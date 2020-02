Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki összefogáson, azt mondta, olyan, hogy liberális nincs, az a diplomás kommunista. Sokat beszélt Trianonról, és azt állította, az elmúlt 100 év legjobb tíz éve van mögöttünk. ","shortLead":"Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki...","id":"20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca256c0d-7830-46a0-b59b-3d891858c1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","timestamp":"2020. február. 16. 14:30","title":"Orbán Viktor: \"Riadót kell fújnom\" - évértékelő percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 7. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 6, 24, 26, 31, 42, 44.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 7. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20200216_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a87c1-97ed-4b11-be94-86215959f6cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. február. 16. 17:40","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú Katinka életéről karácsonykor jelenik meg a dokumentumfilm.\r

","shortLead":"Hosszú Katinka életéről karácsonykor jelenik meg a dokumentumfilm.\r

","id":"20200217_Tusup_nem_lesz_benne_a_Hosszu_Katinkadokumentumfilmben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c2a110-55e0-49b1-9be3-7522751450ab","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Tusup_nem_lesz_benne_a_Hosszu_Katinkadokumentumfilmben","timestamp":"2020. február. 17. 09:13","title":"Tusup nem lesz benne a Hosszú Katinka-dokumentumfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","shortLead":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","id":"20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301b2b2-c1c3-48a3-8221-dcfd565ae5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","timestamp":"2020. február. 15. 18:41","title":"Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ec5d7f-0f0a-4e03-89b0-53cd7ef6c9a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az FKF közel 10 százalékos béremelést ajánl, a szakszervezet 15 százalékot szeretne.","shortLead":"Az FKF közel 10 százalékos béremelést ajánl, a szakszervezet 15 százalékot szeretne.","id":"20200217_Nem_eleg_az_FKF_dolgozoinak_a_beremelesi_ajanlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ec5d7f-0f0a-4e03-89b0-53cd7ef6c9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca117b7-1912-4995-9dab-01b5c853c888","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Nem_eleg_az_FKF_dolgozoinak_a_beremelesi_ajanlat","timestamp":"2020. február. 17. 08:12","title":"Nem elég az FKF dolgozóinak a béremelési ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel...","id":"20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef31c92-5226-4dac-aaca-2b02031320b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","timestamp":"2020. február. 16. 21:52","title":"12 milliárd dollárt utaltak haza az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081cab81-5ad1-4e04-b010-7a6460fb5552","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évek végére berobbant a roma hip-hop, majd feltűnt a műfaj egyik legeredetibb magyar nyelven alkotó párosa. Új előadók álltak színpadra kis budapesti klubokban, hogy nem sokkal később már több száz ember előtt lépjenek fel. BP Underground Hip-Hop, harmadik rész. ","shortLead":"A 90-es évek végére berobbant a roma hip-hop, majd feltűnt a műfaj egyik legeredetibb magyar nyelven alkotó párosa. Új...","id":"20200215_Doku360_BP_Underground_HipHop_Harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=081cab81-5ad1-4e04-b010-7a6460fb5552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cc37a8-8b32-4a3f-a522-d119d4b68b7d","keywords":null,"link":"/360/20200215_Doku360_BP_Underground_HipHop_Harmadik_resz","timestamp":"2020. február. 15. 19:00","title":"Doku360: \"Kizárt dolog volt, hogy nem mi leszünk a mindent vivők\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f0603d-ab1d-4a8a-b251-3bae2c333704","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Törökné Juhász Ilona nevét törölték az egyéni szavazólapokról.","shortLead":"Törökné Juhász Ilona nevét törölték az egyéni szavazólapokról.","id":"20200215_Visszalepett_egy_fuggetlen_jelolt_a_dunaujvarosi_orszaggyulesi_kepviselovalasztastol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f0603d-ab1d-4a8a-b251-3bae2c333704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321df50-1bd8-4d20-b59e-7df9af05643e","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Visszalepett_egy_fuggetlen_jelolt_a_dunaujvarosi_orszaggyulesi_kepviselovalasztastol","timestamp":"2020. február. 15. 16:07","title":"Visszalépett egy független jelölt a dunaújvárosi országgyűlési képviselő-választástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]