolajbol_visszahivta_a_Nebih","timestamp":"2020. február. 11. 21:05","title":"Ne vásároljon ebből a szezámolajból, visszahívta a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Álláspontjuk szerint többek között sérti az esélyegyenlőség elvét és nem segíti a tanárok munkáját.","shortLead":"Álláspontjuk szerint többek között sérti az esélyegyenlőség elvét és nem segíti a tanárok munkáját.","id":"20200211_Visszavonatnak_az_uj_NATot_az_allami_egyetemek_tanszekei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e4bf98-4377-4a40-ac05-9a845b3247c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Visszavonatnak_az_uj_NATot_az_allami_egyetemek_tanszekei","timestamp":"2020. február. 11. 19:06","title":"Visszavonatnák az új NAT-ot az állami egyetemek irodalomtanszékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]