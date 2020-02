Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Negyedévente több tízezer csatornát törölnek hasonló okból, mint most a Pesti Srácokét.","shortLead":"Negyedévente több tízezer csatornát törölnek hasonló okból, mint most a Pesti Srácokét.","id":"20200215_Megszolalt_a_YouTube_a_Pesti_Sracok_torleserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f1f601-ab99-4cf8-a4b0-132621ac7dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_Megszolalt_a_YouTube_a_Pesti_Sracok_torleserol","timestamp":"2020. február. 15. 09:23","title":"Megszólalt a YouTube a Pesti Srácok törléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f4e784-5a8b-4227-b218-ec2010505ffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az e-tron 50 quattro szerényebb hatótávú és csökkentett teljesítményű, mint a korábbi változat. ","shortLead":"Az e-tron 50 quattro szerényebb hatótávú és csökkentett teljesítményű, mint a korábbi változat. ","id":"20200214_hazankban_a_4_millio_forinttal_megvagott_aru_uj_audi_elektromos_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12f4e784-5a8b-4227-b218-ec2010505ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c79451-75fc-4f9f-884d-f3e0ff2856ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_hazankban_a_4_millio_forinttal_megvagott_aru_uj_audi_elektromos_divatterepjaro","timestamp":"2020. február. 14. 07:59","title":"Hazánkban a 4 millió forinttal megvágott árú új Audi elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5802d721-849e-4d97-9b41-7297b53e544c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb ismert teknősének különleges fosszíliáját fedezték fel Dél-Amerikában. Az új felfedezés megváltoztathatja a teknősök családfájáról alkotott elméletet.","shortLead":"A világ legnagyobb ismert teknősének különleges fosszíliáját fedezték fel Dél-Amerikában. Az új felfedezés...","id":"20200214_a_vilag_legnagyobb_teknose_stupendemys_geographicus_3_meteres_pancel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5802d721-849e-4d97-9b41-7297b53e544c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e5c46b-6b94-4d3d-99a8-c3fbf81b7ca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_a_vilag_legnagyobb_teknose_stupendemys_geographicus_3_meteres_pancel","timestamp":"2020. február. 14. 17:03","title":"3 méteres teknőspáncélt találtak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány mellékhatása.","shortLead":"A koronavírus-járvány mellékhatása.","id":"20200215_Hongkongban_rizsert_es_vecepapirert_olik_egymast_az_emberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45a791d-91b2-46b1-9a88-0acbfd411a09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_Hongkongban_rizsert_es_vecepapirert_olik_egymast_az_emberek","timestamp":"2020. február. 15. 13:43","title":"Hongkongban rizsért és vécépapírért ölik egymást az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget.","shortLead":"Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget.","id":"20200214_Afrikaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e005094f-9fef-4707-97b0-9e4c3f058819","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Afrikaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 14. 20:15","title":"Afrikában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az új Nemzeti Galéria végleges látványtervét bemutató videó. ","shortLead":"Elkészült az új Nemzeti Galéria végleges látványtervét bemutató videó. ","id":"20200214_Orszagos_meressel_ervelnek_a_budapesti_ligeti_tervek_mellett_a_projekt_vezetoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a44c530-c541-4b1e-bcd9-7706cceba677","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_Orszagos_meressel_ervelnek_a_budapesti_ligeti_tervek_mellett_a_projekt_vezetoi","timestamp":"2020. február. 14. 19:07","title":"Országos méréssel érvelnek a városligeti tervek mellett a projekt vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b63da9-78a1-4b1d-9ae4-4efa20f5b681","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA a kizárás mellé még 30 millió euróra is megbüntette a klubot.","shortLead":"Az UEFA a kizárás mellé még 30 millió euróra is megbüntette a klubot.","id":"20200214_Ket_evre_kizartak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28b63da9-78a1-4b1d-9ae4-4efa20f5b681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64665313-1978-4c85-b899-3b969cbd825d","keywords":null,"link":"/sport/20200214_Ket_evre_kizartak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","timestamp":"2020. február. 14. 19:48","title":"Kizárták két évre a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ee1aa1-1bc4-4e7b-8c34-ca15cecaf513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghitt fények, romantika – a BRFK kitett magáért.","shortLead":"Meghitt fények, romantika – a BRFK kitett magáért.","id":"20200214_A_rendorok_szive_is_nagyot_dobban_Valentinnapon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2ee1aa1-1bc4-4e7b-8c34-ca15cecaf513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06101904-2287-46de-8575-fdbf072ffb2d","keywords":null,"link":"/elet/20200214_A_rendorok_szive_is_nagyot_dobban_Valentinnapon","timestamp":"2020. február. 14. 12:28","title":"A rendőrök szíve is nagyot dobban Valentin-napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]