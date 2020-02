Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetést szerveznek a Google magyarországi képviselete elé a YouTube-csatornák letiltása miatt.","shortLead":"Tüntetést szerveznek a Google magyarországi képviselete elé a YouTube-csatornák letiltása miatt.","id":"20200215_Uj_YouTubecsatornat_csinalt_a_Pesti_Sracok_de_azt_is_letiltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c8a80d-a017-4412-a210-da8a7b50cb77","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Uj_YouTubecsatornat_csinalt_a_Pesti_Sracok_de_azt_is_letiltottak","timestamp":"2020. február. 15. 12:08","title":"Új YouTube-csatornát csinált a Pesti Srácok, de azt is letiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cef294f-8903-4653-96a5-52ed7768be6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook égisze alatt működő NPE-csapat egy új alkalmazással jelentkezett, melyben a hobbink során készülő munkák dokumentálhatók. A program Magyarországon még nem elérhető.","shortLead":"A Facebook égisze alatt működő NPE-csapat egy új alkalmazással jelentkezett, melyben a hobbink során készülő munkák...","id":"20200214_facebook_hobbi_alkalmazas_npe_projekt_csapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cef294f-8903-4653-96a5-52ed7768be6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc888c4c-bc8c-429f-9d66-dfa13728b4b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_facebook_hobbi_alkalmazas_npe_projekt_csapat","timestamp":"2020. február. 14. 18:03","title":"Új alkalmazást adott ki a Facebook, nagyon más, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez azért nem egy újabb Megxit.","shortLead":"Ez azért nem egy újabb Megxit.","id":"20200215_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_is_kiszall_egy_idore_a_kiralyi_feladatokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d4c6b5-4b18-4486-a59a-a60e220e49a0","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_is_kiszall_egy_idore_a_kiralyi_feladatokbol","timestamp":"2020. február. 15. 08:49","title":"Vilmos herceg és Katalin hercegné is kiszáll egy időre a királyi feladatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár senki nem akarta bevezetni, Putyin elnök harcba száll a melegházassággal szemben.","shortLead":"Bár senki nem akarta bevezetni, Putyin elnök harcba száll a melegházassággal szemben.","id":"20200213_vlagyimir_putyin_meleghazassag_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0e4022-1c4c-49fa-9546-feb432aa786e","keywords":null,"link":"/elet/20200213_vlagyimir_putyin_meleghazassag_oroszorszag","timestamp":"2020. február. 13. 19:50","title":"Putyin: Amíg én vagyok az elnök, a melegek nem házasodhatnak össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3ce6ed-0e9c-4daa-a2cb-3118dc6c55f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha menni kell, akkor megoldja. És úgy tűnik nem először csinálja. ","shortLead":"Ha menni kell, akkor megoldja. És úgy tűnik nem először csinálja. ","id":"20200212_Ez_a_sofor_sem_egy_ijedos_fajta__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b3ce6ed-0e9c-4daa-a2cb-3118dc6c55f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4033f47e-2f7e-4ade-95ed-d02c54d41567","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Ez_a_sofor_sem_egy_ijedos_fajta__video","timestamp":"2020. február. 14. 04:19","title":"Ez a sofőr sem egy ijedős fajta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon hasonlóak az influenza tünetei a koronavírus által okozott megbetegedésekéhez.","shortLead":"Nagyon hasonlóak az influenza tünetei a koronavírus által okozott megbetegedésekéhez.","id":"20200214_Az_Egyesult_Allamokban_az_influenzas_betegekre_is_kiterjesztik_a_koronavirustesztet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697f4acc-7560-42c5-b27f-3c10ef186482","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Az_Egyesult_Allamokban_az_influenzas_betegekre_is_kiterjesztik_a_koronavirustesztet","timestamp":"2020. február. 14. 21:51","title":"Az Egyesült Államokban az influenzás betegekre is kiterjesztik a koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ryanair azonnal lépett és mentesítő jegyeket ajánlott fel.","shortLead":"A Ryanair azonnal lépett és mentesítő jegyeket ajánlott fel.","id":"20200214_Felfuggeszti_odesszai_jaratait_a_Wizz_Air","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc968e14-d179-4aae-896a-962024ed286f","keywords":null,"link":"/kkv/20200214_Felfuggeszti_odesszai_jaratait_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. február. 14. 11:36","title":"Felfüggeszti odesszai járatait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi összeverekedett egy szórakozóhely előtt, egyikük többször megszúrta a másikat. ","shortLead":"Két férfi összeverekedett egy szórakozóhely előtt, egyikük többször megszúrta a másikat. ","id":"20200214_Het_ev_bortont_kapott_emberolesi_kiserletert_egy_olasz_ferfi_Kecskemeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8a8653-5ee4-4955-bb92-072992bac42f","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Het_ev_bortont_kapott_emberolesi_kiserletert_egy_olasz_ferfi_Kecskemeten","timestamp":"2020. február. 14. 12:35","title":"Hét év börtönt kapott a kecskeméti bár előtt késelő olasz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]