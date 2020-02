Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A VW-csoport kínai eladásai 11,3 százalékkal estek januárban.","shortLead":"A VW-csoport kínai eladásai 11,3 százalékkal estek januárban.","id":"20200217_A_Volkswagen_eladasait_mar_most_megtizedelte_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa43a037-6095-42dc-9d32-946c0f0f6946","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_A_Volkswagen_eladasait_mar_most_megtizedelte_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 17. 08:43","title":"Komoly visszaesést jelentett a VW a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9924912e-a037-41be-b296-fdbe2a3e1382","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megtörtént az egyik fő attrakciónak számító angyalrepülés a velencei Szent Márk téren. Ha szeretne kicsit megfeledkezni arról, hogy hétfő délelőtt van, akkor nézegessen képeket a karneválról!","shortLead":"Megtörtént az egyik fő attrakciónak számító angyalrepülés a velencei Szent Márk téren. Ha szeretne kicsit megfeledkezni...","id":"20200217_Angyalt_reptettek_a_velencei_karnevalon__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9924912e-a037-41be-b296-fdbe2a3e1382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4000bc09-1935-457f-8acd-c2f17ec93710","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Angyalt_reptettek_a_velencei_karnevalon__fotok","timestamp":"2020. február. 17. 10:55","title":"Angyalt reptettek a velencei karneválon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rumnapló című filmből vett kölcsön egy mondatot a kormányfő. Abban négerezés is van.","shortLead":"A Rumnapló című filmből vett kölcsön egy mondatot a kormányfő. Abban négerezés is van.","id":"20200217_orban_viktor_evertekelo_rasszizmus_bunozo_hunter_s_thompson_rumnaplo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d555fed3-58d1-4b10-8378-ecb31259e89f","keywords":null,"link":"/elet/20200217_orban_viktor_evertekelo_rasszizmus_bunozo_hunter_s_thompson_rumnaplo","timestamp":"2020. február. 17. 15:58","title":"Rasszista bűnöző szavait idézte értékelőjében Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e609c29-25da-43a9-b488-2c62207f0b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcra és Sályra szervezett tüntetést a Mi Hazánk Mozgalom egy nő megölése miatt. Végül a faluban nem tudtak vonulni, a rendőrség csak egy gyertyás megemlékezést engedélyezett az áldozat háza előtt.","shortLead":"Miskolcra és Sályra szervezett tüntetést a Mi Hazánk Mozgalom egy nő megölése miatt. Végül a faluban nem tudtak...","id":"20200216_saly_romak_mi_hazank_mozgalom_toroczkai_laszlo_faklyas_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e609c29-25da-43a9-b488-2c62207f0b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9789baa-eeb4-4a11-a8fa-b0061a4f0455","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_saly_romak_mi_hazank_mozgalom_toroczkai_laszlo_faklyas_tuntetes","timestamp":"2020. február. 16. 20:07","title":"Száz roma és rohamrendőrök várták a szélsőjobboldali tüntetőket Sályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b1bfed-4811-48de-aaf4-774ebecb7619","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A palesztin Hamász katonai csoportnak szokatlan támadással sikerült mobiltelefonokon tárolt információkhoz jutnia.","shortLead":"A palesztin Hamász katonai csoportnak szokatlan támadással sikerült mobiltelefonokon tárolt információkhoz jutnia.","id":"20200217_hamasz_izraeli_katonak_szelfi_hackerek_telefon_feltorese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38b1bfed-4811-48de-aaf4-774ebecb7619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38256de-6881-4a01-9f2a-be5f4cfd9e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_hamasz_izraeli_katonak_szelfi_hackerek_telefon_feltorese","timestamp":"2020. február. 17. 15:03","title":"Csinos nők fotóival törték fel izraeli katonák mobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73","c_author":"-gd-","category":"elet","description":"San Franciscóban vettek fel egy jelenetet, amikor a két szereplő leveti magát a mélybe – egy nagyon magas épületről.","shortLead":"San Franciscóban vettek fel egy jelenetet, amikor a két szereplő leveti magát a mélybe – egy nagyon magas épületről.","id":"20200217_matrix_4_bemutato_neo_trinity_jelent_san_francisco_keanu_reeves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f47b65-1785-46c9-a1ed-0f2bfe879f6f","keywords":null,"link":"/elet/20200217_matrix_4_bemutato_neo_trinity_jelent_san_francisco_keanu_reeves","timestamp":"2020. február. 17. 15:22","title":"Úgy tűnik, Neo megtanítja repülni Trinityt a Mátrix 4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24dbb33-9370-4016-8802-b564bb5fa6a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adele a hétvégén egy gyerekkori jó barátja, Laura Dockrill esküvői buliján vett részt egy londoni kocsmában, és ha már ott volt, énekelt is két dalt. Közben elkotyogta, hogy jön az új albuma.\r

\r

","shortLead":"Adele a hétvégén egy gyerekkori jó barátja, Laura Dockrill esküvői buliján vett részt egy londoni kocsmában, és ha már...","id":"20200217_Adele_is_a_mikrofonhoz_lepett_az_eskuvoi_bulin__es_veletlenul_nagy_bejelentest_tett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b24dbb33-9370-4016-8802-b564bb5fa6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97e4f44-d9e3-4ce3-ab35-b327974d2887","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Adele_is_a_mikrofonhoz_lepett_az_eskuvoi_bulin__es_veletlenul_nagy_bejelentest_tett","timestamp":"2020. február. 17. 13:46","title":"Adele is a mikrofonhoz lépett az esküvői bulin – és véletlenül nagy bejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók régóta zúgolódnak, hogy az ismerőseik bejegyzését nem időrendi sorrendben jeleníti meg az Instagram. A képmegosztó alkalmazás androidos változatában most egy olyan részletre bukkantak, amely arra utal, az Instagram fejlesztői hamarosan orvosolják a problémát.","shortLead":"A felhasználók régóta zúgolódnak, hogy az ismerőseik bejegyzését nem időrendi sorrendben jeleníti meg az Instagram...","id":"20200217_instagram_latest_posts_bejegyzesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6caf26-d843-405f-b922-873f279185dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_instagram_latest_posts_bejegyzesek","timestamp":"2020. február. 17. 11:33","title":"Sokak által várt funkció érkezik az Instagramba: időrendben láthatjuk a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]